ES IST AN DER ZEIT, ANDERS ÜBER ERFOLG ZU SPRECHEN

EINLADUNG ZU BUCHPREMIERE UND APeRO mit Claudia Kraaz & Gästen

DONNERSTAG, 1. SEPTEMBER 2022, 19:30 UHR, ASTOR FILM LOUNGE HAFENCITY Hamburg, Eintritt frei

ERFOLG! ERFOLG? AUF SPURENSUCHE IN GESPRÄCHEN

CLAUDIA KRAAZ PRÄSENTIERT IHR NEUES BUCH

MIT EINEM PODIUMSGESPRÄCH MIT CHRISTIAN AEBY, JULIEN BACKHAUS UND PROF. KERSTIN KRIEGLSTEIN

HAMBURG, 18. AUGUST 2022 – Woran ist Erfolg abzulesen? Am Bankkonto? An der Quadratmeterzahl der Wohnung oder der Anzahl der Kinder? Mein Haus, mein Auto, mein Boot? Oder daran, am Ende seines Lebens hoch zufrieden damit zu sein, wie man gelebt und was man getan hat?

In einer Zeit, die so viel Veränderung/Disruption und Transformation mit sich bringt wie unsere Gegenwart, brauchen wir einen neuen Kompass.

Und der ist für jede und jeden von uns ein anderer, sagt Claudia Kraaz, Executive Coach aus Zürich.

Die 55-Jährige weiß, wovon sie spricht. Seit 2014 coacht sie in ihrer eigenen Praxis u. a. CEOS, GeschäftsführerInnen und VerwaltungsrätInnen, zuvor war sie viele Jahre lang in leitenden Funktionen für internationale Firmen wie Credit Suisse, die Vontobel-Gruppe oder die Zurich Insurance Group tätig.

Claudia Kraaz spricht die Sprache der WirtschaftsführerInnen und gerade deshalb ist sie zu dem Schluss gekommen: Ein erfolgreiches ist meist ein erfülltes und als sinnvoll erlebtes Leben. Was für uns Erfolg ist, das entscheiden wir selbst.

In ihrem neuen Buch will sie, anders als viele andere, kein allgemeingültiges Erfolgsrezept verkaufen, sondern ihren LeserInnen einen Schatz an Erfahrungen zugänglich machen, den sie in Gesprächen mit 24 bekannten und weniger bekannten, aber alle in ihren Bereichen erfolgreichen Persönlichkeiten gesammelt hat – vom Quereinsteiger wie der Hamburger Erfolgsbäcker und ehemalige Kult-Werbefilmer Christian Aeby (bread.) zum Senkrechtstarter wie Julien Backhaus, mit 24 Jahren jüngster deutscher Zeitschriftenverleger (heute 35), mehrfacher Bestseller-Buchautor zum Thema Erfolg, 2019 in Deutschland Man of the Year, bis zur von der Professorin zur Rektorin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau aufgestiegenen Prof. Kerstin Krieglstein.

Aus Deutschland haben sich mit der Autorin zudem noch Axel Kahn, Bruder der Torhüter-Legende Oliver Kahn, Grün- der und CEO einer Werbeagentur und des erfolgreichen Business-Netzwerks PIXX Lounge, sowie Prof. Oliver Pott, Internet-Unternehmer, Bestseller-Autor, Professor an der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn und Aufsichtsrat beim SC Paderborn, über ihre Erfolgs-Definition und ihre Erfolgs-Faktoren unterhalten. Das Buch soll alle LeserInnen dazu inspirieren, selbst darüber nachzudenken, was für sie ein erfolgreiches, erfülltes Leben ausmacht.

ÜBER DIE AUTORIN

Claudia Kraaz ist seit 2014 mit ihrer Firma www.stressandbalance.ch als Executive Coach und Resilienz-Trainerin in Zürich tätig. Seit 2021 ist sie zudem Verwaltungsrätin des Zuger Kantonsspitals in der Innerschweiz. Zuvor war sie während 13 Jahren in leitenden Funktionen in der Unternehmenskommunikation in internationalen Firmen tätig, u. a. als stellvertretende Kommunikationschefin und Medienchefin der Grossbank Credit Suisse.

Ihr erstes Buch Nachhaltig leistungsfähig bleiben – Praxis-Tipps für den Business-Marathon ist 2021 im Springer Verlag erschienen.

BEZUG DES ANDEREN ERFOLGS-BUCHES:

Das Buch Erfolg! Erfolg? Auf Spurensuche in Gesprächen kann unter der Website www.erfolg-aufspurensuche.ch bestellt werden (als Softcover, Hardcover und als Ebook).

JournalistInnen können ein kostenloses Rezensionsexemplar bestellen bei claudia.kraaz@stressandbalance.ch

