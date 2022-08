Juweliergeschäft

Die Preise sind immer unglaublich niedrig und die Qualität ist garantiert.Die Preise sind immer unglaublich niedrig und die Qualität ist garantiert.

Wir sind seit 2003 erfolgreich im Bereich des An- und Verkaufs von gebrauchtem Schmuck in Mülheim an der Ruhr tätig und haben uns in dieser Zeit einen sehr guten Ruf als professioneller und vor allem glaubwürdiger Juwelier erarbeitet. Wir legen sehr viel Wert auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir bieten Ihnen eine exklusive Auswahl an gebrauchtem Schmuck in exzellenter Qualität und zu günstigen Preisen. Neben einem hochwertigen Markensortiment zählt auch der seriöse Ankauf von Edelmetallen und Schmuck sowie Reparaturen, Anfertigungen und Umarbeitungen zu unseren Stärken.

Warum sollten Sie unseren Online-Schmuckshop in Betracht ziehen?

Wir sind Profis auf unserem Gebiet. In unserer Werkstatt entstehen einzigartige Schmuckstücke zu erschwinglichen Preisen.

Schmuck Anfertigen Lassen

Ob Diamantschmuck, Verlobungsringe, Colliers, Armschmuck oder exklusive besondere Ringe mit wertvollen Edelsteinen wir bieten Schmuckanfertigung und Schmuckumarbeitung nach traditionellem Goldschmiedehandwerk und modernen computerunterstützten Verfahren an. Durch realistische Entwürfe sehen Sie schon vorher was für Sie angefertigt wird. Wir helfen Ihnen gerne dabei, dass sich Ihre Idee in Gold und Silber verwandelt.

Mit moderner Technik ist der schaffende Mensch in der Lage, seinen Formenreichtum noch weiter zu entwickeln. Mit dem Computer ist der Designer von heute fähig, komplexe Formen in der Virtualität zu schaffen, die mit Handarbeit kaum zu verwirklichen sind. CAD Computerdesign ist auch im Goldschmiedehandwerk angekommen. Anhand mit einem CAD-Programm kann man ein Schmuckstück wie z.B. Solitärringe, Diamantringe und Trauringe für den Kunden darstellen und anschließend in ein Wachsmodell umwandeln, dieses Wachsmodell kann dann für den Metallguß in Gold und Silber verwendet werden. Sicher ist das für den Traditionalisten unter den Handwerkern ein Stilbruch, aber es hat für den Schmuckschaffenden wie auch für den Schmuckliebhaber viele Vorteile. Kundenwünsche die bisher nur schwierig manuell umzusetzen waren, können nun einfacher realisiert werden. Auch Zeiteinsparungen und damit auch eine kostengünstige Herstellung sind damit möglich. Der Computer ersetzt jedoch nicht das handwerkliche Geschick des Goldschmiedes, edle Schmuckstücke ob Trauringe, Ohrschmuck, Verlobungsringe bedürfen stets der Hand des Schmuckgestalters. Die CAD-Technik bietet faszinierende neue Möglichkeiten, doch auf manuelle Bearbeitung und traditionelles Goldschmieden kann nicht verzichtet werden.

Wir beraten Sie gerne bei der Gestaltung oder Kreation eines Schmuckstücks!

