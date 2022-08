Masters Tiger Woods 2022 – Vorgestellt von dergolfexperte.blogspot.com

Tiger Woods beendet das Masters mit 13 over Par

Tiger Woods beendete sein 2022 Masters Tournament, indem er im Augusta National Golf Club zum zweiten Mal in Folge eine 6-over 78 Runde spielte, was ihm ein Gesamtergebnis von 13-over-par einbrachte.

Als er seine Runde beendete, lag er auf dem geteilten 47.

Woods +13 ist das schlechteste Ergebnis seiner Profikarriere beim Masters und übertrifft die +5, die er 2012 erzielte. Seine schlechteste Platzierung als Profi beim Masters war ebenfalls 2012, als er sich auf dem 40. Als 20-jähriger Amateur beim Masters 1996 schoss Woods +6 und verpasste den Cut, das einzige Mal, dass er dies bei 24 Turnierteilnahmen schaffte.

Dies war Woods‘ erstes offizielles PGA-Tour-Turnier seit dem Masters 2020, da der 15-fache Major-Champion wegen schwerer Beinverletzungen, die er bei einem Autounfall im Februar 2021 erlitten hatte, pausieren musste.

Woods, 46, hatte bei seiner Rückkehr in Augusta einen ermutigenden Start, als er in der ersten Runde eine 1 unter 71 spielte. Er schaffte dann seinen 22. Cut in Folge beim Masters, die drittlängste Serie in der Turniergeschichte, nachdem er in Runde 2 eine 2 über 74 notiert hatte.

Nachdem er das Wochenende mit +1 auf dem 19. Platz beendet hatte, brach Woods in der dritten Runde zusammen. Der fünffache Gewinner des grünen Jackets spielte am Samstag mit 6 über 78 seine schlechteste Runde beim Masters und fiel mit +7 auf den geteilten 41.

Am letzten Tag des Turniers schlug Woods eine weitere 6-over 78, wobei er fünf Bogeys und ein Doppel-Bogey im Vergleich zu nur einem Birdie verbuchte.

Als er sich am 18. Loch dem Grün näherte, wurde Woods von den Zuschauern mit tosendem Beifall empfangen.

Woods beendete sein Comeback im Wettkampfgolf mit einem Par-Putt an der 18 und verließ das Turnier unter lauten Ovationen.

„Ich habe nicht gerade mein bestes Spiel gemacht, aber die Unterstützung und Wertschätzung der Fans kann man nicht in Worte fassen, wenn man bedenkt, wo ich vor etwas mehr als einem Jahr stand und wie meine Aussichten damals waren“, sagte Woods. „Hier zu landen und alle vier Runden spielen zu können, hätte ich noch vor einem Monat nicht für möglich gehalten.

„Ich denke also, es war positiv. Ich habe noch einiges an Arbeit vor mir und freue mich darauf.“

