Willkommen „Nova Maldives“!

Der neue Resort Stern auf den Malediven für „Good soul days“

Das neue Nova Maldives steht für ein zeitgenössisches „All-Inclusive-Community“ Konzept: Eine Insel für die Seele, ein Ort zum Abtauchen, Erleben, Abheben, Begegnen – perfekt für seelenverwandte Millennials. Die naturbelassene Insel im Herzen des beliebten Süd-Ari-Atolls der Malediven steht für den Genuss unvergesslicher, gemeinsamer Erlebnisse.

Mit der Eröffnung des „Nova Maldives“ ist ein neuer Resort Stern auf den Malediven geboren! Mit diesem gerade eröffneten „Soul“ Resort erweitert Pulse Hotels & Resorts sein Portfolio.

Es gibt Ferien und es gibt Tage für die Seele

Nova liegt im Herzen des Süd-Ari-Atolls, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Velana entfernt. Die natürliche Insel mit Seele und ihrem zeitgenössischen „All-Inclusive-Community“ Konzept ist für echte Verbundenheit konzipiert. Nova ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein Ort, an dem Menschen den Moment erleben und gemeinsam mit der Nova Community in ein Malediven-Erlebnis eintauchen.

Die Unterwasserwelt der „Soul“ Insel

Das weltberühmte Süd-Ari-Atoll ist eines der größten Atolle der Malediven und bekannt für seine spektakulären Tauchplätze und ultimativer Taucher-Hotspot speziell für Walhaie, Mantarochen, Haifische und beeindruckende Schiffswracks. Nova liegt im Herzen des Atolls, und die Unterwasserwelt rund um Nova mit ihrem unglaublichen Hausriff ist bekannt für seine atemberaubende Unterwasserwelt – ein Spielplatz der Natur für Wasserliebhaber, der auch unter Wasser eine Wohltat für die Seele ist. Ganz in der Nähe der SAMPA (South Ari Marine Protected Areas)

gelegen, ist Nova das ultimative Ziel für begeisterten Taucher und Schnorchler. Denn es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen Walhaisichtungen quasi garantiert sind – Nova ist einer davon. An der Seite eines dieser sanften Giganten des Ozeans zu tauchen oder schnorcheln – ein meditatives, beseeltes Erlebnis fürs Leben. Die Unterwasserwelt rings um das neu Nova Resort bietet das gesamte Jahr über prächtige Mantarochen und Walhaie sowie eine Fülle bunter Fische, Adlerrochen und verschiedenen Hai Arten.

„Soulful“ Wohnen

Die naturbelassene Insel verfügt über 76 großzügige Wasser- und Strand Villen in 10 Kategorien, die für den ultimativen Aufenthalt konzipiert wurden. Egal, ob man allein, mit dem oder der Liebsten, Freunden oder Familie reist, jede Villa wurde mit größter Sorgfalt und dem besonderen individuellen Touch in zeitgenössischem, minimalistischem Design für den besonderen Aufenthalt gestaltet. Private Terrassen, endloser Meerblick, lauschige Villen mit maßgefertigten Möbeln… und mehr wird geboten. Mit natürlichen Materialien gebaut und in sanften Farben gehalten, fügt sich die Architektur perfekt in die üppige tropische Umgebung ein. Mit schnellem WiFi und Surround- Sound-Fernsehen können die Gäste so lange in Verbindung bleiben, wie sie möchten, oder unter der Regendusche, in dem Kingsize-Bett und der wohligen Umgebung völlig abschalten und gelassen zur Ruhe kommen. Hier heißt es: Einfach Telefon ausschalten, Schuhe ausziehen und entspannen. Auf Nova fühlt sich nichts so gut an, wie den Tag im eigenen Tempo zu verbringen, vor allem bei einer solchen Aussicht.

Essen für die Seele

Im Soul Kitchen, Nova“s entspannten Buffetrestaurant, werden die Gäste mit köstlichen Aromen und ganzheitlicher, internationaler Küche in einem hellem Wohlfühlambiente verwöhnt. Zusätzlich gibt es zwei À-la-carte-Restaurants: Flames, Nova’s Grillrestaurant, die erste Adresse für Barbecue Spezialitäten aus der Region, und das absolute Feinschmecker-Highlight Mizu: Im Over Water Teppanyaki- Restaurant mit nur 9 Plätzen wird Live-Cooking von vom Feinsten mit tropischen Aromen und gegrillten Meeres-Köstlichkeiten zelebriert. Was auch immer das Herz begehrt, Nova verspricht, die Gäste nicht nur zufrieden zu stellen, sondern es genau richtig zu machen – quasi ein Liebeslied für den Magen und die Seele.

Gemeinsam feiern

Nova bietet auch ein breites Spektrum an Community Erlebnissen, um echte Verbindungen und Momente zu schaffen.Die Urlaubsinsel mit „Seele“ bietet eine Fülle an Aktivitäten, ob Poolpartys an der Solis Pool Bar, abendliche Get-together für gemeinsame Essen, DJs und Partynächte in der Wink Bar, den Gästen gehen nie die Unterhaltungsmöglichkeiten aus und sie immer sind Teil einer Gemeinschaft, die Nova und die Malediven gemeinsam erlebt und somit verbunden ist.

Wohlfühlzeit im Spa

Körper, Geist und Seele im Over-Water Eskape Spa mit atemberaubendem Blick auf die Nova Lagune beleben und entspannen. Das Spa bietet den Gästen eine ganzheitliche Wellness-Reise, um die Sinne zu beleben, zu erden, und loszulösen, um einfach frei zu sein. Das Eskape Spa verfügt über vier Behandlungsräume, einen Thai-Sala und einenYoga-Pavillon. Die Nova-Wellnessexperten bieten eine Vielzahl an ganzheitlichen Spa-Ritualen mit feinsten Bio-Produkten und maßgeschneiderten Wellness-Programmen, um das Wohlbefinden von Körper und Seele zu steigern und Momente der Achtsamkeit wiederherzustellen.

Aktion & Sport im „Soul“ Paradies

Das Nova Wassersport- und Tauchzentrum „Aquaholics“ verfügt über ein erstklassiges PADI-Tauchteam und einen eigenen Meeresbiologen. Das Center bietet eine breite Palette von Wassersportaktivitäten, um Gästen das „Erlebnis ihres Lebens“ an einem der mehr als 40 Tauchplätze der Insel zu ermöglichen, die nur eine 30-minütige Bootsfahrt vom Nova Resort entfernt sind. Neben Jetski, Parasailing, Wasserski, Seabob, Wakeboarding, Fun Rides, Kajak, SUP, Kite- und Windsurfen und Topcat-Segeln können Gäste im Nova auch einige Team Aktivitäten wie Beachvolleyball,

Tennis, Fußball mitmachen und im „state-of-the-art“ Fitnesscenter ist für das physische Wohl gesorgt!

Nova – wenn Urlaub auf Nachhaltigkeit trifft

Das neue Nova Resort setzt auf Nachhaltigkeit: Das Marine Team des Resorts engagiert sich für diverse Initiativen zum Korallenschutz. Nova fördert ein Gästeprogramm zur Unterstützung und zum Schutz von Naturschutz Initiativen. Zu den wichtigsten Werten des Nova Resorts gehört Verantwortung und somit auch die Minimierung des CO2-Fußabdrucks durch die Reduzierung des Abfall- und Energieverbrauchs der Insel. Der komplette Wasser- und Glasabfall wird recycelt, Lebensmittel Reste werden kompostiert, auf verantwortungsvolle Verpackung wird geachtet, Energie wird durch intelligente Raumklima Systeme gespart und gedrucktes Material wird durch die mobile App und interaktive Systeme radikal reduziert.

Die „Nova Nation“

Das Nova Team ist als Teil der Gemeinschaft fest mit der maledivischen Tradition und Kultur verwurzelt, indem das Resort lokale Kunst und Kultur kreativ gefördert. Nova Gäste erleben regelmäßig kulturelle Interaktionen und Darbietungen authentischer maledivischer Künstler, genießen maledivisches Essen, einschließlich Verkostungen und Kochkursen, lernen von einheimischen Handwerkern und Herstellern oder bereichern einfach ihre Seele durch einen Besuch des nahe gelegenen Kulturerbe-Dorfes, um in das traditionelle Inselleben einzutauchen. Nova ist darauf ausgerichtet, seine Gäste stets spielerisch neugierig auf neue einzigartige Erfahrungen zu machen, um menschliche Verbindung und Erlebnisse zu schaffen, die die Seele berühren. Dies jedoch stets mit einem hohen Respekt für unsere kostbare Umwelt und einem verantwortungsbewussten Handeln. Egal ob am Strand beim Faulenzen, bei lustigen Gemeinschaftsaktivitäten oder einer Auszeit im Spa – es gibt nur EINE Sache, die im Nova wichtig ist. Im dem neuen Resort geht es um Menschen, die sich die Zeit nehmen, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht. Von dem Moment an, in dem man die Insel betritt, ist das einzige Gefühl, das man erfährt, pure Freude und ein tiefes Glücksgefühl, um wahre „good soul days“ zu genießen!

Eröffnungsangebot: Ab 535 Euro pro Nacht für zwei Personen in einer Villa inklusive „All-inclusive“ Package

Über Nova Maldives

Nova ist ein neuer Resort Stern auf den Malediven, denn es möchte mehr als nur ein Lifestyle-Urlaubsziel sein. Nova ist ein Ort, an dem die Menschen im Augenblick leben und in den Geist der Malediven und der pulsierenden Nova-Community eintauchen. Intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst – Nova verkörpert die Kultur der Untermehmensmarke Pulse Hotels & Resorts. Es ist eine erfrischende Interpretation des All-Inclusive-Konzepts, das über Mahlzeiten und Dienstleistungen hinausgeht und jeden dazu einlädt, die vielfältigen Optionen von Nova zu genießen. Die 76-Villen-Insel liegt im Süd-Ari-Atoll und ist per Wasserflugzeug zu erreichen. Gäste jeden Alters sind in der „soulful“ Nova Community willkommen. Von Beach-Volleyball und Tauchen bis hin zu lokaler Kunst und Kultur, von den stilvollen, entspannten Villen an Land und auf dem Wasser bis hin zur köstlichen kulinarischen Vielfalt – im Nova Resort nehmen sich die Gäste die Zeit, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und zeitgemäßer Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Pulse Hotels and Resorts bietet erstklassige Unterkünfte und Einrichtungen mit einem entspannten Ambiente.

