Nachhaltige Stressreduzierung im Unternehmen

Weniger Stress + besseres Miteinander = Benevolentes Business

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Miteinander aller Mitarbeiter, Kollegen, Manager usw. nachhaltig zu verbessern, und das auf eine völlig andere Weise, als es bislang in Unternehmen angewendet wurde?

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, alle Gedanken, Emotionen, Glaubenssätze, Schlussfolgerungen und Bewertungen, die im Kopf herumschwirren, zu löschen – wie die Festplatte eines Computers – und so das Stressniveau erheblich zu senken?

Wie wäre es, wenn dadurch nicht nur das Miteinander im Unternehmen, sondern auch die Effizienz und Effektivität in allen Firmenbereichen verbessert werden könnte?

Die Access Bars® sind 32 Punkte am Kopf, die bei leichter Berührung eine positive Veränderung im Gehirn anregen und die elektromagnetischen Anteile von Stress, Gedanken und Emotionen zu lösen. Diese sanfte, nicht-invasive Methode ermöglicht die Auflösung von sowohl physischen als auch mentalen Blockaden, die im Körper gespeichert sind, und verhilft zu einer größeren Leichtigkeit in allen Lebensbereichen.

Die Wirkung der Access Bars®, die wissenschaftlich belegt ist, ist von Person zu Person verschieden und unterscheidet sich von Sitzung zu Sitzung. Folgendes wurde von Bars-Empfängern berichtet:

– verbesserte körperliche Gesundheit

– gesteigerte mentale Klarheit und weniger Stress

– erhöhte Motivation und einfachere Kommunikation

– deutlicher Anstieg an Empfindungen wie Freude, Glücklichsein, Dankbarkeit und Frieden

– tiefere Entspannung und positive Wirkung auf Migräne und Schlaflosigkeit

– verbesserte psychische Gesundheit: weniger Symptome von Depressionen, Panikattacken, ADD, ADHD uvm.

– höheres intuitives Gewahrsein

Die erste Access Bars®-Sitzung wurde vor über 30 Jahren von Gary Douglas, Gründer von Access Consciousness™, gegeben. Seitdem expandierte das Unternehmen in 179 Länder und wird von mehr als 10.000 ausgebildeten Access Bars®- Facilitatoren weltweit praktiziert und in Kursen in die Welt hinaus getragen.

Neben privaten Access Bars® Sitzungen sind Kennenlernsessions direkt im Unternehmen möglich. Diese finden in kleinen Gruppen statt und sind One-on-One-Behandlungen, die durch mehrere Bars-Facilitatoren gleichzeitig gehalten werden. Auch das Erlernen der Access Bars® kann als Gruppenkurs direkt im Unternehmen gebucht werden.

Wer mehr erfahren möchte, um insbesondere nach den zwei vergangenen Jahren mehr Entspannung und bessere Produktivität ins Unternehmen bringen möchte, dem erstellt Chrissy Dorn ein individuell auf die Geschäftsbedürfnisse angepasstes Angebot.

https://www.chrissydorn.com/accessbars_de

Für individuelle Sessions – privat oder geschäftlich – erhalten Sie hier weitere Informationen:

https://www.chrissydorn.com/private_session_de

Welche Schritte sind erforderlich, um großartigere Zukünfte (ja, Mehrzahl!) über das Offensichtliche hinaus zu kreieren – mit Wohlwollen für alle und alles: für unseren Planeten, für die Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, für uns selbst? Es ist an der Zeit, sich einer völlig anderen Nachhaltigkeit bewusst zu werden. Nachhaltigkeit ganz anders.

In mehr als 30 Jahren Markenentwicklung, Vertrieb und Produktmanagement lernte Chrissy von einflussreichen Querdenkern und völlig verrückten Rebellen, von wahren Visionären mit klaren Werten und einem starken, nachhaltigen „Warum“.

Chrissy begann ihre berufliche Karriere im Jahre 1983 in weltbekannten 5-Sterne-Luxus Hotels und arbeitete acht Jahre lang im europäischen Ausland (Frankreich, Großbritannien). Sie spricht mehrere Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch). Chrissys zahlreiche Fernreisen ermöglicht es ihr, die unterschiedlichen Kulturen und entsprechend die Diversität ihrer Geschäftskunden blitzschnell zu verstehen.

Es war jedoch ihre große Liebe zur Natur und Rock-Climbing, das sie im Jahre 1987 dazu bewegte, in die Outdoor- & Sportbranche zu wechseln. Dort trug sie erheblich zur Expansion namhafter Outdoormarken bei. Später führte sie ihre eigene Handelsvertretung in Großbritannien und den Benelux Staaten und war federführend für den Aufbau des Händlernetzwerks in diesen Ländern. In ihrer Rolle als EU Sales Manager für Mountain Hardwear baute Chrissy die Markenpräsenz in ganz Europa nachhaltig auf.

Als Puma Anfang 2000 die weltweit beliebteste Sports Lifestyle-Marke wurde, war Chrissy einer von drei Internationalen Produktlinienmanagern und trug mit ihren Kategorien „Women“s Athletic Apparel“ und „Men“s & Women“s Performance Apparel“ maßgeblich zum steilen Erfolg der Marke bei.

Im Jahre 2007 gründete Chrissy ihre unabhängige Agentur für PR und Business Consulting. In ihrem Portfolio findet man innovative Marktführer und Branchen-Rebellen gleichermaßen – alle jedoch mit einem hohen ethischen, nachhaltigen Umweltethos, u.a. Nikwax, Páramo, Rab, Lowe Alpine, Timbuk2, Hydro Flask und Ticket to the Moon.

In den Jahren 2019/20 hatte Chrissy die große Ehre, mit den Weltklasse-Gitarristen Cafe del Mundo zusammenzuarbeiten. Ihre schon immer dagewesene Liebe für Musik und diese Co-Kreation erweiterte Chrissy“s Sicht auf die vielen Dinge, die hinter dem Wort „Nachhaltigkeit“ stecken: dazu gehört die andauernde Freude, die authentische Musik in unsere Herzen trägt und die Menschen verbindet.

Welche Wahl kann jeder einzelne von uns treffen, die es uns erlauben würde, eine nachhaltige Zukunft für uns und unseren Planeten zu kreieren, im Privatleben ebenso wie im Business, heute und in der Zukunft?

Kontakt

Chrissy Dorn | Sustainability Done Different

Chrissy Dorn

Ringbergstr. 38b

83707 Bad Wiessee

+491733612219

contact@chrissydorn.com

