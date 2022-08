Fünf Gründe von LeasePlan für E-Mobilität

Die Akzeptanz von E-Fahrzeugen nimmt zu und die Energiewende im Fuhrpark ist in vollem Gange. Das sagt nicht nur der diesjährige EV Readiness Index von LeasePlan, der auf den drei Faktoren Zulassungen von E-Fahrzeugen, Reifegrad der E-Infrastruktur und staatliche Anreize in den untersuchten europäischen Ländern basiert. LeasePlan nennt in seiner Studie fünf Gründe, warum der nächste Wagen ein Stromer sein sollte.

1. Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit von E-Fahrzeugen verbessert sich. In allen Fahrzeugsegmenten gibt es eine immer größere Modellauswahl.

2. Reichweite

Die Reichweite von E-Fahrzeugen wird immer größer. Für die deutsche Reichweitenangst gibt es bei guter Routenplanung kaum noch einen Grund.

3. Kosten

Die Kosten sind insgesamt vergleichbar mit klassischen Verbrennern, aktuell explodieren die Preise für Benzin und Diesel.

4. Besteuerung

Fahrer von E-Fahrzeugen zahlen weniger Steuern. Es gibt staatliche Anreize für Privatpersonen und Unternehmen.

5. Fahrerzufriedenheit

E-Autofahrer sind zufriedener. Sie sind so überzeugt von ihrem Stromer, dass sie sich

keinen Wechsel auf eine andere Antriebsart mehr vorstellen können.

Hinzu kommen weitere gesellschaftliche und Kunden-Anforderungen an Unternehmen:

Nachhaltigkeit und Geschäftskontinuität

Der Druck auf Unternehmen steigt, Emissionen zu senken und sich umweltbewusst zu verhalten. Kunden fordern Nachhaltigkeit.

In fast allen Fahrzeugsegmenten gibt es eine immer größere Auswahl an E-Automodellen und sie sind erschwinglicher denn je. Die Wettbewerbsfähigkeit der Kosten gegenüber Verbrennern wird vor allem noch getrieben durch die staatliche Förderung und aktuell niedrigere Energiepreise im Vergleich zu Benzin und Diesel. Lediglich die Ladeinfrastruktur hinkt noch hinterher, es gibt einen Mangel an Lademöglichkeiten im Vergleich zur steigenden Zahl der Zulassungen. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse des EV Readiness Index 2022 von LeasePlan, der umfassend analysiert, wie gut 22 europäische Länder auf den Umstieg auf Elektrofahrzeuge eingestellt sind.

Erst vor kurzem fand auch ein Online-Fahrzeugmarkt in einer repräsentativen Umfrage unter deutschen Autofahrern heraus, dass die Zufriedenheit mit Elektroautos groß ist. 97,5 Prozent der Fahrer sind so überzeugt von ihrem Fahrzeug, dass sie sich keinen Wechsel auf eine andere Antriebsart vorstellen können. Das heißt: Hat man erstmal eins, gibt man es nicht mehr her.

Fakt ist: E-Mobilität ist eine der effektivsten Möglichkeiten zur wirksamen Bekämpfung des Klimawandels. LeasePlan ist Gründungspartner der EV100 von The Climate Group, einer globalen Unternehmensinitiative zur Beschleunigung der Einführung von Elektrofahrzeugen und der erforderlichen Infrastruktur. „Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 die Nettoemissionen für unseren Kundenfuhrpark auf null zu reduzieren. Aber das ist nicht alles. Unsere eigene Dienstwagenflotte ist bereits fast komplett vollelektrisch unterwegs“, erläutert Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland. „Jetzt ist wichtig, dass die Energiewende nicht nur im Fuhrpark weiter in Fahrt kommt, sondern in allen Köpfen ankommt.“

