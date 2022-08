Primetech Dachzelte Gerhard Miethe Full Leasing Deutschland GmbH

Full Leasing Deutschland verkauft Primtech Dachzelte

Dachzelte erfreuen sich seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit, dich auch immer häufiger auf Autos zu finden sind. Daher haben wir einige Modelle mit Hartschale getestet, die – einmal auf dem Dach montiert – zum Übernachten ganz einfach mit automatischer Öffnung aufgeklappt werden können und dann mit einer höhenverstellbaren Leiter an der Seite der Einstieg ganz einfach ist. Wichtig waren dabei die Schnelligkeit für den Auf- und Abbau, auch die Verarbeitung, Wetterfestigkeit, Schadstoffe und Campingtauglichkeit findet Gerhard Miethe als gute Entscheidung das Dachzelt UTAH 128cm aus Aluminium, mit nur 59kg. Das erfreuliche Ergebnis ist der robuste Eindruck, ohne aufdringlich oder klobig zu wirken, dies wird durch den Aufbau mit umlaufendem Rahmen und geschlossenem Boden und Oberschale unterstrichen. Sehr stabile Verschlüsse, Scharniere und Leiteraufhängungen runden das Konzept ab. Natürlich sind auch die Befestigungen der Gasdruckfedern ebenso robust gehalten. Innen verfügt das Dachzelt über mehrere Taschen zur Aufnahme persönlicher Ausrüstung, zudem gibt es Schuhtaschen. Alle Fenster bzw. Eingänge sind mit Fliegengase versehen, was eine Lüftung ohne lästige Insekten im Zelt ermöglicht. Die Leiter kann wahlweise an einer der beiden Längsseiten eingehängt werden. Der Zugang ins Zelt ist somit von zwei Seiten möglich. Beide Eingänge sind zusätzlich mit einem Vordach als Sonnen- und Regenschutz versehen. Trotz der geringen Bauhöhe von nur 22cm und der robusten Bauform komplett aus Aluminium, wartet das Utah mit einem Gewicht von nur 59KG (ohne Leiter) auf und ist somit ein echtes Leichtgewicht. Auf der Oberschale findet sich ein Dachträger zur Aufnahme von bis zu 50KG Gepäck während der Fahrt.

