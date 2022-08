Alles Kokos – oder was: Das esKape Spa at Kandima Maldives setzt auf die Heilkräfte der regionalen Frucht!

Eine Massage mit Blick aufs Meer – das esKape Spa der 5 Sterne Lifestyle (Desti-) Nation Kandima Malediven ist ein magischer Ort: Totale Entspannung mit Peelings, Massagen, Gesichtsbehandlungen…

Nur Sonne, Salzwasser und Sand werden benötigt, damit die Kokospalmen auf der 3 km langen Insel des Kandima Resorts gedeihen. Als nachhaltig Lifestyle (Desti-) Nation erntet das Resort die Kokosnüsse für das mehrfach ausgezeichnete Spa direkt auf seiner Insel. Jedes Jahr werden dafür mehr als 1200 Kokosnüsse von der Resort Crew eingesammelt. Die Verarbeitung der wertvollen Kokosnüsse und anderer natürlicher Zutaten, die in den eigenen Farm Fresh Labs angebaut werden, erfolgt in Zusammenarbeit mit traditionellen maledivischen Produktionsstätten, um die lokale Gemeinschaft zu unterstützen und die Natur wertzuschätzen. Die Inhaltsstoffe und die Qualität der Kokosnüsse vom Kandima Resort sind beeindruckend: Aus ihnen werden reichhaltiges Kokosöl, Kokosmilch und Kokosscrub für die Kokosbehandlungen im Spa-Paradies hergestellt. Kein Wunder, dass die Kokosnuss weltweit ein begehrter Rohstoff im Beauty-Kosmos ist, denn die Frucht hat viel mehr Kraft, als nur gute Laune und Urlaubsstimmung zu verbreiten. Und im Kandima Maldives weiß man die heilende und pflegende Kraft der Kokosnuss für sich und seine Gäste zu nutzen.

Jeder Bestandteil der Kokosnuss hat seinen eigenen Nutzen und entfaltet seine eigene Magie bei den Spa-Behandlungen im esKape Spa. Hochwertiges kaltgepresstes Kokosöl ist besonders reich an Laurinsäure, fördert die Heilung, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und spendet obendrein noch Feuchtigkeit. Kokosmilch hingegen ist besonders reich an wichtigen Mineralstoffen und eignet sich dank seiner hautstraffenden, fettfüllenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften perfekt für die Haut- und Haarpflege. Und Kokoswasser ist zudem reich an Vitaminen und Mineralstoffen, klärend und damit weit mehr als nur ein Beauty Food.

Als perfekter Partner für die Hautgesundheit werden die Kokosnüsse des Kandima so Teil der „Maldivian Ocean Dream Massage“, die mit Kokosöl tiefsitzende Verspannungen löst. Das Treatment „Paradise Me“ sorgt mit einem Körperpeeling aus duftenden gerösteten Kokosstückchen, Kokosöl-Massage und Kokosmilch-Körpermaske für ein himmlisches Körpergefühl. Und der „Kokos-Traum“ sorgt mit einer meditativen Kopfmassage und Haarbehandlung für Entspannung und intensive Pflege von Haar und Haut. Wie tief der Wert der Kokosnuss in der Kultur verwurzelt ist, zeigt die traditionelle „Maldivian Sand Massage“, bei der die Haut zunächst mit wertvollem Kokosöl und anschließend mit dem feinen weißen Sand der Malediven behandelt wird. Diese Tradition und der Reichtum der Kokosnuss ermöglichen es Kandima Maldives, ein einzigartiges Wellnesspaket anzubieten, das es den Gästen ermöglicht, die natürliche Schönheit des Dhaalu-Atolls hautnah zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Herr Neeraj Seth

Orchid Magu Malé 4th Floor

20212 Malediven

Malediven

fon ..: +960 676 0077

web ..: https://kandima.com/index.php/en

email : mykindofplace@kandima.com

Über Kandima Malediven

Dieses bahnbrechende Resort ist ein erschwingliches Lifestyle-Reiseziel. Kandima Maldives ist

klug, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Das 3 Kilometer lange Resort ist ein Ort

mit einer authentischen maledivischen Seele. Es geht um ehrliche Gastfreundschaft mit

menschlicher Note und um innovative Lösungen, die sich die neuesten Technologien zunutze

machen. Kandima Maldives ist Teil der Hotelgruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an

Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Gruppen von Freunden und Hochzeitsreisende. Ob Sie

Entspannung, Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Zeit mit der

Familie suchen, dieses Strandresort mit 264 Zimmern hat für jeden etwas zu bieten. Mit einem

der längsten Außenpools der Malediven, einem Fußballplatz, Tennis- und Volleyballplätzen,

dem Wassersport- und Tauchzentrum Aquaholics, dem Kula-Kunststudio und vielem mehr gibt

es genug, um jeden zu beschäftigen. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte unsere

Website – www.kandima.com, oder folgen Sie uns auf – Instagram @kandima_maldives,

Facebook @kandima.maldives und Twitter @kandimamaldives

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts wurde 2015 gegründet und ist eine Dachmarke für eine Reihe innovativer

und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen, intelligent, verspielt,

verwurzelt und verantwortungsbewusst zu sein. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt

das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu

entwickeln, die intelligent, inspirierend und begeisternd sind.

Pressekontakt:

ZiererCommunications

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

email : Annette.Zierer@zierercom.com