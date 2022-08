Armin Allmendinger: Unternehmensberater hinzuziehen lohnt sich

Armin Allmendinger erklärt, warum Unternehmensberater wichtig sind

Unternehmensberater sind heutzutage so gefragt wie noch nie, weiß Armin Allmendinger. Auf der ganzen Welt nehmen Firmen diese Dienstleistung mittlerweile in Anspruch. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die einen möchten ihr Konzept komplett umstellen, die anderen benötigen gezielte Maßnahmen, um konkurrenz- und marktfähig zu bleiben, wieder andere suchen Unterstützung im Bereich der Digitalisierung. Aber warum braucht man überhaupt einen Unternehmensberater? Und welche Aufgaben übernehmen diese eigentlich? Diese Fragen kann Armin Allmendinger im Folgenden beantworten.

Inhalt:

– Problemlöser für alle Schwierigkeiten

– Unternehmensberater für eine Effizienz der Produktion

– Unternehmensberater im EDV-Bereich

– Warum ein externer Unternehmensberater sinnvoll ist

PROBLEMLÖSER FÜR ALLE SCHWIERIGKEITEN

Grundsätzlich könnte man Unternehmensberater als Problemlöser bezeichnen, so Armin Allmendinger. Die Dienstleistungen können für alle Belange in Anspruch genommen werden, egal ob es sich um große oder kleine Schwierigkeiten handelt. Unternehmensberater sind in der Regel allerdings auf bestimmte Fachbereiche spezialisiert, weshalb man sich vorher genau überlegen muss, für welchen Dienstleister man sich letztendlich entscheidet. Ein Unternehmensberater, der sich auf den Bereich der IT fokussiert, sollte also nicht für Umstrukturierungen in der Produktion engagiert werden, rät Armin Allmendinger.

UNTERNEHMENSBERATER FÜR EINE EFFIZIENZ DER PRODUKTION

Ein klassisches Beispiel, wo ein Unternehmensberater sinnvoll sein kann, ist laut Armin Allmendinger der Bereich der Produktionseffizienz. Viele Unternehmen möchten heutzutage ihre Produktionsmöglichkeiten optimieren und die Vorgänge effizienter gestalten. Hier lohnt sich ein unverfälschter Blick von außen, der im Zweifel auch altbewährte Prozesse als ausbremsend erkennt und Lösungen parat hat, wie man diese verbessern kann. Ein Unternehmensberater erstellt konkrete Analysen, in denen Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt werden. Wie Armin Allmendinger erklärt, sind die Einhaltung des Qualitätsstandards und die Verbesserung der Produktionszeiten dabei immer das vorderste Ziel.

UNTERNEHMENSBERATER IM EDV-BEREICH

Um im nationalen und internationalen Markt mithalten zu können, ist eine funktionierende IT heutzutage nicht mehr wegzudenken, gibt Armin Allmendinger zu bedenken. Auch auf diesen Bereich sind deshalb viele Unternehmensberater mittlerweile spezialisiert. Hier ist es zum Beispiel Aufgabe eines Business Consultants, den Internetauftritt zu verbessern oder die Mitarbeiter im Bereich der EDV zu schulen.

WARUM EIN EXTERNER UNTERNEHMENSBERATER SINNVOLL IST

Normalerweise werden Unternehmensberater dann hinzugezogen, wenn die Unternehmen ihre Probleme nicht mit eigenen Mitteln lösen können oder wenn sie eine möglichst schnelle Lösung für ihre Probleme erreichen wollen, erklärt Armin Allmendinger. Gelegentlich können auch firmeninterne Mitarbeiter die Aufgaben eines Unternehmensberaters übernehmen, allerdings werden sie dadurch in ihren eigentlichen Aufgaben ausgebremst, was mitunter die Produktion aufhalten kann. Darüber hinaus sind interne Mitarbeiter oft befangen, wohingegen ein externer Unternehmensberater die Schwachstellen ohne Scheuklappen erkennen kann. Zudem fallen die Kosten für einen Unternehmensberater außerdem oft günstiger aus, als wenn man einen spezialisierten Angestellten finanzieren möchte. Denn ein Unternehmensberater arbeitet in der Regel nur für einen bestimmten Zeitraum für das Unternehmen, während ein spezialisierter Angestellter langfristig gebunden ist und dadurch sehr teuer werden kann, so die Erfahrung von Armin Allmendinger.

