EIZO FlexScan EV2781: Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und smarte Konnektivität auf 27 Zoll

Mit dem FlexScan EV2781 präsentiert EIZO einen nachhaltigen 27-Zoll-IPS-Monitor, der mit USB-C-Konnektivität und herausragender Bildqualität die Produktivität an jedem Arbeitsplatz fördert.

18. August 2022 – Der jüngste Neuzugang im wachsenden Sortiment an Business Monitoren von EIZO zeigt, wie gut moderne Konnektivität aussieht. Der 27-Zoll-IPS-Monitor bietet mit einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln 1,8 Mal mehr Bildpunkte als herkömmliche Full-HD-Displays und erleichtert so die Arbeit mit mehreren Fenstern ebenso wie den Einsatz anspruchsvoller Anwendungen mit umfangreichen Werkzeugleisten.

Vor allem aber fügt sich der EIZO FlexScan EV2781 flexibel in jedes Arbeitsumfeld ein. Dafür sorgt die moderne USB-C-Schnittstelle, über die der Monitor Bild- und Audiosignale sowie Daten überträgt – und zusätzlich eine Stromversorgung mit bis zu 70 Watt für Endgeräte bereitstellt. Noch mehr Anschlussmöglichkeiten bieten die DisplayPort- sowie HDMI-Eingänge und vier USB-Downstream-Ports.

Mit so viel Flexibilität passt der EIZO FlexScan EV2781 bequem an jeden Arbeitsplatz – egal ob klassischer Büroplatz, Home-Office oder Shared Desk. Der Monitor ist zudem für Umgebungen prädestiniert, in denen mehrere Computer zum Einsatz kommen. Hier ermöglicht der Picture-by-Picture-Modus auf Wunsch sogar die gleichzeitige Darstellung von zwei Signalquellen und vereinfacht so beispielsweise den Wechsel zwischen Arbeits- und Privat-Computer im Home-Office.

Der vielseitige Standfuß des FlexScan EV2781 sorgt außerdem für besonders hohe Ergonomie. Der Monitor ist schwenkbar und in Höhe, Neigung sowie Drehung flexibel an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar. Zusammen mit der automatischen Helligkeitsregulierung Auto EcoView, effektiver Entspiegelung, einer flimmerfreien Anzeige und optimierten Bildmodi schont der Monitor auch bei längerer Nutzung die Augen und hilft zwanghafte oder unbequeme Körperhaltungen zu vermeiden. Dadurch macht produktives Arbeiten am FlexScan EV2781 einfach Spaß.

Ebenso viel Wert wie auf Ergonomie legt EIZO auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Deshalb besteht der FlexScan EV2781 zu 61 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Statt Polystyrol hält geformter Zellstoff den Monitor sicher in seiner Verpackung, und die beigelegten Kabel stecken in Zellstofftüchern statt in Plastiktüten. Zudem ist der FlexScan EV2781 nach weltweiten Nachhaltigkeitsstandards wie TCO Certified Generation 9, EPEAT und EnergyStar zertifiziert.

EIZO unterstreicht damit seinen Anspruch als Bildwiedergabe-Spezialist, dem moderne Technik ebenso wichtig ist wie verantwortungsbewusstes Handeln, Nachhaltigkeit und Produktlebensdauer. Entsprechend gewährt EIZO auf den EV2781 fünf Jahre Garantie.

Verfügbarkeit

Der FlexScan EV2781 ist ab sofort online und im Fachhandel mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (inklusive Mehrwertsteuer) von 713 Euro erhältlich.

EIZO ist das japanische Wort für „Bild“ und der Name eines weltweit führenden Herstellers von High-End-Monitorlösungen. EIZO hat den Anspruch, den bestmöglichen Monitor für jeden Anwendungsbereich zu bauen. So finden sich EIZO Monitore überall dort, wo herausragende Bildqualität gewünscht oder absolut notwendig ist. Dazu gehören beispielsweise: Backoffices, Krankenhäuser, Flugsicherungszentren, Design- und Fotostudios, Schiffsbrücken, Architekturbüros, Börsen und Gaming-Turniere. Kurzum: Wer von EIZO spricht, spricht von kompromissloser Qualität. Und von Produkten, die seit Jahrzehnten durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Bildqualität und Ergonomie überzeugen. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. EIZO, das EIZO-Logo und FlexScan sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

