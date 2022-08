Influencer Marketing neu gedacht…

all green studios ist eine junge Social Media Agentur aus Karlsruhe mit einem besonderen, neuen Ansatz: Influencer Marketing geht auch naturverbunden und bewusst.

all green studios verbindet InfluencerInnen und Content CreatorInnen mit den zu ihnen passenden Brands und PartnerInnen, denen Authentizität, Transparenz und Natur ebenso am Herzen liegt. Die 2020 durch Daria Morosow gegründete Social Media Agentur schafft so Raum für Kampagnen und Kooperationen auf Instagram und TikTok, die das gemeinsame Ziel verfolgen, die Reichweite möglichst sinnvoll und bewusst zu nutzen.

all green studios unterstützt außerdem verschiedenste Unternehmen dabei, ihre vielseitigen Social Media Kanäle auszubauen und entwickelt auch hier individuelle, auf die Partner zugeschnittene Social Media Strategien.

Abenteurer, Weltenbummler und SinnfluencerInnen…

Ganz nach dem Motto „naturverbunden, gemeinsam viel erreichen“ arbeitet all green studios mit CreatorInnen zusammen, die auf ihren Plattformen Leichtigkeit, Lebenslust und vor allem Abenteuer zeigen und ausleben. Von Van-Life bis hin zu leben auf dem Wasser – die all green studios InfluencerInnen zeigen vorallem eins: Social Media Marketing kann man neu erfinden, von überall aus umsetzen und das Ganze auch noch „all green“.

WEBSITE: http://allgreen-studios.de

Pressekontaktdaten:

all green studios

Perfekt Futur, Container E1

Alter Schlachthof 39

76131 Karlsruhe

Ansprechpartner: Daria Morosow

Email: daria@allgreenmanagement.de