Ein Besuch im SIP Scootershop Headquarter in Landsberg

Zu Besuch beim Weltmarktführer

Wir sind heute zu Besuch beim SIP Scootershop in Landsberg am Lech, dem größten Mailorder für Vespa- und Motorroller Ersatzteile & Zubehör weltweit. Ja, genau, wir machen einen Rundgang durch SIP Scootershop in Landsberg.

Ein sichtlich entspannter Jesco, der diesmal keine Reisestrapazen erdulden musste, beginnt seine Erkundung im Flagshipstore, wo ihm Moritz bei einem Espresso aus der angeschlossenen italienischen Bar namens „Siperia“ erklärt, was ein modernes Einzelhandelskonzept ist. Denn der Laden wurde umgebaut und Mitarbeiterin Sandra zeigt wo Helme, Schutzbekleidung, T-Shirts und vieles mehr zu finden sind.

Beeindruckt schlendert Jesco ein paar Schritte weiter und lässt sich an der Ladentheke von Olli in die Geheimnisse der technischen Beratung und des Service am Kunden einweihen. Alle 50.000 Artikel, die online bestellbar sind, können hier direkt vor Ort gekauft werden. Und Olli, Fabian und Nico kennen jedes Produkt persönlich und weiß, was für „Lampe unten Vespa“, Smallframe, Lambretta oder Modern Vespa gebraucht wird.

Wieder vor der Tür, begrüßt Jesco nonchalant zwei Touristen, die gerade von einer Rollertour durch die Toskana kommen und ihre obligatorische Rast bei SIP Scootershop machen. Was für ein glücklicher Zufall, aber darüber freuen wir uns wirklich immer wieder: Spontane Besuche von Rollerfahrern aus aller Welt.

Anschließend könnt ihr den Lebenszyklus eines Produkts im Schnelldurchgang erleben: von der Erfindung im Produktmanagement bis zur Auslieferung an den Endkunden. Ein Besuch auf dem hauseigenen Leistungsprüfstand leitet über zum gemütlichen Teil beim monatlich stattfindenden „Aperitivo“, bei dem Jesco gewohnheitsmäßig zur Hochform aufläuft.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video und einer kurzen Reise durch den SIP Scootershop.

Folgt SIP Scootershop auf Instagram und dem Hashtag #sipscootershop um aktuelles und interessantes aus unserer Vespa & Lambretta Welt zu erfahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 08191 9699960

web ..: http://www.sip-scootershop.de

email : ralf@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Motorroller Zubehör, Tuning und Ersatzteile weltweit. Wir bieten Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an, z.B. PIAGGIO, VESPA, LAMBRETTA, APRILA, YAMAHA, BMW, MBK, HONDA, PEUGEOT und weitere. SIP Scootershop vertrauen über 500.000 Kunden aus mehr als 50 Ländern, das Unternehmen hat 45.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 1.500 Pakete täglich in Spitzenzeiten. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit über 100 Mitarbeitern.

