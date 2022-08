Innovation leben! Das neue Buch von Lena Lührmann

In ihrem Buch „Innovation leben!“ blickt Lena Lührmann mit erfrischend neuer Perspektive auf Innovation und zeigt, wie Unternehmen Zukunftspotenziale erkennen, beurteilen und heben.

In vielen Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, ist das Innovationsbestreben groß. Dennoch geht es nur schleppend oder gar nicht voran. Zahlreiche Methoden kommen zum Einsatz und es wird viel Aufwand betrieben, um innovativ zu sein, doch der gewünschte Erfolg bleibt oftmals trotzdem aus. In ihrem neuen Buch „Innovation leben!“ geht Lena Lührmann auf diese Thematik ein und wirft einen neuen Blick auf Innovation. Sie zeigt, wie das zugrundeliegende Innovationsproblem gelöst und Grenzen überwunden werden können.

Die Autorin setzt bewusst auf erfahrungsbasierte Lösungsvorschläge und lädt die Leser*innen zum unkonventionellen Perspektivwechsel ein. „Dieses Buch nimmt Sie mit hinein in den Kern eines Unternehmens und allen voran zu den Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Ich spreche gerne von Arbeiten am Fundament, wenn wir die Chancen und Potenziale identifizieren, die sich ergeben, wenn man reflektiert und aufrichtig ganz genau hinschaut“, so Lena Lührmann.

„Innovation leben! Wie Sie in Ihrem Unternehmen Zukunftspotenziale erkennen, beurteilen und heben“ betet keine ultimative Innovations-Lösung vor. Es soll vielmehr Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte und Innovationsverantwortliche unterstützen, wieder sicher zu entscheiden, was das eigene Unternehmen wirklich braucht, um seine Zukunftspotenziale zu heben.

Jedes Unternehmen, das eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, muss sich darüber Gedanken machen, welche Zukunftstechnologien und Entwicklungen sein Angebot ablösen könnten. Je früher man diese Überlegungen tätigt, desto besser kann man darauf reagieren. Diejenigen, die für eine Innovation bereit sind, die diese nicht nur denken, sondern auch machen wollen und einfach loslegen, haben in jedem Fall mehr gewonnen als die, die blind für die Zukunft auf der Stelle treten. Aus diesem Grund möchte Lena Lührmann mit ihrem Buch anregen, sich aus einem anderen Blickwinkel mit Innovation zu beschäftigen und den Blick weg von noch mehr Methoden hin zum eigentlichen Kern der Unternehmen zu lenken. Untermauert mit wahren Begebenheiten aus der Praxis zeigt sie, dass in Sachen Innovation noch viel Luft nach oben ist und reicht den Leser*innen passend dazu mit dieser Lektüre einen Vorschlaghammer, der ihnen hilft, alte Gedankenwände in Sachen Innovation niederzureißen und ohne Mauern und Grenzen Innovation neu zu begegnen. Denn Innovation ist Zukunftssicherung – und jedes Unternehmen will und braucht eine sichere Zukunft.

Die Autorin teilt ihre Erkenntnisse aus 15 Jahren „Ideenreichtum in Unternehmen umsetzen“ aus allen Hierarchieebenen und gibt Einblicke, die in den oberen Etagen in Unternehmen viel zu selten ungefiltert ankommen. Sie schildert klar und direkt, ohne Business-Sprech, woran Innovation immer noch scheitert, obwohl alles Notwendige an Techniken und Budget aufgefahren wird.

Das Buch unterstützt die Leser*innen dabei, ihre Intuition zum Thema Innovation zu stärken. Es soll deutlich werden, was auf Bauch- und Kopfebene zwischenmenschlich und haptisch passiert, wenn man sich mit Innovation befasst.

Das neue Buch „Innovation leben!“ kann ab sofort über Amazon bestellt werden.

Mehr Informationen und Kontakt zu Lena Lührmann und Visionsalive – gibt es unter www.visionsalive.de

Lena Lührmann – Visionsalive

Wenn frische Ideen jetzt genau das Richtige wären, der Wettbewerb dicht auf den Versen ist, eingetretene Wege verlassen werden müssen oder Innovation im Alltagsgeschäft versandet – braucht es Visionsalive. Lena Lührmann ist überzeugt, dass die Lösung für die Herausforderungen von Unternehmen bereits im Unternehmen selbst und den Mitarbeitern steckt und ermöglicht mit ihrem Team, inneres Potenzial mit frischen Ideen und Innovationen zu heben. Wer sich Lena Lührmann und ihr Team ins Haus holt, darf unkonventionelle Herangehensweisen, außergewöhnliche Ideen und damit ganz neue Möglichkeiten erwarten. Der Weg dazu führt über Beratung, Problemidentifikation, Herausforderungsanalyse, Potenzialhebeworkshops, Konzeptentwicklung, Umsetzung, Implementierung und Prozessteuerung.

Gerade aus um die Ecke, out of the box, vernetzt und allumfassend – das ist Lena Lührmann.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.