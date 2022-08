Personalie: Michael Heegewald ist neuer General Manager Sales & Marketing bei der TA Triumph-Adler Schweiz AG

Geschäftsleitung stellt sich für den Ausbau des digitalen Lösungsgeschäfts neu auf

Nürnberg/Embrach, 10. August 2022. Seit dem 1. Juli 2022 ist Michael Heegewald General Manager Sales & Marketing bei der TA Triumph-Adler Schweiz AG. Heegewald folgt in dieser Position auf Michael Gasser und gehört der Geschäftsleitung an. Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Embrach (Kanton Zürich) ist eine hundertprozentige Tochter der TA Triumph-Adler GmbH – einem deutschen IT-Spezialisten für Multifunktionssysteme und Dokumentenprozesse. Heegewald berichtet direkt an Christopher Rheidt, Geschäftsführer der TA Triumph-Adler GmbH.

In seiner neuen Position soll Michael Heegewald das digitale Lösungsgeschäft stärken. Zu seinen Kernaufgaben gehören der strategische Ausbau des Geschäftsbereichs ECM & ICT (Enterprise Content Management & Informations- und Kommunikationstechnik) und des Servicegeschäfts. Heegewald wird die Weiterentwicklung des Unternehmens zum ganzheitlichen IT-Lösungsanbieter für das Dokumentengeschäft gezielt vorantreiben und hierfür seine Expertise beim Vertrieb von Software- und Servicelösungen einbringen.

„Hier ist sehr viel möglich“, sagt Michael Heegewald zum Grund, warum er zur TA Triumph-Adler Schweiz AG gewechselt ist. „TA ist ein Traditionsunternehmen und sehr ambitioniert. Das passt sehr gut zu mir. Ich sehe es als tolle Herausforderung, gemeinsam mit dem Team das ECM-Geschäft zu gestalten und die Transformation der Firma in der Schweiz voranzutreiben.“

Michael Heegewald ist seit mehr als 20 Jahren in der IT-Branche tätig, vor allem in den Bereichen Vertrieb und Business Development. Zuletzt steuerte er als Managing Director das Geschäft des IT-Systemintegrators Infoniqa SQL AG in Zürich. Vorher war er rund 17 Jahre als Geschäftsführer der Hirt Informatik AG tätig, wo er als selbständiger Unternehmer ein Cloud-Rechenzentrum aufgebaut und Storage- und Backup-Lösungen vermarktet hat, bevor er die Firma vor rund vier Jahren verkaufte.

„Mit seiner ausgeprägten Kenntnis des Cloud-Geschäfts, seiner langjährigen Erfahrung als Unternehmer und seinem grossen Netzwerk in der Schweizer IT-Branche bringt Michael Heegewald beste Voraussetzungen für diese Rolle mit. Er wird unser bestehendes Führungsteam in der Schweiz optimal ergänzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Christopher Rheidt, Geschäftsführer der TA Triumph-Adler GmbH.

Mit dem Neuzugang in der Geschäftsleitung geht die Führung der TA Triumph-Adler Schweiz AG, nach dem bevorstehenden Weggang von Michael Gasser Ende August dieses Jahres, auch zukünftig den konstanten Weg in gewohnter Dreierkonstellation: Heegewald arbeitet dort (per procura) mit den langjährigen Mitgliedern Corina Schupp, verantwortlich für die kaufmännische Leitung (per procura), und Marcel Graf, zuständig für die technische Leitung (per procura), zusammen.

Michael Gasser hat sich dazu entschieden, sich nach mehr als 15 Jahren bei der TA Triumph-Adler Schweiz AG neuen Herausforderungen zu stellen: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Michael Gasser für seinen Einsatz und die vielen Erfolge und wünschen ihm für seinen zukünftigen Weg alles Gute“, so Rheidt.

Die TA Triumph-Adler Schweiz AG ist eine hundertprozentige Tochter der TA Triumph-Adler GmbH.

Die TA Triumph-Adler GmbH ist ein deutscher Spezialist im Bereich Multifunktionssysteme und digitale Bürolösungen. Mit mehr als 120 Jahren Historie gehört das Unternehmen heute zu den traditionsreichsten Marken in der Branche der Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK). TA Triumph-Adler entwickelt und liefert ganzheitliche Lösungen, die den vollständigen Bearbeitungsprozess von Dokumenten abdecken. Die Leistungen beinhalten unter anderem die individuelle Beratung von Geschäftskunden, die Implementierung von IT-basierten Dokumenten-Workflows und die kontinuierliche Prozessoptimierung – beispielsweise anhand der eigenen Asset- und Systemmanagementlösung TA Cockpit®.

In Deutschland ist die TA Triumph-Adler Gruppe mit einer professionellen Direktvertriebsorganisation mit 31 Niederlassungen vertreten. In Europa bestehen TA Triumph-Adler Vertriebsorganisationen in Österreich, der Schweiz, Tschechien und UK. Die TA Triumph-Adler Gruppe beliefert darüber hinaus noch weitere Distributoren in mehr als 25 Ländern in EMEA mit Produkten der Marken TA Triumph-Adler und UTAX. Seit Oktober 2010 gehört die TA Triumph-Adler GmbH mit der eingetragenen Marke UTAX zu 100 Prozent zur Kyocera Document Solutions Inc. mit Sitz in Osaka, Japan. Der Sitz der Gesellschaft ist in Nürnberg, mit dem operativen Headquarter in Hamburg.

