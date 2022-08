Mehr Lebensqualität für ältere Menschen in Rosengarten durch die SeniorenLebenshilfe

Monika Radtke ist unsere neue Lebenshelferin in Rosengarten. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Die SeniorenLebenshilfe ist im ganzen Bundesgebiet an vielen Standorten tätig, um ältere Menschen im Alltag zu unterstützen. Bevor Pflege notwendig wird, kann die tägliche Routine für Senioren bereits zur Herausforderung werden. Um diese besser meistern zu können, steht Ihnen unsere Lebenshelferin Monika Radtke ab jetzt in Rosengarten und Umgebung zur Seite. Weitere Auskunft zur SeniorenLebenshilfe und Monika Radtke erhalten sie unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Rosengarten.

Erhalt der gewohnten Lebensqualität für Senioren durch die Lebenshelfer

Carola Braun lag als gelernte Krankenschwester das Wohlergehen ihrer Patienten und Mitmenschen schon immer am Herzen. Als sie erkannte, dass es eine Vielzahl an Senioren gibt, die aus verschiedenen Gründen im Alltag allein zurechtkommen müssen und dies in manchen Bereichen nicht mehr schaffen, wollte sie etwas dagegen unternehmen. So gründete sie 2010 zusammen mit ihrem Mann Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe mit ihrem einzigartigen Dienstleistungskonzept für Senioren.

Das Engagement der SeniorenLebenshilfe legt sein Hauptaugenmerk darauf, dass die betreuten Senioren und Seniorinnen Ihre Eigenständigkeit in ihrem Zuhause beibehalten und bei schwierigeren Aufgaben des Alltags Unterstützung finden. Eine große Rolle neben der Hilfe spielt dabei auch die Fürsorge der Lebenshelfer, sodass Gespräche und gemeinsame Unternehmungen ebenfalls zum Programm der SeniorenLebenshilfe gehören.

Praktische Lebenshilfe: die Dienstleistungen der Lebenshelfer im Überblick

Selbstbestimmtes Leben kann im Alter schon durch die alltäglichen Arbeiten im Haushalt schwierig werden. So übernehmen unsere Lebenshelfer auf Honorar-Basis individuell vereinbart zum Beispiel das Kochen, das Putzen oder das Waschen. Mit einem eigenen PKW ausgestattet, begleiten unsere Helfer die Senioren aber auch bei Tätigkeiten außer Haus wie beispielsweise dem täglichen Einkaufen, Post aufgeben, Ämtergang, Apotheken- oder Arztbesuche. Die Fahrten mit dem Taxi oder Bus entfallen dadurch. Nach Möglichkeit wird auch bei schwierigen bürokratischen Anschreiben von Ämtern oder unverständlichen Rechnungen geholfen. Ein wichtiger Bereich der Betreuung umfasst aber auch gemeinsame Aktivitäten wie Spaziergänge, Freizeitbegleitung oder wertvolle Gespräche.

Monika Radtke als neue Senioren-Lebenshelferin für Rosengarten und Umgebung

„Die Unterstützung von Senioren im Alltag ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Monika Radtke, neue Lebenshelferin in Rosengarten und Umgebung. Die Familie ist für die gelernte Zahnarzthelferin das Wichtigste im Leben. Daher möchte sie als Lebenshelferin gerade älteren Menschen mit wenig Familienanschluss die Möglichkeit bieten weiterhin selbstbestimmt leben zu können. Durch ihre langjährige Erfahrung als Sozialversicherungsfachangestellte und in verschiedenen Büros, verfügt sie über hohe Organisations- und Sozialkompetenz. Beste Voraussetzungen für eine versierte Lebenshelferin.

Lebenshelfer bei der SeniorenLebenshilfe werden

Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und gehört zur Salanje GmbH. Über die Hauptstelle in Berlin werden der Einsatz bei den Senioren sowie Schulungen und Weiterbildungen der Lebenshelfer organisiert. Um das Angebot an aktiver Lebenshilfe für Senioren zu erweitern, ist die SeniorenLebenshilfe ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die sich tatkräftig mit Herz und Verstand für ein besseres Leben für ältere Menschen engagieren wollen. Wenn auch Sie über ein solches soziales Engagement verfügen und dies beruflich nutzen wollen, dann besuchen Sie unsere Seite im Internet und bewerben Sie sich.

