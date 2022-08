Wie du mit Sportwetten finanziell frei wirst

Auf der Webseite https://www.robethood.net findest Du IT-, Mathe- und Finanz-Nerds, die die klassische Praktik von Sportwetten durch ein einzigartiges und juristisch geprüftes System legal aushebeln.

Dadurch kannst Du von zuhause aus gratis, unkompliziert und unlimitiert Geld verdienen, ohne dass Du oder jemand etwas kaufen muss(t).

Robethood bietet Tippgemeinschaften in geschlossener Gesellschaft an. Hier kannst Du durch „Matched Betting“ Geld verdienen. Dabei wird Kapital eingesetzt, das auf Sportwettenanbieter verteilt und durch sogenannte Neukundenboni (Echtgeldboni) von Wettanbietern erhöht wird.

Die Tippgemeinschaft setzt dann zum Beispiel auf alle 3 Ausgänge eines Fußballspiels, entweder Sieg Team 1, unentschieden oder Sieg Team 2. Sie gewinnt dadurch praktisch immer, da einer dieser 3 Ergebnisse ja eintreffen wird. Natürlich verliert die Tippgemeinschaft dann auch pro Spiel Geld, dies wird aber mit dem vorab geschenkten Geld (Boni) der Wettanbieter kompensiert.

Die Wetten laufen dann so lange weiter, bis dieses Echtgeld freigespielt und ausgezahlt werden kann.

Durch das Know-How von Robethood landet die Tippgemeinschaft dabei im Plus und erspielt so einen Gewinn.

Für Dich als „Mitspieler“ beträgt Dein zeitlicher Einsatz etwa 45-60 Minuten. Dafür wirst Du dann mit 200 bis 250 EUR entlohnt. Geld musst Du dabei nicht einsetzen. Eine Sportwetten-Tippgemeinschaft von Robethood funktioniert also wie eine geschlossene Tippgemeinschaft. Mehrere Menschen tun sich bewusst zusammen, um die Chance zu gewinnen zu erhöhen und platzieren Tipps, sogenannte Tippspiele.

Die Betreiber von Robethood nutzen also die sogenannte „Matched Betting“-Strategie, mit der sie ihr Kapital durch Neukundenboni von Sportwettenanbietern verdoppeln können. Die klassische Praktik von „Matched Betting“ wird hier durch ein legales und durch Anwälte juristisch abgesichertes Schlupfloch ausgetrickst. Kalkulation statt Zocken. Strategie statt Glücksspiel. Und das nicht nur 1x umsetzbar, sondern unlimitiert.

Du kannst dir sicher sein, dass die Tippgemeinschaft mit Dir sauber und seriös abläuft und alles nur zum Zwecke einer Win-Win-Situation bearbeitet und genutzt wird. Niemand geht hier leer aus. Mit Hilfe des Robethood-Prinzips, eines von den Betreibern der Plattform entwickelten, analytischen und rechtlich geprüften Datenmodells, kannst Du so planbar unlimitiert durch systematische Sportwetten Geld verdienen.

Diese Möglichkeit, die angebotenen Boni der Buchmacher in Bargeld umzuwandeln, ist zudem komplett risikofrei. Denn alle Ausgänge der Wette werden mit der Berechnungsgrundlage von Matched Betting abgedeckt.Rund 350 gespielte Tippgemeinschaften pro Monat, 7 Jahre Erfahrung und eigens entwickelte Kalkulationen auf Basis mathematisch komplexer Formeln sowie der Einsatz eigener Software, ermöglichen es Robethood, alle Bedingungen der Sportwettenanbieter zu erfüllen und die sogenannten Neukundenboni frei zu spielen.

Über 4427 Tippgemeinschafts-Teilnehmer gab es bereits.Wie kannst Du nun daran teilnehmen?

Wenn Du dir das Webinar auf https://www.robethood.net angesehen, und daran interessiert bist, 200 bis 250 EUR zu erhalten, meldest Du dich einfach als Interessent an. Sobald Du dich registriert hast, erhältst Du eine E-Mail mit allen relevanten Informationen. Ein Mitarbeiter von Robethood wird sich dann mit Dir in Verbindung setzen und Dir die nächsten Schritte des Verfahrens erklären.

Wenn Du Dich nach Abklärung der Voraussetzungen entscheidest, mitzumachen, wirst Du kostenlos Mitspieler einer Tippgemeinschaft. So verdienst Du legal und unlimitiert Geld, ohne dass Du oder jemand etwas kaufen muss. Und das Ganze ohne Vorkenntnisse und finanziell frei.

Du kannst als Mitspieler nur 1x teilnehmen, da „Matched Betting“ und der damit einhergehende Neukundenboni nur einmal je Mitspieler durchführbar ist. Du kannst im Anschluss jedoch weiterhin als Vermittler (2. Partei) beliebig oft weiter dazu verdienen, in dem Du weitere Mitspieler vermittelst. So kannst Du an „Matched Betting“ dauerhaft und lukrativ verdienen. Als Vermittler von Mitspielern kannst Du bis zu 200 EUR pro Vermittlung verdienen.Als Vermittler bekommst Du den Zugang zu einem Starter Training. Hast Du das Training abgeschlossen, kannst Du an einem Test teilnehmen.

Bestehst Du den Test und wirst als Vermittler zugelassen, bekommst Du Zugang zu einer wirklich sensationellen Trainingsplattform von Robethood. Hier wird dir anhand von Videos alles beigebracht was Du benötigst, um erfolgreich zu werden. Du kannst aber auch Wetteinsatzgeber oder Wettexperte werden. Der Einstieg als Interessent bei Robethood beginnt also in der Regel mit dem Hauptangebot: 200 EUR kostenlos. Diese 200 EUR können für Dich aber auch nur ein erster Einstieg sein. Mit Provisionen von 200 – 4000 EUR pro Vermittlung gehört Robethood zur Champions League.

Nicht selten verdienen bei Robethood Vermittler mehrere 1000 Euros pro Monat bei nur 10 Stunden Arbeit pro Woche. Robethood will, dass Du nicht nur einmalig Geld verdienst, sondern dauerhaft und nachhaltig und bietet Dir die Möglichkeit ein Haupteinkommen zu verdienen.

Robethood hat inzwischen über 7 Jahren Erfahrung und über 350 Tippgemeinschaften pro Monat. Jeder dritte Interessent nimmt bei einer der Tippgemeinschaften teil. Mit über 30.000 Euro an investierten Rechtsberatungskosten bietet Dir Robethood ein hohes Maß an Sicherheit. Auch der Spendengedanke kommt bei Robethood nicht zu kurz. Schon seit Februar 2022 werden hier pro Tippgemeinschaft 10 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet. Natürlich gehen diese nicht von Deinem Gewinnanteil ab, diese kommen von Robethood und den Wettexperten. Durch Dich und die anderen Teilnehmer macht das weit über 10.000 EUR jährlich, die für wohltätige Zwecke gespendet werden. Damit werden nationale deutschsprachige Projekte gefördert. Projekte, die die Schweiz, Deutschland sowie Österreich betreffen und sich damit bei „uns“ vor Ort einsetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Robethood

Herr Dmtri Maifat

Paul-Ehrlich-Straße 59b

63225 Langen

Deutschland

fon ..: +49 176 47044947

web ..: https://www.robethood.net

email : dmitrim@robethood.net

