Im Sommer abends entspannt Lüften dank Fliegengitter

Kaum ein cm groß, vermag eine Stechmücke einem um den wohlverdienten Schlaf zu bringen.

Die Tage sind heiß, die Rollläden und Jalousien geschlossen um die Hitze abzuhalten. Abends bei Sonnenuntergang werden dann alle Fenster geöffnet um zu lüften. Die Folge: Man hat zwar eine bessere Luft, aber mitunter auch Insekten in der Wohnung, die einem die Nacht unangenehm gestalten. Man hat also die Wahl zwischen stickige Schlafräume oder juckende Insektenstiche.

Mit maßgeschneiderten Fliegengittern von Insektenschutz Klumpp können Sie und Ihre Familie die lauen Sommernächte unbeschwert genießen – ein echtes Stück Lebensqualität.

Ob Stechmücken im Schlafzimmer, Wespen im Kinderzimmer oder Fliegen in der Küche, all das muss nicht sein mit unserem individuell gefertigten stabilen Schutz, denn in lauen Sommernächten gibt es nichts Schöneres als luftige, offene Räume.

Details finden Sie hier: https://insektenschutz-klumpp.de/fliegenschutzgitter-fuer-fenster-dachfenster-tueren/

Über Insektenschutz Klumpp:

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmaßnahmen.

Größten Wert legen wir auf erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmaß vor Ort. Wo andere aufgeben, beginnt für uns die Herausforderung.

Deshalb haben wir bewusst auf einen Kalkulator auf unserer Seite verzichtet, da bauliche Besonderheiten und individuelle Montagen, einen falschen Preis ergeben würde.

Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister und begleiten Sie erfolgreich zur bestmöglichen Lösung. Bei uns erwartet Sie ein hoch motiviertes Team, das gewohnt ist, Kundenwünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Freuen Sie sich auf eine zuverlässige Funktionalität und das für viele Jahre.

