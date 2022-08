Plexus eröffnet neue Fertigungsstätte in Bangkok

EMS-Dienstleister investiert mehr als 60 Millionen US-Dollar in den APAC-Standort zur Realisierung hochkomplexer Elektronikprodukte

Darmstadt, 9. August 2022 – Plexus, weltweiter Anbieter von Electronic Engineering und Manufacturing Services (E2MS), hat in Bangkok, Thailand, eine neue Fertigungsstätte eröffnet. In der hochmodernen Produktionsanlage mit einer Fläche von 400.000 Quadratmetern realisiert der Auftragsfertiger ab sofort komplexe Elektronikprodukte in den Bereichen Healthcare/Life Science sowie Industrial und Aerospace.

Insgesamt investierte Plexus mehr als 60 Millionen US-Dollar in den Bau des neuen Standorts. Im Gebäudekomplex finden sich neben Produktions- und Lagerflächen auch weitläufige Büroflächen auf vier Etagen. In den nächsten Monaten sollen hier insgesamt 1.800 neue Mitarbeiter das bestehende Plexus-Team in Bangkok verstärken.

Die ersten, am neuen Standort gefertigten Produkte, konnten bereits kurz nach Inbetriebnahme der Anlagen zur Qualifizierung an Kunden geliefert werden. „Die Produktionsstätte ist neu, das Interesse auf Kundenseite ist jedoch schon groß“, erklärt Oliver Mihm, Executive Vice President and Chief Operating Officer. „Thailand sowie der asiatisch-pazifischen Raum (APAC) versprechen enorme Wachstumschancen – vor allem wenn es um die Realisierung komplexer Produkte geht, die in einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld zum Einsatz kommen. Es gibt vor Ort hochqualifizierte Arbeitskräfte. Und auch in Sachen Supply Chain verfügt Plexus über die regionale sowie die globale Expertise.“

Die neue Fertigungsstätte in Bangkok setzt als einer von nun 26 Standort des EMS-Dienstleisters zudem ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit. Die Anlage entspricht Unternehmensleitsätzen des Environmental, Social- and Corporate Governance-Programm von Plexus (ESG). Dazu gehören energieeffiziente Maßnahmen, Umweltschutz sowie Initiativen rund um ein sicheres und nachhaltiges Arbeits- und Betriebsumfeld. So steht den Mitarbeitern im Außenbereich des Werksgeländes eine Grünanlage zur Erholung sowie für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr über den neuen Standort und die damit verbundenen Möglichkeiten – sowohl für unsere Kunden als auch für bestehenden wie zukünftigen Mitarbeiter“, so Victor Tan, Regional President der APAC-Region bei Plexus. „Unser Ziel ist es, den Kundenservice weiter zu verbessern, unsere Leistungen und unser Geschäft auszubauen und uns als der Partner für die Realisierung von elektronischen Produkten in der APAC-Region zu etablieren.“

Über Plexus:

Plexus arbeitet seit 1979 gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen und Produkten für eine bessere Welt. Das Team aus mehr als 19.000 Experten bietet Dienstleistungen weltweit im Bereich Design und Entwicklung, Supply Chain-Lösungen, Neue Produkteinführung (NPI), Produktion und Aftermarket Services. Plexus ist branchenführend bei der Realisierung komplexer Produkte, die in regulierten Umgebungen eingesetzt werden. Basierend auf Innovation und Kundenservice entwickeln die Plexus-Teams kundenspezifische End-to-End Lösungen, um selbst anspruchsvollste Produkte zuverlässig umzusetzen. Weitere Informationen unter www.plexus.com/de-de/

