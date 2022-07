NOVISIGN DIGITAL SIGNAGE BEI START-UP BW SUMMIT 2022

NoviSign präsentiert seine Digital Signage Lösungen am 30.09.22 auf der Messe Stuttgart Flughafen

NoviSign Digital Signage Lösungen finden weltweit Anwendung in nahezu allen Branchen und Unternehmensgrössen. Als Marktführter für professionelle Digital Signage Lösungen nimmt NoviSign mit einem Informationsstand am Start-UP Summit 2022 teil.

Dieser Summit, zu dem NoviSign von politischer Seite aus eingeladen wurde findet am 30.09. im Messezentrum Stuttgart Flughafen statt. Gerne können Sie dort auf dem NoviSign Infostand alle Fragen stellen, die Sie zum Thema Digitalisierungsstrategien haben.

Das NoviSign Team freut sich auf Sie.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.