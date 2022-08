Alle sind eingeladen: Neues Event-Format für mehr Fachkräfte in der Hotellerie

Mit „About Hospitality“ hat sich die HSMA Deutschland e.V. als Initiator zum Ziel gesetzt, eine interaktive Plattform zu schaffen, um die attraktiven Jobmöglichkeiten der Branche kennenzulernen.

Am 14. September 2022 von 16:00 bis 20:00 Uhr können Interessierte live vor Ort an vier Standorten gleichzeitig an dem About Hospitality-Event teilnehmen. Die jeweiligen Austragungsstätten sind in Berlin im The Student Hotel, in München auf dem Motel One München Campus, in Hamburg im east Hotel sowie in Frankfurt am Main im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte. Die Besucherinnen und Besucher sollen dabei nicht nur die zahlreichen Berufsbilder und vielfältigen Karrieremöglichkeiten in den spezialisierten Fachbereichen der Hotellerie persönlich kennen lernen: „Uns geht es dabei auch um die aktive Vermittlung von Wissen, das Bilden von Netzwerken und natürlich der Schaffung von langfristigen Berufsperspektiven. Wir möchten vor allem auf die verschiedenen Fachbereiche der Hotellerie aufmerksam machen und so die Vielfalt unserer Branche präsentieren“, so Sarah Mauer, Marketing und Event Managerin der HSMA Deutschland e.V.

Ziel des Verbands mit diesem neuen Event-Format war außerdem, allen Teilnehmenden einen kostenfreien Zutritt zu ermöglichen. Dies gelang dem HSMA-Team vor allem durch eine breite Unterstützung aus der Hotellerie selbst: „Mit Hilfe einer via Social Media lancierten Crowdfunding-Kampagne konnten wir genügend Gelder sammeln, um dieses neuartige Event zu ermöglichen. Herzlichen Dank an alle Unterstützer! Wir haben uns sehr über die aktive Beteiligung aus der Branche gefreut. Das zeigt deutlich, wie sehr dieses Thema den Beteiligten am Herzen liegt. Nur müssen wir auch alle gemeinsam anpacken, damit wir den Fachkräftemangel so gut wie möglich in den Griff bekommen und vor allem Menschen, die sich bereits für die Hotellerie entschieden haben, die entsprechenden Perspektiven bieten, damit sie auch in der Branche bleiben. Gerade in der aktuellen Zeit haben sich viele Berufsbilder stark verändert und sind durch zunehmende Digitalisierung und Automatisierung spannender und strategischer geworden“, fügt Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland, hinzu.

Initiiert von Menschen aus der Hotellerie, also dem Expertenkreis HR & Employerbranding der HSMA Deutschland e.V., dreht sich bei dem bundesweiten Thementag „About Hospitality“ alles um die Hotelbranche, ihre spannenden und vielseitigen Jobs sowie die Karrieremöglichkeiten. In lockerer Hotelatmosphäre bieten die Organisatoren Interessierten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch, zum Netzwerken und die vielfältigen Jobs und spannenden Menschen der Branche kennenzulernen.

Vom E-Commerce Director bis zur Hausdame, vom Barkeeper bis zur Revenue Managerin und vom Convention Sales Manager bis zur HR-Koordinatorin: „Unsere Industrie bietet echte Perspektiven in attraktiven Arbeitsumfeldern. Viel mehr als das, was offensichtlich ist. Die Hotellerie ist ein zukunftsfähiger Arbeitgeber!“, ergänzt Zeèv Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V.

An jedem Standort von About Hospitality erwarten die Besucherinnen und Besucher Workshops, Diskussionen und Vorträge von und mit Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Hotellerie. Darüber hinaus werden sich zahlreiche Hotels und Hotelgruppen auf dem Event präsentieren.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

