Deutschlands erfolgreichste Kinder- und Familienshow Bibi & Tina „Die verhexte Hitparade“ kehrt 2023 zurück

Nach dem fulminanten Erfolg Deutschlands erfolgreichster Kinder- und Familienshow Bibi & Tina „Die verhexte Hitparade“ kommen die besten Freundinnen Anfang 2023 mit ihrem aktuellen Programm zurück auf große Deutschland-Tournee. Ab 21. Januar 2023 besuchen sie live mit allen Hits und ihrem großen Abenteuer über 60 deutsche Städte.

Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die die perfekte musikalische Untermalung für die Geschichten und Abenteuer von Bibi & Tina

Mit bis dato mehr als 400.000 Zuschauern und über 1,5 Millionen verkauften Soundtracks zu den gleichnamigen Kinofilmen hat sich die spektakuläre Kinder- und Familienshow Bibi & Tina zu einem absoluten Publikumsmagneten etabliert – nicht zuletzt auch aufgrund der Songs aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die die perfekte musikalische Untermalung für die Geschichten und Abenteuer von Bibi & Tina bieten. Die Popularität der Musical-Shows und Begeisterung für Hits wie „Up, Up, Up (Nobody Is Perfect)“ oder auch „Mädchen gegen Jungs“ nimmt Jahr für Jahr zu und wird auch Anfang 2023, wenn die beiden besten Freundinnen nun zum sechsten Mal auf große Deutschland-Tournee gehen, abermals tausende Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Spektakuläre wie faszinierende Bühnen-Show mit einer Vielzahl von Special Effects

Wie schon die vorherigen, bewies das brandneue Programm „Die verhexte Hitparade“, das erstmals Anfang 2022 auf Tour durch Deutschland ging, eindrucksvoll, dass auch beim dritten Musical-Abenteuer von Bibi & Tina wieder Lachen, Tanzen, Mitsingen und beste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert ist. Sehr zur Freude der zahlreichen Fans kommen Bibi & Tina deshalb 2023 wieder zurück auf Tour und werden zusammen mit ihren Freunden die Bühne nochmals rocken und noch eine Schippe oben drauflegen. Das besonders bei Kindern beliebte Pop-Spektakel bietet eine spektakuläre wie faszinierende Bühnen-Show mit einer Vielzahl von Special Effects, das auch für Eltern und Großeltern ein tolles Erlebnis bietet – spätestens dann, wenn sie in die glänzenden Augen ihrer Kinder oder Enkelkinder schauen und gemeinsam mit ihnen deren Lieblingssong singen. Bibi & Tina wird so zu einem echten Familien-Erlebnis für groß und klein.

Auszug aus den Tourdaten:

Januar 2023

21.01.2023 Leipzig Haus Auensee

22.01.2023 Leipzig Haus Auensee

24.01.2023 Kiel Wunderino-Arena

25.01.2023 Hamburg Barclays Arena

26.01.2023 Bremen Pier 2

28.01.2023 Mannheim Rosengarten

29.01.2023 Zwickau Stadthalle

30.01.2023 Erfurt Thüringenhalle

31.01.2023 Bamberg Brose Arena

etc.

Mehr Informationen und die vollständigen Tourdaten unter: www.bibiundtina-live.de

Tickets gibt es ab sofort auf www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Veranstalter: pop-out Live GmbH – Berlin.

