Gelungene Betriebsfeier mit außergewöhnlichen Künstlern

Beim Betriebsfest buchte Clarios dieses Jahr Künstler, die mit ausgefallenen Ideen und Kostümen für viel Aufmerksamkeit sorgten. Mit Origami Showact und Seifenblasenshow wurden die Gäste überrascht.

Künstler verteilte Seifenblasen und gute Laune auf Betriebsfeier

Zwickau. Bei der diesjährigen Betriebsfeier von Firma Clarios wurde so einiges geboten. Man verzichtete zwar auf ein Showprogramm im klassischen Sinne, dennoch wurden 2 Showacts für dieses Mitarbeiterfest gebucht, die für jede Menge Unterhaltung sorgten. Ein Teil dieses bunten Rahmenprogramms war die Seifenblasenshow vom immer gut gelaunten Seifenblasenkünstler Blub. Er formte schillernde Kunstwerke, mal große und mal kleine Seifenblasen, mal gigantische Riesenseifenblasen, die eine wundervolle und einzigartige Atmosphäre auf diesem Firmenanlass auslösten. Mit staunenden Augen verfolgten die Angestellten Blub’s Showeinlage und konnten sich gar nicht satt sehen. Seine schaumigen Gebilde schienen fast einer Chorographie zu folgen und auch der Künstler selbst tanzte beim diesjährigen Betriebsfest inmitten der Seifenblasen und schien sich genauso über diese Performance zu freuen, wie die herumstehenden Zuschauer. Fotos und allerlei Infos zum Showact findet man unter https://www.blubshow.de/showacts-events/showeinlage-betriebsfeier-showact . Dieser Künstler peppte die Betriebsfeier im Zwickauer Werk mit seiner humorvollen Art sichtlich auf und verzauberte jeden, ob Groß oder Klein.

Künstlerin in Papierkleid sorgte für staunende Blicke auf Veranstaltung

Eine gewisse Aufregung bewirkte das Papierkleid einer anderen Künstlerin, die auf diesem Betriebsfest gebucht wurde. Es handelte sich bei dieser Showeinlage um die Kunst des Origamifaltens und niemand konnte dies besser als Papierkünstlerin Sabrina. Mit ihrem großen Kleid wirkte Sie wie eine Prima-Ballerina im Tutu, bei näherem Hinsehen aber entpuppte sich das Kostüm als ein Kunstwerk aus Papierfaltungen. Die eigentliche Sensation an dem Outfit war der integrierte „Arbeitstisch“, der es dieser Künstlerin ermöglichte, ihre bunten Papiere für die Gäste der Betriebsfeier zu Origami Skulpturen zu falten. So entstanden in null Komma nix Figuren, Schmuck, Tiere und so ziemlich alles, was sich die Kollegen von Sabrina wünschten. Ein flaches Blatt Papier zu einem Elefanten falten? Kein Problem für diese Künstlerin des Betriebsfestes. Und so zogen das Publikum nach der Erfüllung ihrer Wünsche glücklich von dannen mit Flamingos, Diamantringen und Blumen aus Papier. Wer sich einen Eindruck von dieser Unterhaltung machen möchte, darf gerne unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent vorbeischauen. Hier gibt es auch Fotos vom Papier Outfit und Videos der anderen Showacts der beiden Künstler.

Gelungene Firmenfeier trotz Rekordhitze

Für das leibliche Wohl kamen die vielen Food Trucks zum Einsatz, die mit einer großen Auswahl an Spezialitäten lockten. Für eine süße Abkühlung konnten sich die Angestellten aber auch handgemachte Eiscreme gönnen und so war an diesem Stand besonders viel los, dank des sonnigen Wetters. Es war sicherlich eine gute Entscheidung das Fest in diesem Jahr locker zu gestalten und anstatt der klassischen Künstler einer solchen Betriebsfeier, die meist mit Bauchrednern oder Zauberern bestückt werden, dieses Mal auf originelle Showacts zu setzen. Die Seifenblasenshow und der Origami Walking Act von Sabrina und Blub wurden von allen Geladenen hoch gelobt und die Firmenfeier als genial und abwechslungsreich beschrieben. Die Unternehmensführung konnte sich selbst auf die Schulter klopfen, denn dieser Firmen Event war in Punkto Wetter, Künstler und Catering mehr als eine gelungene Abwechslung zum Betriebsalltag nach zwei Jahren Pandemie. Dieses Mitarbeiterfest hat die Belegschaft noch enger zusammenrücken lassen.

