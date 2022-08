Sebastian Pinks Psycho-Thriller „Juliette“ soll noch diesen Monat als Buch erscheinen!

Nicht mehr lange und dann gibt es neuen Lesestoff von Sebastian Pink, denn noch diesen Monat soll der Psycho-Thriller „Juliette“ als Buch erhältlich sein. Der Autor befindet sich bereits in der letzten Schreibphase der Geschichte.

Dann können Fans des Autors und Filmemachers endlich sein neues Werk lesen.

„Es war mal wieder eine ganz andere Story als sonst. Einen Psycho-Thriller habe ich bisher noch nie geschrieben. Deshalb wurde es Zeit, mal wieder etwas anderes zu machen. Da ich zu jedem Genre Storys im Kopf habe, kann ich mich da frei entfalten und mich nicht nur für eine Sache festlegen. Es wartet eine spannende Story auf die Leute“ so der Autor.

Um was geht es bei „Juliette“?:

Die junge Juliette sitzt seit einiger Zeit in einer psychiatrischen Klinik, wegen eines Ereignisses aus ihrer Vergangenheit. Seit dem hat sie kein Wort mehr gesprochen. Dr. Robert Vogt kümmert sich seit dem um die junge Frau. Als ein Mord geschieht, taucht plötzlich Hauptkommissar Carsten Schulte in der Klinik auf und verdächtigt Juliette. Hat sie etwas damit zu tun?

Wer bis zur Veröffentlichung nicht warten kann, kann sich unter www.sebastian-pink.de auch andere Werke des Autors bestellen.

