Berühmt werden mit der „Schmidtmach-Truhe“ – Nürnberger Lebkuchen-Experten suchen Nachwuchs-Designer

Die Truhen von Lebkuchen-Schmidt sind Kult! Seit Jahrzehnten werden die berühmten Blech-Behältnisse weltweit gesammelt, verschenkt und wiederverwendet. Jedes Jahr bringen die Nürnberger Gebäck-Spezialisten neue Exemplare mit Motiven namhafter Künstlerinnen und Künstler heraus. Jetzt kann jeder zum Designer werden: Das Unternehmen sucht die „Schmidtmach-Truhe“.

Was auf Seiten und Deckel gedruckt werden soll, bleibt dabei dem jeweiligen Gestalter überlassen. Egal ob romantische Winterlandschaft, Nürnberger Stadtsilhouette, originell gezeichnete Lebkuchen, moderne Muster oder etwas ganz anderes – erlaubt ist, was gefällt! Der Clou: Der Sieger-Entwurf, der vor Weihnachten von einer fachkundigen Jury gekürt wird, erhält nicht nur 3.000 Euro. Die Truhe geht auch im kommenden Jahr in Serie und wird in den berühmten Schmidt-Katalog aufgenommen, samt eines „Steckbriefs“ des Entwicklers. Übrigens: Auch der zweite und dritte Platz werden belohnt – mit 2.000 bzw. 1.000 Euro Prämie!

Wer sich beteiligen möchte: Die Maße der „Schmidtmach-Truhe“ betragen 230 x 215 x 105 mm im Rumpf sowie 234 x 219 x 13 mm im Deckel. Entwürfe können ab sofort und bis 30. November unter dem Betreff „Teilnahme Schmidtmach-Truhe_Name“ an info@lebkuchen-schmidt.com gesendet werden. Die besten Einsendungen werden von den Schmidt-Experten kontaktiert.

Weitere Informationen unter: https://www.lebkuchen-schmidt.com



