Monatskalender Gestaltungsservice von PRINTAS zum Festpreis

Ein Monatskalender ist eine feine, praktische Angelegenheit. Vor allem, wenn dieser individuell gestaltbar ist. Diesen aber auch so zu gestalten, dass es kein Flop wird, ist für den einen oder anderen Unternehmer eine Herausforderung. Da schrecken dann schon doch viele zurück und lassen lieber die Finger davon. Das muss nicht sein!

Der renommierte Kalenderhersteller PRINTAS bietet einen kompletten Gestaltungsservice zum attraktiven Festpreis an. Wenn Sie zum ersten Mal 3-Monatskalender oder andere Kalendervarianten bestellen, nutzen Sie als Neukunde doch einfach die Chance auf einen individuell gestalteten Kalender! Selbstverständlich ist der professionelle Gestaltungsservice auch für alle anderen Kalendernutzer interessant. Es macht das Ganze viel einfacher und entspannter. Vor allem ist es sicher, dass das Ergebnis wirklich professionell aussieht.

Das bietet der Gestaltungsservice von PRINTAS

Hier sind Profis für Sie im Einsatz! Der Service ist ideal für alle, die wenig oder keine Zeit haben. Das Outsourcing in der Kalendergestaltung erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit. Legen Sie die Kalendergestaltung in professionelle Hände! Wenn Sie keine Erfahrung mit Grafikprogrammen oder im Grafikdesign haben, steht Ihnen das PRINTAS-Team ebenfalls zur Seite.

Unsere Designer sind jederzeit bereit, Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Monatskalender zu helfen. Sie stellen Ihnen Dateien mit Logo und Bildmaterial zur Verfügung oder geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihr eigenes Design erstellen. Wir kümmern uns um alles: vom Entwurf bis zur Druckvorlage. Dank der engen Zusammenarbeit mit unserem Druckteam bieten wir außergewöhnliche Designs an. Ihre individuellen Wünsche werden bis ins kleinste Detail berücksichtigt.

Monatskalender in zahlreichen Variationen – mit Gestaltungsservice noch einfacher und besser

PRINTAS bietet eine große Auswahl an Kalendern in vielen Ausführungen. Bei dem Monatskalender reicht das Angebot vom 3-Monatskalender bis hin zu Kalendern für sieben Monate. Verschiedene Formate und Größen bieten viele Möglichkeiten. Wenn Sie sich für ein „Modell“ entschieden haben, folgt ein ausführliches Briefing. So haben wir alle Daten und Informationen zur Hand, um Ihren individuellen Kalender zu gestalten. Änderungen oder Ergänzungen sind nach Ihrer Freigabe des Entwurfs jederzeit möglich.

Die professionelle Gestaltung ist außerdem die beste Möglichkeit, um Sonderwünsche perfekt umzusetzen. Sparen Sie Zeit und Nerven, erzielen Sie optimale Resultate! Wenn Monatskalender als Werbemittel verwendet werden, lohnt sich der Einsatz von Spezialisten. Schließlich ist es ihr Ziel, dass der Kalender einen möglichst guten Eindruck hinterlässt. Mit einem professionell gestalteten Monatskalender erzielen Sie die gewünschte Resonanz!

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Kontakt

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg

040 – 88 88 84 84

040 – 88 88 84 99

pos@printas.com

https://www.printas.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.