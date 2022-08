Selfio Fußbodenheizung Konfigurator: Mit wenigen Klicks zur kompletten Materialliste

Fußbodenheizungen liegen voll im Trend: Durch die Übertragung der Wärme über die Fläche heizt sie energieeffizient und bietet hohen Wohnkomfort. Die niedrige Vorlauftemperatur wirkt sich positiv auf die Heizkosten aus und macht die Fußbodenheizung zum optimalen Partner für moderne Heizsysteme wie die Wärmepumpe oder Brennwertheizungen. Der auf Fußbodenheizungssysteme spezialisierte Haustechnikshop Selfio stellt mit seinem Online-Fußbodenheizung Konfigurator nun eine Software zur Verfügung, mit dem sich Haus- und Wohnungseigentümer das Material für ihre Wunsch-Fußbodenheizung selbst zusammenstellen können. Das geht einfach, intuitiv, schnell und vor allem kostenfrei und unverbindlich.

Mit wenigen Klicks zur kompletten Materialliste

Egal, ob es um die Ausstattung eines Raums, einer Etage oder eines kompletten Gebäudes mit einer Fußbodenheizung geht: In nur drei Schritten liefert der Fußbodenheizung Konfigurator von Selfio eine komplette Materialliste für das Projekt. Das Besondere: Eine individuelle Schnellauslegung ist inklusive und wird nach Abschluss der Konfiguration per E-Mail versendet.

In Schritt 1 erfolgen grundlegende Projektangaben wie die Aufbauhöhe und das favorisierte Fußbodenheizungssystem. Zudem werden die einzelnen Räume hinterlegt, die mit einer Fußbodenheizung ausgestattet werden sollen. In Schritt 2 können zusätzliche Systemkomponenten ausgewählt werden, z.B. ein spezifischer Rohrtyp, Verteilerschrank, Raumthermostat oder Werkzeug. Bereits in Schritt 3 erscheint die Materialliste. Diese kann man sich bequem per E-Mail zusenden – inklusive einer kostenlosen Schnellauslegung. Ist die Konfiguration final, so legt ein weiterer Klick das Material in den Warenkorb, so dass die Bestellung aufgegeben werden kann.

Übersichtlich und zeitlich flexibel – der Konfigurator lädt ein, auszuprobieren

Alle im Fußbodenheizung Konfigurator angelegten Projekte sind über einen Projektcode auch zu einem späteren Zeitpunkt aufrufbar. Änderungen können vorgenommen, Räume nachträglich hinzugefügt oder gelöscht werden. Besonders praktisch: Sind Kunden unsicher, ob tatsächlich alle Angaben korrekt sind oder falls während der Konfiguration Fragen auftauchen, können sie sich das Projekt gemeinsam mit einem Kundenberater von Selfio anschauen und besprechen.

Fußbodenheizung beim Profi online kaufen

Der Fußbodenheizung Konfigurator ergänzt als kostenlose Servicedienstleistung optimal das bestehende Beratungsangebot des Haustechnikshops Selfio. Das Sortiment umfasst verschiedene Fußbodenheizungssysteme für Neubau, Renovierung und Modernisierung, die alle auch in Eigenleistung verlegt werden können. Neben detaillierten Informationen und DIY-Anleitungen im Ratgeber und in zahlreichen Videos ergänzt der Konfigurator das bestehende Serviceangebot um ein nützliches und einfach zu bedienendes Tool.

Auf Selfio.de steht der Fußbodenheizung Konfigurator kostenlos und unverbindlich für alle Interessenten zur Verfügung. Reinklicken, ausprobieren – Fußbodenheizung!

Weitere Informationen bietet der Haustechnikshop Selfio unter Fußbodenheizung Konfigurator.

Über Selfio GmbH

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kaminöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

Bildnachweis: Ingo Bartussec – Adobe Stock

Pressekontaktdaten:

3U HOLDING AG

Mandy Ebisch

Frauenbergstr. 31-33

D-35039 Marburg

Tel: +49 64 21 99 91 457

E-Mail: presse@selfio.de