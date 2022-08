Meetaverse – ein Corporate-Metaverse für jedes Unternehmen

Allseated bietet virtuelle Unternehmenswelten als Einstieg ins Metaverse

Jeder spricht über das Metaverse und wie es den Arbeitsalltag und New Work verändern kann. Und während viele Unternehmen damit noch überfordert sind, erleben die First-Mover das Metaverse bereits als innovative Möglichkeit, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Welche Vorteile sich für Personalmanager, Vertriebsleiter und Marketing-Manager ergeben und wie ein Metaverse-Einstieg erfolgreich gelingen kann, zeigt das Softwareunternehmen Allseated, das sich auf die Realisierung digitaler Erlebnisse spezialisiert hat. Ihr Meetaverse Produkt ist eine Plattform, die Menschen auf natürliche Weise verbindet, intensive Zusammenarbeit ermöglicht und durch die immersive Umgebung tiefergehende Markenerlebnisse und ein Gefühl von Zugehörigkeit fördert. Durch die Nutzung eines digitalen Office Zwillings eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für immersive und interkonnektive Erfahrungen im eigenen Corporate-Metaverse.

Führungskräfte von Unternehmen haben in den letzten Jahren erlebt, wie hybride Arbeitsformen Teams entzweien, das Umsatzpotenzial verringern und das Unternehmenswachstum verlangsamen können. Videokonferenzen und Webinare sind statisch und bieten nicht die nötige Flexibilität, um tiefere Verbindungen zu erzeugen und vollständig in das Markenerlebnis einzutauchen. Beim Metaverse handelt es sich um eine Vision einer dreidimensionalen Erlebniswelt, die ein Abbild der echten Welt oder etwas ganz Eigenes sein kann. Die Konturen dieser digitalen Landschaft sind allerdings kaum definiert und präsentieren sich als Raum voller Möglichkeiten, in dem die physische und die digitale Welt verschmelzen.

Als einer der Marktführer für digitale Erlebnisse und Anbieter der virtuellen Eventplattform Allseated EXVO ist Allseated Wegweiser in das Metaverse. Allseated weiß, dass Teams eine bessere Lösung brauchen, um remote zusammenzuarbeiten und Zugehörigkeit zu erfahren. Mit Meetaverse schufen die Spezialisten für virtuelle und hybride Events eine Corporate-Metaverse-Lösung, dank der ganz nach den Wünschen ihrer Kunden frei gestaltbare, digitale Arbeitsumgebungen entstehen und neben firmeninternen und externen Events auch Marketing- und Sales Aktivitäten in die immersive Umgebung verlegt werden können.

Die Möglichkeit, physische Events ins Metaverse zu verlagern, wirkt der „Zoom fatigue“ entgegen und hilft den Verantwortlichen in den HR-Abteilungen zugleich dabei, die zuletzt vernachlässigte Unternehmenskultur wieder stärker in den Fokus zu rücken. Mit Meetaverse sind Unternehmen in der Lage, sich frei in digitalen Arbeitsumgebungen zu bewegen und dabei mit Kollegen, Partnern und Kunden zu kommunizieren. Diese virtuelle Arbeitsumgebung ist so konzipiert, dass sie hybride Arbeitsmodelle unterstützt, immersive Markenerlebnisse bietet und den Vertrieb vorantreibt. Das Metaverse kann die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche und -prozesse revolutionieren.

Durch die immersive virtuelle Welt wird aus der einfachen Kommunikation so eine fließende Interaktion, die ihnen ein Gefühl echter Präsenz vermittelt. Gespräche, Präsentationen und Workshops geschehen so ganz organisch, statt zuvor genauestens geplant und nacheinander „abgearbeitet“ zu werden. Davon profitieren nicht nur die großen, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen, die häufig nur über begrenzte Mittel verfügen, um eine solche Zusammenarbeit in einem physischen Rahmen zu realisieren. Meetaverse bietet ein authentisches Erlebnis. Anders als bei einer Kommunikation in 2D bewegen sich die Teammitglieder in der 3D-Umgebung von Meetaverse vollkommen frei, können von einem Meeting ins nächste laufen, sich spontan für eine Aufgabe zusammenfinden oder sich einfach nur für ein Vieraugengespräch treffen. Das beflügelt die kreative Zusammenarbeit und trägt nicht zuletzt dazu bei, internes Silodenken abzubauen.

Das Corporate-Metaverse ermöglicht immersive Markenerlebnisse und stärkt den Vertrieb

Allseated ist bewusst, dass das digitale Zeitalter Vertriebsmitarbeiter dazu gezwungen hat, auf Distanz zu verkaufen und damit das Verkaufspotenzial stark eingeschränkt wird. Es stellt eine große Herausforderung dar über Videogespräche aus der Ferne zu verkaufen und Geschäfte abzuschließen. Die Lösung, die Allseated anbieten, unterstützt Verkaufstalente und Unternehmen dabei echte Beziehungen aufzubauen und den Verkauf mithilfe eines Corporate-Metaverse für das gesamte Unternehmen zu beschleunigen. Ein Corporate-Metaverse ermöglicht es Unternehmen, immersive Verkaufserlebnisse zu kreieren, Leads zu qualifizieren, Vertrauen aufzubauen und mehr Geschäftsabschlüsse in vollständig anpassbaren, digitalen Arbeitsumgebungen zu erzielen.

Die Meetaverse-Technologie bietet ein bemerkenswertes und leidenschaftliches Maß an Personalisierung, die es dem Einzelnen ermöglicht, selbst zu bestimmen, wie er die Inhalte erlebt. Diejenigen, die ihre Marke mit Meetaverse entwickeln möchten, haben nun die Möglichkeit, ihre Zielgruppe zu einem immersiven und umfassenden Markenerlebnis einzuladen, das die Identität und die Werte ihrer Marke zum Ausdruck bringt, ihr Publikum einbindet und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Geschäftsführerin von Allseated Europe, Sabine Reise, erklärt: „Die Art und Weise, wie wir arbeiten und spielen, hat sich für immer verändert und das Metaverse wird die Art und Weise, wie Menschen und Marken interagieren und sich engagieren, grundlegend verändern. Fast jeder CMO, Vertriebsleiter und Personalleiter, mit dem wir sprechen, sucht nach Möglichkeiten, die Macht des Metaverse zu nutzen und neue Paradigmen für die Interaktion mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern zu schaffen. Neue Einsatzmöglichkeiten und Chancen entwickeln sich rasant und die Möglichkeiten sind endlos“.

Meetaverse-Website: https://meetaverse.com

Meetaverse-Produktvideo: https://meetaverse.com/wp-content/uploads/2022/06/meetaverse-intro.mp4

Allseated ist Anbieter einer digitalen Eventplanungsplattform, von virtuellen Rundgängen in digitalen Location Zwillingen, der virtuellen Eventplattform Allseated EXVO und des Meetaverse, ein Corporate-Metaverse für das gesamte Unternehmen. Allseated hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Zusammenarbeit in und zwischen Unternehmen kontinuierlich zu revolutionieren. Virtuelle Welten und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen nachweislich Ressourcen, schaffen Synergien und steigern die Produktivität.

Die Vision eines Metaverse eröffnet revolutionäre Möglichkeiten für alle Unternehmen. Mit Meetaverse bietet Allseated den leichten Einstieg in immersive, virtuelle Umgebungen, um Meetings zu veranstalten und interaktive Erfahrungen zu erleben. Das Meetaverse ist eine vollständige digitale Arbeitsumgebungen auf einer einzigen Plattform. So können Unternehmen das ganze Potenzial dieser neuen virtuellen Welt nutzen und sich erfolgreich weiterentwickeln.

