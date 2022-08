Auf der Suche nach einem Last-Minute-Urlaub? Wo die Promis auf Mykonos Ferien machen

Die weiße Trauminsel Mykonos ist der perfekte Ort für ein Rendezvous mit dem Spätsommer.

Kein Besuch der Insel ist komplett, ohne das preisgekrönte Boutiquehotel Kensho Ornos besucht zu haben.

Düsseldorf, 11. August 2022. Blauer Himmel, weiße Häuser, malerische Orte, weltbekannte Windmühlen – Mykonos gehört seit vielen Jahren zu den international beliebtesten Premium-Destinationen Mit der köstlichen griechischen Küche, den pittoresken Aussichten und dem türkisfarbenen Meer, ist die Insel auch in diesem Sommer ein absolutes Muss für unbeschwerten Urlaub.

Mit den noch warmen Temperaturen und weniger Menschen Ende August und im September beginnt nach der Hochsaison die beste Zeit des Jahres, um der Insel mit ihrer sanften Brise einen Besuch abzustatten. Auch wenn vielleicht in diesem Sommer bereits exotische Ziele bereist wurden, gibt es noch Zeit für Sommerferien im Kensho Ornos – dem bevorzugten Hotel der Promis, direkt an der herrlichen Ornosbucht gelegen.

Mykonos ist für sein vibrierendes Nachtleben mit populären Beach- und Nachtclubs bekannt. Auch in diesem Sommer war der Hotspot im Mittelmeer wieder ein beliebtes Ziel bei den Trendsettern. Im Kensho Ornos gaben sich renommierte Musiker*innen und DJs ein Stelldichein.

Der Pool des Boutiquehotels ist der ideale Ort für Instagram-Fotos und gilt als einer der schönsten auf der ganzen Insel. Der Blick von den Liegen auf die malerische Ornosbucht ist Balsam für die Seele. Nach Einbruch der Dunkelheit ist der Pool von kleinen Sternen erleuchtet, die zu ein paar abendlichen Schwimmzügen einladen. Die Hotelgäste genießen dabei chillige Musik, köstliche Cocktails und leichte Snacks.

Das Kensho Ornos verfügt über das einzige Höhlen-Spa der Insel – ein einzigartiger, preisgekrönter Ort mit Hammam, Innenpool mit Hydromassage, tropischen Regenschauern, Friseur, Kosmetiksalon und Gym. Die Hightech-Sonnenliegen sind ideal für Farb-, Klang- und Wärmetherapien. Weitere Behandlungen wie The Sleep Therapy und The Lovers Spa Experience lassen die Gäste den Alltag vergessen.

Es folgen noch einige Sommerwochen mit angenehmen Temperaturen in Griechenland bis in den Oktober – also auf nach Mykonos. Das Kensho Ornos besticht durch legendäre griechische Gastfreundschaft und allerneueste Einrichtungen auf höchstem Niveau. Die verbleibenden Sommertage können in einem der 35, individuell gestylten Zimmer und Suiten (einige davon mit privatem Whirlpool) unbeschwert genossen werden.

Über Kensho Mykonos

In der Zen-Tradition bedeutet Ken „sehen“ und Sh? „Natur, Wesen“. Kensho wird oft mit „seine wahre Natur sehen“ interpretiert. Das Kensho Ornos bietet seinen Gästen eine einzigartige Reise mit unvergesslichen Augenblicken, Erholung und Verjüngung. Inspiriert durch das endlose Blau der Ägäis und des Himmels kombiniert setzt das Kensho neue Maßstäbe für einen Urlaub der Extraklasse. Das Kensho Ornos verfügt über 35 stilvolle Zimmer und Suiten, das einzige Höhlen-Spa auf Mykonos und Luxuseinrichtungen auf dem allerneuesten Stand.

Weitere Infos:

Kensho Boutique Hotels & Villas: www.kenshomykonos.com/ (deutschsprachig)

Kensho auf Facebook: www.facebook.com/kenshomykonos/

Kensho auf Instagram: www.instagram.com/kenshomykonos/

Über KHL Tourism & Lifestyle Consulting:

Karl-Heinz Limberg, Inhaber von KHL Tourism & Lifestyle Consulting, ist Touristiker mit über 30-jähriger internationaler Branchenerfahrung. Für seine PR-&-Media-Arbeit wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Anfang 2011 gründete er mit KHL Tourism & Lifestyle Consulting eine Marketing-Agentur, die internationale touristische Organisationen, Destinationen, Incoming-Agenturen und Luxushotels berät und repräsentiert.

Pressekontakt:

KHL Tourism & Lifestyle Consulting

KARL-HEINZ LIMBERG

MANAGING DIRECTOR

Kurfürstenstr. 8 | 40211 Düsseldorf

Phone: +49 (0) 211 / 210 98 998

karl-heinz@khl-tourism-consulting.com

Find me on Facebook: https://www.facebook.com/khllifestyle

Follow me on Twitter: https://twitter.com/KHLTourism

Follow KHL on Instagram: https://www.instagram.com/khllifestyle

Enjoy KHL’s Blog: https://khllifestyle.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kensho Boutique Hotels & Villas

Frau Angela Bitsani

Ornos Beach 1

84600 Mykonos, Griechenland

Griechenland

fon ..: +30 22890 29001

web ..: https://www.kenshomykonos.com/

email : bitsani@kenshomykonos.com

Über Kensho Mykonos

In der Zen-Tradition bedeutet Ken „sehen“ und Sho „Natur, Wesen“. Kensh? wird oft mit „seine wahre Natur sehen“ interpretiert. Das Kensho Ornos bietet seinen Gästen eine einzigartige Reise mit unvergesslichen Augenblicken, Erholung und Verjüngung. Inspiriert durch das endlose Blau der Ägäis und des Himmels kombiniert setzt das Kensho neue Maßstäbe für einen Urlaub der Extraklasse. Das Kensho Ornos verfügt über 35 stilvolle Zimmer und Suiten, das einzige Höhlen-Spa auf Mykonos und Luxuseinrichtungen auf dem allerneuesten Stand.



Pressekontakt:

KHL Tourism and Lifestyle Consulting

Herr Karl-Heinz Limberg

Kurfürstenstraße 8

40211 Düsseldorf

fon ..: 921121098998

web ..: https://www.khllifestyle.com/de

email : karl-heinz@khl-tourism-consulting.com