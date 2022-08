Weissgold-valenza.de: Weißgold-Schmuck günstig kaufen

Weissgold-valenza.de ist der neue Online-Shop für Weißgold-Schmuck, der sowohl Herren- als auch Damenschmuck anbietet

Weissgold-valenza .de ist der neue Online-Shop für Weißgold-Schmuck, der sowohl Herren- als auch Damenschmuck anbietet.

Der Online-Shop gehört zu Gioielli di Valenza, einem großen italienischen Juwelier mit Sitz in Valenza, Piemont.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist die Ortschaft Valenza das wichtigste Zentrum für Schmuck- und Goldschmiedekunst in Italien und Europa. Hier befindet sich auch die größte Goldschmiede der Welt, die „Bulgari“-Fabrik der gleichnamigen weltberühmten Schmuckmarke.

Gioielli di Valenza fertigt seinen Schmuck in Handarbeit her und vermarktet ihn direkt, ohne Zwischenhändler. Aus diesem Grund sind die Preise für Weißgoldschmuck im Shop sehr günstig und liegen oft bis zu 50 % unter den aktuellen online Marktpreisen.

EINIGE BEISPIELE FÜR HOCHWERTIGEN SCHMUCK AUS WEIßGOLD

Ewigkeitsringe

Ewigkeitsringe werden auch Memory- oder Eternity-Ringe genannt und sind mit einer ununterbrochenen Reihe von funkelnden Diamanten besetzt, die in die Ringstruktur eingefasst sind.

Der Shop bietet eine große Auswahl an Memoire-Ringen aus Weißgold, mit Diamanten und anderen Edelsteinen, wie roten Rubinen und Smaragden.

Herren Armbänder aus Weißgold

Wer ein schönes Herrenarmband kaufen möchte, der wird bei weissgold-valenza findig: denn hier findet man eine große Auswahl an Herren Armbänder aus Weißgold mit Edelsteinen, insbesondere Diamanten, aber auch ohne Steine, wie Armbänder mit Plättchen oder die Panzerarmbänder. In vielen Fällen handelt es sich um Unisex-Armbänder, die sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden können, wie z. B. bei den Tennisarmbändern.

Weißgold-Ketten mit und ohne Anhänger

Der Shop bietet eine große Auswahl an Halsketten für Männer und Frauen. Es gibt Halsketten ohne Anhänger und Halsketten mit Diamant-Anhänger und anderen Edelsteinen wie Smaragden, Rubinen und Aquamarinen. Auch gibt es eine große Auswahl an Solitär-Halsketten.

Ohrringe: von den kleinen Ohrstecker bis zu den großen Creolen

Die Auswahl an Ohrringen aus Weißgold für Damen ist groß im online Shop weissgold-valenza.de: Ohrstecker, Creolen, Anhänger und Tennisohrringe. Die am häufigsten verwendeten Edelsteine sind Diamanten, obwohl in letzter Zeit viele Anhänger mit Rubinen, schwarzen Diamanten und Saphiren in den Online-Katalog aufgenommen worden sind.

DIE VORTEILE BEIM EINKAUF AUF WEISSGOLD-VALENZA .DE

Der größte Vorteil beim Kauf in diesem Online Shop ist das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie schon erwähnt, sind die Preise oft bis zu 50 % niedriger als in herkömmlichen Online-Schmuckshops. Die Handwerkskunst ist hervorragend und die Steine sind zertifiziert. Für Diamanten sind GIA- und IGI-Zertifikate erhältlich. Außerdem sind alle Schmuckstücke aus 750er Weißgold gefertigt, einer Weißgoldlegierung mit einem höheren wirtschaftlichen Wert als das 585er Weißgold, aus dem ein Großteil des Weißgoldschmucks im Online Handel gefertigt ist.

Ein weiterer Vorteil von weissgold-valenza ist, dass der Kunde online ein individuelles, handgefertigtes Schmuckstück anfordern kann.

SICHERER ONLINE-EINKAUF MIT TRUSTED SHOPS PLUS

Der Shop bietet kostenlos die Käuferschutz Plus von Trusted Shops Plus an: eine Geld-Zurück-Garantie falls etwas mit dem Kauf schief gehen sollte. jeder Online-Einkauf wird von Trusted Shops Plus bis zu einem Wert von 20.000,00 € versichert. Das gute bei weissgold-valenza: Die Garantie gilt kostenlos und automatisch für jeden Online-Kauf.

Das bedeutet, dass der Kunde diese Garantie nicht kostenpflichtig bei Trusted Shops bestellen muss, um seinen Kauf zu versichern.

Im Online-Shop weissgold-valenza.de finden Sie edlen Weißgold-Schmuck für Damen und Herren zu günstigen Preisen.

