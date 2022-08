Wohlfühl-Kräutergenuss zum Durchatmen

Der neue Bio-Kräutertee „Atme auf“ von Pukka

Um den Spätsommer zu genießen und die volle Kraft der Natur zu spüren, eignet sich am besten ein Ausflug ins Grüne. Wärmende Sonnenstrahlen und die frische Luft in der Natur verwöhnen die Seele bevor die kühlere Jahreszeit ansteht. Die minzige Erfrischung des neuen Bio-Kräutertees „Atme auf“ vereint die besten Schätze der Natur, weckt die Sinne und lässt deinen Körper mit der Kombination aus Minze, Eukalyptus und Zitronenthymian aufatmen. Ingwer und wohltuender Honig runden die Mischung ab und bereiten dich auf den goldenen Herbst vor.

Die Natur hilft uns dabei, Kraft zu tanken und uns gut zu fühlen. Ob sportliche Aktivitäten an der frischen Luft, ein Projekt im eigenen Garten oder auch ein gemütlicher Abendspaziergang – wenn wir uns mit der Natur verbinden, schenkt sie uns Energie und innere Zufriedenheit.

Die Kräuterexpert:innen von Pukka vereinen die Pflanzenvielfalt in wohltuenden Teekreationen, um die Kraft der Natur zu dir nach Hause zu bringen. Die einzigartige Mischung von „Atme auf“ mit ihrer Kombination aus Wohlfühlduft und köstlichem Geschmack hat zwei Schlüsselfunktionen: Minze und Eukalyptus werden schon vor dem ersten Schluck eingeatmet und können durch die aromatischen Öle eine tiefere Atmung unterstützen. Zudem wärmt der Genuss der Kräuterkomposition die Seele mit feurigem Ingwer und einem zarten Hauch Honig. Das macht den Tee zur idealen Mischung, um die lauen Sommertage ausklingen zu lassen und dich sanft auf die kühlere Jahreszeit vorzubereiten.

„Atme auf“ ist der erste Tee in der bald 20-jährigen Pukka Historie, der Eukalyptus enthält – eine wunderbare Pflanze, die dafür bekannt ist, die Atemwege zu befreien und dadurch eine tiefere Atmung zu ermöglichen. Die neue Kräuterkomposition von Pukka ist somit auch der ideale Begleiter für nass-kalte Tage. Er ist eine Wohltat für deine Sinne und die perfekte Kombination für die Übergangszeit von Sommer zu Herbst:

– Eukalyptus: im Ayurveda seit jeher dafür bekannt, die Atemwege u.a. durch Inhalation

zu öffnen sowie erfrischend und antibakteriell zu wirken

– Acker-Minze: kann zu einer kühlenden und belebenden Atmung verhelfen

– Zitronenthymian: eine natürliche Hilfe für müheloses Ein- und Ausatmen

– Ingwer: beruhigt und wärmt die Seele von innen

– Echter Eibisch: versorgt den Mundraum mit ausreichend Feuchtigkeit

– Honig: rundet den Tee mit sanfter Süße ab

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und

-Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten

Kräutern hergestellt, tragen die Pukka Kreationen zum Wohl der Menschen,

Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet „wahrhaftig“ und „authentisch“

und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den

nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die

Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1% des Umsatzes

an Umweltschutz-Organisationen sowie Sozialprojekte spendet. Daneben

verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

Firmenkontakt

Pukka Herbs Ltd

Kate Willacy

The Chocolate Factory via Traverses , Keynsham 2

Bristol BS31 2GN

0044 845 375 1744

kate.willacy@pukkaherbs.com

http://www.pukkaherbs.de/

Pressekontakt

modem conclusa gmbh

Uti Johne

Jutastr. 5

80636 München

089-746308-39

johne@modemconclusa.de

http://www.modemconclusa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.