Beliebte-Wettbewerbe für SEOs und Webmaster, für Profis und Amateure: SEO-Contests/SEO-Challenges!

Auch Subdomains starker Webseiten haben immer wieder gute Chancen bei Seo -Contests!

Was ist ein SEO-Contests bzw. eine SEO-Challenge?

Ein SEO-Contest ist ein Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs und wird auch Challenge genannt. Er stellt in der Regel das Ziel, eine Domain (bzw. eine URL/Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie an einem festgelegten Stichtag einen vorderen (im Idealfall den 1. Platz) bei einer ebenfalls festgelegten Suchmaschine (zumeist bei Google) belegt.

Als wohl erster SEO-Contest gilt der „Schnitzelmitkartoffelsalat-Contest“. Schnitzelmitkartoffelsalat ist ein künstlicher, d.h. konstruierter Begriff (Testbegriff), der erstmals am 15. November 2002 von Steffi Abel in der Newsgroup de.comm.infosystems.www.authoring.misc veröffentlicht wurde.

er sollte helfen, die Wirkungsweise von Suchmaschinen und speziell von Google zu ergründen.

Eine nicht teilnehmende Subdomain war https://schnitzelmitkartoffelsalat.complex-berlin.de

Der SEO-Contest von SEO-Vergleich.de zum Keyword Contentbär im Jahr 2021 begann am 10.05.2021.

Stichtag war der 14.06.2021 um 11:00 Uhr.

Als Partner fungierten die pagerangers, seobility, SEO-DAY Cologne, t3n, OMR, BVDW, SEOKRATIE und Aufgesang.

Eine nicht teilnehmende Subdomain war https://contentbaer.complex-berlin.de

Welche Preise gibt es für den Sieger?

Bei den Preisen gab es eine Unterscheidung zwischen SEO-Dienstleistern und Nicht-SEO-Dienstleistern.

Folgende Preise bekamen SEO Dienstleister:

PageRangers Content Suite für 12 Monate – Nur Platz 1

Premium Content Gold von Olaf Kopp von Aufgesang für 12 Monate – Nur Platz 1

Rundum-Sorglos-ticket für den SEO Day 2021 – Platz 1 und Platz 2

Premium Mitgliedschaft auf seo-vergleich.de für 12 Monate – Platz 1 und Platz 2

Seobility Premium Zugang – 12 Monate für Platz 1, 6 Monate für Platz 2 und 3

OMR Deep Dive Seminar & Reports – Platz 1 Report + Seminar – Platz 2 und 3 jeweils 1 Report

BVDW-Fachkräftezertifikat – Die Plätze 1 – 5

Für NICHT SEO-Dienstleister gab es folgende Preise:

PageRangers Content Suite für 12 Monate – Nur Platz 1

Print-Exemplat des Buches „SEO für Dummies“ von Julian Dziki – Platz 1 und 2

Seobility Premium Zugang – 12 Monate für Platz 1, 6 Monate für Platz 2 und 3

1-Jahres-Abo t3n-Printmagazin – Platz 1 – 3

Damit die Preise vergeben werden konnten, war die Anmeldung zur Teilnahme erforderlich.

In der Kategorie „SEO-Dienstleister“ gab es folgende Gewinner:

1 andreschaeferSEO (andreschaeferseo.de)

2 REKNOVA GmbH (sumax.de)

3 SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG (seo-kueche.de)

In der Kategorie „Nicht-SEO-Dienstleister“ siegten:

1 Tierpräparation Michael Dittert GbR (tierpraeparator.de)

2 Princoso GmbH (azubishop24.de)

3 Julia Näther (kreuzfahrten-und-weltreisen.de)

Bewährte Analysetools: Die Arbeitsweise von Contest-Teilnehmern kann immer in bewährter Weise mit Analysetools beispielsweise von Sistrix, Semalt, XOVI, Seolytics, Searchmetrics, SEO Moz, Abakaus usw. analysiert und bewertet werden.

Lesenswerte Quellen:

https://www.spiegel.de/thema/suchmaschinen/

https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitzelmitkartoffelsalat

Jo Bager: Google: Ranking-Update gegen SEO-Spam. In: heise online

Matt Cutts auf Youtube: Does Google Use Data from Social Sites in Ranking?

Content-Autor: https://seo-contests.complex-berlin.de

Wichtige Contest-Schlagwörter: Schnitzelmitkartoffelsalat, Contentbär, Contentbaer, SEO, Contest, Challenge, Wettkampf, Wettbewerb, SEO Challenge, SEO Contest, search engine optimization, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinen Optimierung.

Wichtige Challenge-Hashtags: #Schnitzelmitkartoffelsalat, #Contentbär, #Contentbaer, #SEO, #Contest, #Challenge, #Wettkampf, #Wettbewerb, #SEO Challenge, #SEO Contest, #search engine optimization, #Suchmaschinenoptimierung, #Suchmaschinen Optimierung.

Inhaltshinweis: Content zu den Themen „Schnitzelmitkartoffelsalat, Contentbär, Contentbaer, SEO, Contest, Challenge, Wettkampf, Wettbewerb, SEO Challenge, SEO Contest, search engine optimization, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinen Optimierung“

Beitrag zum Thema „Beliebte-Wettbewerbe für SEOs und Webmaster, für Profis und Amateure: SEO-Contests/SEO-Challenges!“ / Veröffentlicht am Freitag, dem 12. August 2022.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Harald Hildebrandt Internet Verlag & Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt)

Herr Harald Gerhard Hildebrandt

Grenzweg 26

21218 Seevetal

Deutschland

fon ..: 017629470612

web ..: https://seo-contests.complex-berlin.de

email : info@complex-berlin.de

Pressekontakt:

Dr. Harald Hildebrandt Internet Verlag & Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt)

Herr Harald Gerhard Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

fon ..: 017629470612

web ..: https://seo-contests.complex-berlin.de

email : admin@complex.berlin.de