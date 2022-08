Jetzt wechseln und bares Geld sparen!

Warum sich eine neue Heizungspumpe lohnt

Jede Heizungsanlage hat ein Herz, nämlich die Heizungspumpe oder auch Umwälzpumpe genannt. Die Pumpe sorgt dafür, dass das erwärmte Heizungswasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen im ganzen Haus gelangt. Durch die Zirkulation des Heizungswassers wird Strom benötigt. Viele alte Umwälzpumpen sind nicht reguliert und verbrauchen so unnötig viel Energie. Sie laufen Tag und Nacht auf Hochtouren, anstatt ihre Leistung an den tatsächlichen Heizbedarf anzupassen. Dadurch verursachen sie bis zu zehn Prozent der gesamten Stromkosten im Haushalt. Moderne, regelbare Umwälzpumpen sind energieeffizienter und können so jährlich mehrere hundert Euro an Stromkosten sparen.

Die lange Lebensdauer einer Heizungspumpe von bis zu 20 Jahren ist beeindruckend. Dennoch sollte sie nicht so lange warten, bis das Gerät den Geist aufgibt. Denn die Stromkosten können durch den Einbau einer moderneren und effizienteren Pumpe erheblich gesenkt werden. Moderne Hocheffizienzpumpen sind nicht nur elektronisch geregelt, sondern passen sich auch dem aktuellen Heizbedarf an. Dadurch spart man bis zu 80% Energie ein, im Vergleich zu alten Modellen.

Die neue Pumpengeneration ist leistungsstark und effizient. Die Energie, die für ihren Betrieb notwendig ist, hat sich im Vergleich zu den Heizungspumpen der 1980er Jahre drastisch reduziert – von 150 auf nur noch etwa 10 Watt. Dies ist nicht nur gut für die Klimabilanz, sondern trägt auch spürbar zur Absenkung Ihrer Heizkosten bei. Mit dem Einbau einer Hocheffizienzpumpe tun Sie also sowohl Ihrer Heizung als auch der Umwelt und Ihrem Konto etwas Gutes. Seit Januar 2013 gelten innerhalb der Europäischen Union strengere Regeln für die Hersteller von Hocheffizienzpumpen. Diese dürfen nur noch stromsparende Modelle auf den Markt bringen.

Durch den Austausch Ihrer alten Heizungspumpe gegen eine neue, stromsparende Hocheffizienzpumpe können Sie Ihre Stromkosten erheblich senken. Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen 70 bis 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche Pumpen – eine Investition, die sich meist schon innerhalb von zwei bis drei Jahren bezahlt macht.

Auf skybad.de finden Sie eine große Auswahl Hocheffizienzpumpen für Ihre Heizungsanlage und viele weitere energiesparende Produkte, um die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

