alps-resorts.com – Urlaube in den Alpen sind zu jeder Jahreszeit eine perfekte Idee

www.alps-resorts.com – Pures Urlaubsvergnügen in den heimischen Bergen wartet auf Sie

Abwechslungsreicher Wohlfühlurlaub in den wunderschönen Bergen von Österreich und Bayern gesucht? – Ob, Wanderurlaub im Salzburger Land, Bergsteigen in Tirol, Glamping in Kärnten oder Sonnenbaden in der Steiermark – Urlaube in den Alpen können zu jeder Jahreszeit entsprechend vielseitig sein. Die traumhaften Alpen von Österreich und Bayern ermöglichen vielseitige Sport- und Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel: Mountainbiken, Wandern, Klettern, Radfahren, Bergwandern, Wellness, Skifahren, Touren gehen, Wasserport, Schwimmen, Baden am See oder einfach nur Relaxen.

Eines ist auf jeden Fall sicher: Entspannung und Abwechslung schließen sich dabei keinesfalls aus. Kulinarischer Genuss kommt ebenfalls nicht zu kurz. In den bekanntesten Tourismusgebieten Österreichs und Bayerns möchten regionale Schmankerl sowie lokale und internationale Köstlichkeiten verköstigt werden.

Für eine perfekte Unterbringung vor Ort sorgen die 30 verschiedenen Holiday Homes von ALPS RESORTS. Die bestens ausgestatteten Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Österreich (https://alps-resorts.com) und Bayern sind wahlweise mit eigenem Pool, Hund oder privater Sauna buchbar. Sämtliche Informationen zu den Ferienhäusern und Ferienwohnungen von ALPS RESORTS finden sich ab sofort auch unter: alps-resorts.com

