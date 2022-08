Hollywood-Foto-Grunge-Kulissen in Kreuzberg … für Stars wie Deep Purple, Juliane Wedding, Rio Reiser mit Ton Steine Scherben, Les Humphries Singers mit Jürgen Drews und und und … läuft wirklich al

Auf seinem Blog schreibt Marcellino Hudalla unter anderem über seine Zeit als Starfotograf, der in Berlin Kreuszberg zahlreiche namhafte Künstler vor der Kamera hatte, in dieser Folge etwa Stars wie Deep Purple, Juliane Werding, Rio Reiser mit Ton Steine Scherben und die Les Humphries Singers mit Jürgen Drews.

Auch das noch …

… beim Hobby Star-Fotografie läuft es gerade wie geschmiert … 2. Titelseite bei der POP mit den Rolling Stones und sogar Aufträge von namhaften Tageszeitungen … es läuft …! Und dann werde ich auch noch völlig unerwartet im Job vom Fotosetzer bei der Berthold AG zum Layouter & stellvertretenden Werbeleiter befördert … Wie soll das mit der Fotografie zusammen gehen …?! Aber fette 30% Gehaltsplus verführen mich erstmal …!

Blitz-Karriere und Blitz-Exit …

… Ich mach es kurz: nach einem knappen Jahr schmeiß ich hin … Zuerst war alles raketengleich super: viel und schnell gelernt, gut umgesetzt, Erfolg und Anerkennung von höchster Stelle. Dann plötzlich und unerwartet wird mein Förderer und Chef zum Killer: dramatische Eifersuchtsreflexe wegen extra viel Lob für mich, nicht für ihn, durch den Vorstand persönlich … und auf einmal erlebe ich Mobbing und Spiessrutenlaufen … kenn ich nicht, weiß mich auch überhaupt nicht zu wehren … und schon bald will ich auch gar nicht mehr … ich mach den Abgang … aus und vorbei … scheiß was auf Top-Gehalt und Sicherheit … jetzt nur noch Fotografie … ich bin mein eigener Herr … die Fotoaufträge boomen …

Hollywood in Kreuzberg …

… unglaublich aber wahr: alle Künstler sind bereit für Shootings nach Kreuzberg zu kommen .. .die Nachbarschafts-Locations sind wahnsinnig geile, hollywood-adäquate Natur-Kulissen: zerschossene Häuserfassaden vom Krieg … vergammelte Hinterhöfe mit abgeblättertem Putz, Stacheldraht und haufenweise Müll … dazu nur 100 Meter weiter der Görlitzer Bahnhof, damals kein Park sondern Baumaterialien-Lager vom Senat: Steinberge ohne Ende … Marcellino, was willst Du mehr …? Ein Studio …! Ich miete eine kleine Wohnung im 5. Stock ohne Aufzug … die Wände werden komplett schwarz, dazu weiße Styroporplatten als Aufheller … Keiner glaubt mir, wenn ich erzähle, welche namhafte Musiker-Prominenz sich die fünf Etagentreppen hochgequält hat für Fotos von Marcellino Hudalla & seinem Freakbruder Conny … Good Day Sunshine … ! Und dazu jetzt auch noch Aufträge mit Reisebudget nach Hamburg, Frankfurt, München, London, Amsterdam, Zürich, Paris …

Es läuft … die Fortsetzung folgt …

Interviews zu der Rockstar-Fotografie > hier

Link zur Originalmeldung: https://www.marcellino-alive.rocks/2022/07/19/16-hollywood-in-kreuzberg/

Weitere Stories von Marcellino

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/06/21/15-paul-mc-cartney-80/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/06/07/14-udo-lindenberg-alive-fucking-well/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/05/17/13-steine-f%C3%BCr-die-rolling-stones/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/01/03/wie-gl%C3%BCckliche-altersheim-bewohner/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/04/26/12-howie-mit-schuss/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/04/12/k%C3%B6ln-logo-moschee-statt-dom/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/03/29/11-titelseite-yeesss/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/03/15/10-die-f%C3%A4lschung/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/03/08/frauen-tag-frauen-jahr/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/03/01/9-woelki-muss-weg-die-erl%C3%B6sung/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/01/25/jetzt-erst-recht-der-dom-muss-pink/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/02/08/8-hinterm-horizont/

https://www.marcellino-alive.rocks/2022/02/09/valentins-tag-so-wird-er-unvergesslich/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/12/25/hinterm-horizont/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/12/21/berlin-kreuzberg-1968/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/12/22/alles-wird-gut/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/11/30/zur-spionage-abwehr/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/11/23/monats-cash-4-fach/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/11/21/das-braucht-kein-schwein/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/11/19/harte-schl%C3%A4ge-null-taschengeld/

https://www.marcellino-alive.rocks/2021/11/25/marcellino-a-live-es-ist-angerichtet/

Über Marcellino

Marcellino machte sich nach ersten Kontakten mit der Musikszene und eigenen Bands wie The Certies, später The Dandies und Kontakten zur Musikszene wie u.a. zu Udo Lindenberg selbstständig als Fotograf in Berlin für Musik-Magazine & Labels: Fotos u.a. Mick Jagger & Keith Richard, Jimi Hendrix, David Bowie, Platten-Cover, Poster, Fotos für Presse & Media weltweit.

1976 erfolgte die Gründung der Blitz-Musik GmbH Düsseldorf als Örtliche Veranstaltungsorganisation für Dieter Hallervorden, Jürgen von der Lippe, Intersterburg & Co, Ballett-Abende, Brasil Tropical, AC/DC, Police, Ian Dury, Patti Smith, was 1979 in der Organisation der Loreley-Freilichtbühne im Sommer (u.a. Rock-Palast, Joe Cocker, Bob Dylan, Joan Baez, U2) gipfelte.

1981 sagte er dem Musik-Business ade und kaufte die Kubisch-Foto-Mietstudios in Düsseldorf, die u.Ä. viele berühmte Auto-Fotografen als Kunden hatten.

1994 Umzug nach New York, Gründung des US-Verlages und die 1. Ausgabe Marcellino’s New York City erscheint. 1998 folgen US-Ausgaben für Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington D.C. – erschienen bei St. Martin’s Press NYC.

Als Marcellino 1999 wieder in Deutschland war folgten 16 Titel Marcellino’s RR in Millenium-Silber und erste Online-Kooperationen mit AOL, eVITA, Pro7, Cityweb, MSN

Nach mittlerweile 25 Ausgaben Restaurant-Report in 2009, Buchpräsentationen in Luxus-Autohäusern, große Sonderauflagen als Give Away für Top-Brands, folgen 2010 die Marcellino’s Handy-App und 2012 lukrative Consulting-Aufträge. Sinnvoller Verkauf des arbeitsintensiven Verlages mit Marke und allen Rechten.

Marcellino’s Erfahrung als Gastronomie- & Hotel-Fachmann ist gefragt. Ab 2013 überraschende Aufträge von Existenz bedrohten Restaurants in der Gastronomie und Hotels. Entwicklung der Erfolgsformel „r2m – reduce to the max“. Beste nachhaltige Ergebnisse.

Auch das Ausland ruft: internationale Aufträge aus den Vereinigten Emiraten und Südeuropa. Teambildung mit Freelancern je nach Aufgabe. Viele Reisen, sogar nach Asien und die Karibik und viel Erfolg mit der r2m Methodik.

Nach strategisch geplantem „Fade out“ mit Consulting & Co in 2020 und Weitergabe diverser Aufgaben an fähige Kollegen geht Marcellino ab 2021 unter die Blogger und veröffentlicht auf https://www.marcellino-alive.rocks/ regelmäßig alte (und neue) Fotografien sowie viele spannende und kurzweilige Geschichten aus 5 Jahrzehnten.

Kontakt

Marcellino M. Hudalla

Raschdorffstraße 21

50933 Köln

https://www.marcellino-alive.rocks/

mh@marcellinos.biz

+49 (0) 179 5103740

Follow: https://www.facebook.com/marcellino.alive

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marcellino M. Hudalla

Herr Marcellino Hudalla

Raschdorffstraße 21

50933 Köln

Deutschland

fon ..: +49 (0) 179 5103740

web ..: https://www.marcellino-alive.rocks/

email : mh@marcellinos.biz

Marcellino machte sich nach ersten Kontakten mit der Musikszene und eigenen Bands wie The Certies, später The Dandies und Kontakten zur Musikszene wie u.a. zu Udo Lindenberg selbstständig als Fotograf in Berlin für Musik-Magazine & Labels: Fotos u.a. Mick Jagger & Keith Richard, Jimi Hendrix, David Bowie, Platten-Cover, Poster, Fotos für Presse & Media weltweit.

1976 erfolgte die Gründung der Blitz-Musik GmbH Düsseldorf als Örtliche Veranstaltungsorganisation für Dieter Hallervorden, Jürgen von der Lippe, Intersterburg & Co, Ballett-Abende, Brasil Tropical, AC/DC, Police, Ian Dury, Patti Smith, was 1979 in der Organisation der Loreley-Freilichtbühne im Sommer (u.a. Rock-Palast, Joe Cocker, Bob Dylan, Joan Baez, U2) gipfelte.

1981 sagte er dem Musik-Business ade und kaufte die Kubisch-Foto-Mietstudios in Düsseldorf, die u.Ä. viele berühmte Auto-Fotografen als Kunden hatten.

1994 Umzug nach New York, Gründung des US-Verlages und die 1. Ausgabe Marcellino’s New York City erscheint. 1998 folgen US-Ausgaben für Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington D.C. – erschienen bei St. Martin’s Press NYC.

Als Marcellino 1999 wieder in Deutschland war folgten 16 Titel Marcellino’s RR in Millenium-Silber und erste Online-Kooperationen mit AOL, eVITA, Pro7, Cityweb, MSN

Nach mittlerweile 25 Ausgaben Restaurant-Report in 2009, Buchpräsentationen in Luxus-Autohäusern, große Sonderauflagen als Give Away für Top-Brands, folgen 2010 die Marcellino’s Handy-App und 2012 lukrative Consulting-Aufträge. Sinnvoller Verkauf des arbeitsintensiven Verlages mit Marke und allen Rechten.

Marcellino’s Erfahrung als Gastronomie- & Hotel-Fachmann ist gefragt. Ab 2013 überraschende Aufträge von Existenz bedrohten Restaurants in der Gastronomie und Hotels. Entwicklung der Erfolgsformel „r2m – reduce to the max“. Beste nachhaltige Ergebnisse.

Auch das Ausland ruft: internationale Aufträge aus den Vereinigten Emiraten und Südeuropa. Teambildung mit Freelancern je nach Aufgabe. Viele Reisen, sogar nach Asien und die Karibik und viel Erfolg mit der r2m Methodik.

Nach strategisch geplantem „Fade out“ mit Consulting & Co in 2020 und Weitergabe diverser Aufgaben an fähige Kollegen geht Marcellino ab 2021 unter die Blogger und veröffentlicht auf https://www.marcellino-alive.rocks/ regelmäßig alte (und neue) Fotografien sowie viele spannende und kurzweilige Geschichten aus 5 Jahrzehnten.



Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de