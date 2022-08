Mit Massagesesseln ins Personal investieren – Probesitzen auf der Zukunft Personal Europe in Köln

Ausstellung und Probesitzen von Massagesesseln auf der Zukunft Personal ZP Europe in Köln vom 13. bis 15. September 2022 – kostenlose Tickets für Interessenten.

Personal spielt heute eine zentrale Rolle auf dem Arbeitsmarkt. Wer als Arbeitgeber gute Mitarbeiter finden und halten möchte, muss investieren. Die Ansprüche der Arbeitnehmer an eine Arbeitsstelle steigen, rein mit Geld lässt sich kaum mehr jemand locken. Wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, hat gute Karten – die Performance macht den Unterschied. Die Massagesessel Welt aus Remshalden vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen, München und Berlin hat gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Massagesesseln als „Goodie“ in der Arbeitswelt und ist auf dem führenden Event in Köln rund um den Job mit einem Stand vertreten.

Die Ausstellerliste der Zukunft Personal (ZP) Köln ist lang und vielfältig: 700 Firmen und Anbieter rund um den Bereich Human Resources sind vertreten, mehr als 500 Vorträge finden an den drei Tagen statt. Für Michael Roedeske, Inhaber der Massagesessel Welt, ist die Präsenz auf der Messe selbstverständlich: „Wir sind mit unseren Produkten in den unterschiedlichsten Firmen und Branchen vertreten und bekommen ausschließlich positive Resonanz.“ Ein Massagesessel ist seiner Meinung nach eine gute und langfristig günstige Investition in die eigene Belegschaft. „Es sind Kleinigkeiten, die den Mitarbeitern oft unbewusst ein gutes Gefühl geben“, weiß Roedeske. „Die Auszeit, die der Arbeitgeber seiner Belegschaft durch die Anschaffung eines Massagesessels gönnt, vermittelt Wertschätzung für jeden Einzelnen – das ist heutzutage unbezahlbar.“

360° Themen-Setup

Die Messe, die vom 13. bis 15. September in Köln stattfindet, bietet ein 360°-Themensetup von der reinen Ausstellung bis zur Präsentation ganzer Strategien im Prozess des Umdenkens von der Personalverwaltung hin zur Ressource Mensch. Themen wie Personalentwicklung, Recruiting, mentale Gesundheit und Coaching sind dabei genauso präsent wie Digitalisierung und Softwarelösungen.

Die Massagesessel Welt präsentiert als unabhängiger Experte für Massagesessel einige speziell auf die Anforderungen in der Arbeitswelt zugeschnittenen Modelle. „Es ist klar, dass ganz unterschiedliche Personen den Sessel nutzen, dafür haben wir passende Produkte im Angebot.“ „Der Effekt auf Gesundheit und Psyche ist in jedem Modell für alle ähnlich, aber im Detail liegen die Unterschiede“, ist Roedeske sicher. „Die kurze Pause und das Abschalten vom Arbeitsalltag steigern die Effizienz und Zufriedenheit merklich.“

Massagesessel Welt deutschlandweit vertreten

Eine ausführliche Beratung gehört zum Kauf eines Massagesessels ebenso dazu wie das Probesitzen, „um den Sessel auch wirklich wahrzunehmen“, so Roedeske. „Nur so wird das gute Gefühl tatsächlich erlebbar.“ Verschiedene namhafte Hersteller wie Alpha Techno, Casada, HUTECH KAI oder OGAWA werden auf der Messe präsentiert. In den Ausstellungsräumen in Remshalden bei Stuttgart und Leverkusen kann das gesamte Sortiment besichtigt werden; inzwischen werden die eigenen Räumlichkeiten ergänzt durch Showlofts in Berlin und München.

Die ZP Cologne findet auf dem Messeplatz 1 in Halle 4 in Köln statt. Öffnungszeiten für Besucher: 13. bis 14. September 2022 von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am 15. September 2022 von 9 Uhr bis 17:30 Uhr.

Die Massagesessel Welt ist auf Stand F.08 in Halle 4.2 vertreten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter: https://www.zukunft-personal.com/events/zp-europe?e=ZPE22&c=Massagesessel%20Welt

Ein Tagesticket kostet regulär 95 EUR. Wer eine E-Mail an info@massagesesselwelt.de schickt, bekommt von der Massagesessel Welt ein kostenloses Tagesticket zur Verfügung gestellt.

Hersteller unabhängiger Experte für Massagesessel im Büro oder zu Hause. In der Massagesessel Welt wird jeder individuell beraten. Am Telefon, im Videochat oder beim Probeentspannen auf Termin in unserer Ausstellung vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Namhafte Qualitätshersteller wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, COMTEK, EASEPAL, iRest, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO und SYNCA unter einem Dach.

