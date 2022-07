Sozialimmobilien ein konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt

Pflegeimmobilien sind begehrt. Pflegeappartement, Service-Wohnung oder Pflegefonds?

Entscheidend sind der richtige Standort, ein durchdachtes Konzept (Pflege 5.0) und eine gute Infrastruktur mit Anbindung an das öffentliche Leben. Bevorzugt werden Städte und auch größere Gemeinden mit guter Stadtanbindung. Die Pflegeimmobilie sollte den neuesten baulichen Anforderungen entsprechen, damit ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet wird. Nur dann findet sich auch ein Ersatzbetreiber, falls es einmal Probleme mit dem Mieter gibt. Die verschiedenen Landesheimverordnungen müssen berücksichtigt werden und eine Refinanzierung mit den vorhandenen Investitionskostensätzen muss gewährleistet sein, damit der Betreiber die Miete auch langfristig erwirtschaften kann. Nur dann ist auch der Wert der Pflegeeinrichtung gesichert.

Die Bevölkerung in Deutschland altert und auch eine altersgerechte Wohnung gewinnt entsprechend an Bedeutung. Sowohl die absolute Zahl der älteren Menschen als auch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der aktuellen Wohnsituation älterer Menschen ist zu erwarten, dass insbesondere der Bedarf an neuwertigen, altersgerechten Wohnungen weiter steigt.

Pflegeimmobilien, Seniorenresidenzen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Service-Wohnungen in begehrter Lage mit erfahrenen und bonitätsstarken Betreibern. Sie können sich bereits ab 10.000 EUR am Klassiker Pflegefonds (AIF) mit sofort attraktiver Auszahlung beteiligen!

Wählen Sie einen Partner, der auf Pflegeimmobilien spezialisiert ist und der neben tiefgreifenden Kenntnissen des Immobilienmarktes

über umfangreiche Erfahrungen und erstklassige Verbindungen in Bezug auf Planung, Bau und Betrieb von Pflegeeinrichtungen verfügt.

Auf Basis dieses Know-Hows wurde ein spezielles Analysesystem entwickelt. Dieses System prüft alle Marktparameter und wertet diese aus, sowohl bei der Investition als auch während der gesamten Vermietungsphase. Falls erforderlich, kann das Management so

jederzeit eingreifen. Das System gibt nur dann grünes Licht für eine Investition, wenn durchweg alle für den Erwerb oder den Bau einer

Pflegeeinrichtung vorgegebenen Parameter erfüllt sind, wie z.B.

Die Wettbewerbs- und Bedarfssituation am Standort sind optimal

Pflegeplatzbedarf heute und in Zukunft

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Pacht zuzüglich Sicherheitsabschlag wird durch Investitionskostenanteile refinanziert

Die Betreibergesellschaft hat Bonität und Pflegequalität nachgewiesen

Die Immobiliensubstanz und Architektur lässt eine nachhaltige Wertsteigerung erwarten

Kontrolle und Frühwarnsystem in der Vermietungsphase

Der demografische Wandel trägt dazu bei, dass die Nachfrage nach professioneller, vor allem stationärer Pflege weiter überdurchschnittlich steigt. Der Bedarf an Pflegeplätzen übersteigt das Angebot bei weitem. Eine Vollbelegung aller gut geführten stationären Pflegeeinrichtungen darf damit auf Jahrzehnte hinaus als nachhaltig gesichert gelten.

Folgende Faktoren führen zur steigenden Nachfrage an Pflegeplätzen:

Räumliche Trennung der Eltern von den Kindern

Berufstätige Frauen, die nicht mehr ausreichend Zeit für die Pflege der Angehörigen haben

Zunahme von Krankheitsbildern, wie z.B. Demenz, die nicht häuslich/ambulant betreut werden können

Längere Lebenserwartung der Pflegepatienten durch die Medizin

Ersatzbedarf für nicht mehr zeitgemäße und überalterte Pflegeeinrichtungen

Die CVM GmbH hat eine lange Erfahrung im Bereich Sozialimmobilien (Pflegeimmobilien, Service-Wohnen, Betreutes-Wohnen, Pflegefonds).

