London, 11.08.2022 – Das Team von READ LOVE® testet seit vielen Jahren Dienstleister. Im Mai 2022 wurde der Dating Services des US-Konzerns Taylor Group getestet. Die Taylor Group ist mit ihrer Marke TTPCG® seit 1981 mit ihren einzigartigen Tools im Bereich Partnervermittlung Marktführer in vielen Ländern. Also Grund genug für das Team von READ LOVE®, die Leistungen kritisch zu testen.

Charlie 24 Jahre und Holly 22 Jahre waren die Tester

Die Redaktion von READ LOVE® wählte ganz bewusst zwei junge Journalisten aus, welche sich ohnehin einen passenden Partner an ihre Seite wünschen und die dazu bereit waren, die bei TTPCG® gekauften Leistungen kritisch zu beurteilen. Bewusst junge Menschen, da oft schon junge Menschen Probleme damit haben, den passenden Partner zu finden.

Die TTPCG® Dienstleistung ist beachtlich gut

Charlie liess sich zu Hause in Bury St Edmunds beraten. Der TTPCG® Singleberater kam pünktlich zu dem vereinbarten Termin, war top gekleidet und fuhr einen Range Rover. Nach einem kurzen, der Sympathie dienlichen Gespräch, kam Singleberater Julian zur Sache. Auf seinem Laptop stellte Singleberater Julian unserem Testkunden Charlie das Unternehmen und die Dienstleistungen von TTPCG® vor. Dies geschah so professionell, dass Charlie auch als unbedarfter Single Kunde geworden wäre. Er kaufte das exklusive Programm und ein Modul, da Charlie unbedingt eine Akademikerin zwischen 22 und 25 Jahren kennenlernen möchte, die aus dem County Suffolk, East Anglia stammt.

Holly liess sich eine Woche später beraten

Die Beratung von Holly erfolgte in ihrer 2 Zimmer Wohnung in York. York ist eine befestigte Stadt im Nordosten Englands, die von den Römern gegründet wurde. Zu Holly kam die TTPCG® Singleberaterin Daiana. Holly versäumte es nicht, Daiana gründlich über alles auszufragen. So erfuhr Holly, dass Daiana erst kurze Zeit Franchisenehmerin von TTPCG® ist. Zuvor war Daiana als Kundenberaterin bei einer Bank tätig. Diese Arbeit war ihr zu langweilig, da alles sich immer nur um Bankgeschäfte drehte. Die Aufgabe, Singles zu dem wirklich passenden Menschen zu verhelfen, faszinierte Daiana. Die Arbeit im weltweiten Team der Taylor Group machte Daiana echt riesen Spass. Auch Holly bekam auf dem Laptop von Daiana sehr umfangreiche Informationen. Auch Holly buchte das exklusive Programm und ein Modul zu einer Foto-Show hinzu.

Die Dienstleistungen von TTPCG® starten schnell

Die Begrüssung unserer Tester kam online innerhalb weniger Stunden in der Nacht. Dem folgte eine Beschreibung der Persönlichkeit. Dies alles funktioniert einfach und sehr schnell. Bei der Beratung werden dem Kunden Fragen gestellt. Aus diesen streng wissenschaftlichen Fragen heraus, erstellt ein Rechenzentrum der Taylor Group das Persönlichkeitsdiagramm eines jeden Kunden. Natürlich hatten Holly und Charlie sofort und zu jeder Tages- und Nachtzeit Fragen an das 24/7 Kundenteam, die von uns zur Beurteilung der Service Qualität vorgegeben wurden. Es überraschte uns nicht, dass die Antworten immer schnell und fachlich fundiert kamen. Denn dieser Service ist wirklich hervorragend, wie Tester in den vergangenen Jahren in vielen Ländern schon festgestellt haben.

Das Ergebnis zählt in der Summe

Innerhalb von 5 Wochen lernte Charlie, so sagt er jedenfalls selber, seine Traumfrau kennen. Sie wohnt in Riverhead, also so wie es Charlie vorgab. Unser Team kam aus dem Staunen kaum heraus. Denn vor Weihnachten 2022 planen die von TTPCG® Verliebten zu heiraten. Holly wurden bis zum Stichtag am 01.08.2022 bisher 5 Herren vorgestellt. Nach dem Bauchgefühl von Holly passen die 5 Herren schon zu ihr, aber peng machte es bei Holly noch nicht. Obwohl 3 der Herren sofort einer festen Partnerschaft mit Holly zustimmen würden, wenn Holly „ja“ sagen würde. Holly ist sich aber sehr sicher, dass es bei einem der kommenden Partnervorschlägen ganz sicher laut peng machen wird.

Fazit: Die Dienstleistung und der rund um die Uhr Service, den TTPCG® bietet, ist einmalig und den Kaufpreis zur Dienstleistung allemal wert.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Lennox Campbell, Leinster House, 44-46 Leinster Gardens, London, W2 3AT gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2022 Magazine READ LOVE®. Übersetzung von Clara Eclestone. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us Wenn Sie als Single mehr erfahren möchten, schreiben Sie an marketing(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

