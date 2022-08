GreenBox von Schneider Electric: Industrieanlagen steuerungsunabhängig miteinander vernetzen

Vernetzung von Bestandsmaschinen schafft Datentransparenz und ökonomischen Mehrwert für Betreiber

Schon heute leistet die Digitalisierung einen enormen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Um aber auch den nächsten Entwicklungsschritt ins Industrial Internet of Things zu schaffen, braucht es heute Lösungen, mit denen auch heterogene Maschinenparks steuerungsunabhängig vernetzt werden können. Gerade in bestehenden Anlagen ist das eine enorme Herausforderung. Genau hier kommt die GreenBox von Schneider Electric ins Spiel. Ausgestattet mit über 300 Kommunikationsprotokollen und einem leistungsstarken Prozessor, ist dieser Industrie-PC in der Lage, Steuerungen unterschiedlicher Anbieter und Generationen datentechnisch zusammenzuführen. Mit geringem Zeit- und Kostenaufwand ist damit eine durchgängige Vernetzung bestehender Anlagen möglich, auf deren Grundlage intelligente Softwarelösungen Mehrwert aus den integrierten Daten generieren können.

Daten steuerungsunabhängig zusammenführen: GreenBox

Das GreenBox-Angebot von Schneider Electric bündelt die verfügbare Datentransparenz und ermöglicht eine einheitliche Perspektive auf Maschinenzustände oder Produktionsleistungen. Der verbaute iPC dient als Daten-Hub für die Vernetzung unterschiedlichster Bestandsmaschinen. Um nicht nur Daten über die Maschinen zu sammeln, sondern auch einen ökonomischen Mehrwert zu generieren, lassen sich auf dem Hub eine Vielzahl an Softwareanwendungen installieren. Beispielsweise für die KPI-Überwachung, vorausschauende Wartung oder zum Remotemanagement wie der EcoStruxure Augmented Operator Advisor von Schneider Electric. Der Einsatz solcher Anwendungen ermöglicht es, Prozessoptimierung auf eine fundierte Grundlage zu stellen, Maschinen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu begleiten und Wartungs- sowie Servicearbeiten bedarfsgerichtet zu planen und durchzuführen.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenters oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Impact Company Schneider Electric

Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

