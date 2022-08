Mannheimer Familien-Unternehmen Lindy-Elektronik feierte 90-jähriges Jubiläum

Das 90. Firmen-Jubiläum feierte der Hersteller von IT- und AV-Konnektivitätslösungen Lindy zusammen mit Gästen aus Lokal- und Landespolitik,

darunter der Mannheimer Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch und der Präsident der IHK Rhein-Neckar Manfred Schnabel. Auch weltweit angereiste Niederlassungsleiter und Geschäftspartner aus der ganzen Welt feierten gemeinsam im stilvollen Ambiente am Standort des Headquarters in Mannheim.

Über viele Jahrzehnte hinweg konnte das Familienunternehmen ein internationales Business aufbauen, das nun aktuell von der dritten Generation geführt wird – mit der vierten am Start für den nächsten Generationenwechsel. Gegründet wurde das Unternehmen 1932 von Kurt Lindenberg in einer Wohnung in Breslau, das Petroleumlampen und erste elektrische Geräte vertrieb. 1948 zog das Unternehmen nach Mannheim, wo Lindy Deutschland noch heute seinen Sitz hat. Dort trat auch Kurt Lindenbergs Sohn Klaus in das Familienunternehmen ein, wobei sich der geschäftliche Fokus langsam auf industrielle elektrische und elektronische Produkte verlagerte.

In den 1950er Jahren führte die große Nachfrage nach Radio- und Fernsehgeräten zu einer massiven Erweiterung der Produktpalette in diesem Produktbereich. Zu einem der Flaggschiffe des Sortimentes wurde die damals beliebte TV-Truhe ‚Kuba Komet‘.

In dritter Generation

„Im Jahr 1968 wurden erstmals Produkte unter dem eigenen Markennamen Lindy verkauft. Dieser entsprang dem Spitznamen ‚Lindi‘, den alle Lindenbergs zu ihren Schulzeiten innehatten“, erklärt Jürgen Lindenberg. „Das ‚y‘ am Ende ersetzte das ‚i‘, um die Marke internationaler klingen zu lassen.“ In den 1980er Jahren trat die dritte Generation der Familie Lindenberg in das Unternehmen ein: die Söhne von Klaus Lindenberg, Jürgen und Peter, die für den Aufbau des Bereiches der IT-Produkte verantwortlich zeichneten.

Nachdem 1986 der erste Computerzubehör-Katalog erschienen war, wurde die Produktpalette um eine große Auswahl an neuem Computerzubehör erweitert. Produkte wie KVM-Switches und Extender ergänzten die umfangreiche Auswahl an PC-Kabeln. Die USB-Technologie wurde eingeführt und entwickelte sich zu einem sehr wichtigen Bestandteil des Lindy-Produktangebots.

Auf allen Kontinenten aktiv

Seit den 90er Jahren folgte eine weitere Expansion mit neuen Standorten in Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, den USA, Australien und Österreich. Darüber hinaus wurde ein internationales Büro eingerichtet, um eine Vielzahl weiterer Länder zu bedienen, darunter den Nahen Osten und Südamerika. In den 2000ern eröffnete Lindy neue Lager und Büros in China, Taiwan, Japan, Indonesien und Hongkong.

Inzwischen gab es immer mehr Synergien zwischen der IT- und der aufstrebenden Audio-Visual-Branche. Lindy war bisher im Markt ideal positioniert, um seine Erfahrung als Spezialist für Konnektivität im Netzwerkbereich zu nutzen und eine große Auswahl an AV-Produkten und Zubehör ins Portfolio zu integrieren und sich damit als führender Anbieter von Verbindungstechnologien zu etablieren. Nachdem Lindy ein neues Logistikzentrum am Standort Mannheim errichtet hatte, folgte 2019 ein zusätzliches Firmengebäude um dem stark gestiegenen Personalbedarf gerecht zu werden.

„Seit unseren bescheidenen Anfängen haben wir einen langen Weg zurückgelegt und uns zu einer internationalen Unternehmensgruppe entwickelt, die gemeinsam daran arbeitet, die Marke Lindy weltweit zu stärken“, erläutert stolz Jürgen Lindenberg. „Wir setzen weiterhin auf unser familiäres Erbe und kombinieren es mit unserem ständigen Streben nach Innovation und Nachhaltigkeit, um ein Unternehmen für Verbindungstechnologie weiter zu entwickeln, das sich von allen anderen unterscheidet“.

Auch in Zukunft in guten Händen

Die Zukunft des Unternehmens verbleibt auch weiterhin in den Händen der Familie. Mit Jürgen Lindenbergs Tochter Laura Lindenberg-Brohm trat nun die vierte Generation ins Unternehmen ein, um das Vermächtnis zu bewahren und die Lindy-Gruppe in die spannenden Chancen und Möglichkeiten der Zukunft zu führen.

