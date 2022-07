So kann man sein Pferd sinnvoll ausbilden und trainieren

Equiment GmbH kommt ins Rennen

Bern im Juli 2022 – Auch die Equiment GmbH mischt nun mit im Rennen um Marktanteile in der Moderne Trainingslehre im Reitsport, Entwicklung der Trainingsprogramme, Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur. Den entscheidenden Vorzug gegenüber der Konkurrenz will die Equiment GmbH durch ihr neuartiges Dienstleistungsangebot das Buch „Paraden richtig Reiten: Das Mysterium der Hilfegebung“ gewinnen. Weitere Details und zusätzliche Informationen sind online abrufbar: https://www.equiment.eu/de/paraden-richtig-reiten-das-mysterium-der-hilfegebu.html

Equiment GmbH steht in der Branche als Synonym für Risikobereitschaft und Innovationsdichte. Die Firma verfügt über kreative Köpfe mit einem überdurchschnittlich hohen Maß an Engagement und verfolgt konsequent den Ausbau seiner Kernkompetenzen. Mit dem neuen Buch „Paraden richtig Reiten: Das Mysterium der Hilfegebung“ erhalten die Leser einen noch besseren Service: Horst Becker, Dressur-Coach für Pferd und Reiter und Buchautor beantwortet viele reiterliche Fragen und zeigt in seinem Buch, wie die feinste der Reiterhilfen richtig ausgeführt und angewendet wird. In seinem neuen Buch gibt er dem Reiter klare Strukturen und Anleitungen, wie Parade, Arret und andere reiterliche Einwirkungen zusammenhängen. Das Buch enthält die Grundlagen der Trainingslehre im Reitsport: vom Bein zur Hand – nicht umgekehrt, den vertrauensvolle Start als Basis, die lockere Stabilität des Sitzes, die Ausbildungsskala der Lektionen und Übungen. Schon nach den ersten Lesereindrücken, gab es jede Menge positiver Reaktionen. Equiment GmbH hat mit das Buch „Paraden richtig Reiten: Das Mysterium der Hilfegebung“ die Zeichen der Zeit erkannt und etwas erreicht, woran viele Firmen arbeiten: Ein strategisch ausgerichtetes Service-Angebot mit erkennbarem Mehrwert erfolgreich zu lancieren: https://www.equiment.eu/de/paraden-richtig-reiten-das-mysterium-der-hilfegebu.html

„Mit dem Buch „Paraden richtig Reiten: Das Mysterium der Hilfegebung“ setzen wir einen deutlichen Akzent in Richtung Service und Innovation“, erklärt der Geschäftsführer des Unternehmens, Horst Becker. „Allerdings ist erst ein Teil der Arbeit erledigt. Viele Aufgaben liegen noch vor uns“, verwies Horst Becker auf die aktuelle Situation. Mut und Entscheidungskraft haben Equiment GmbH zu einem kompetenten und zuverlässigen Unternehmen vorangebracht.

Die Equiment GmbH ist ein renommiertes Unternehmen für moderne Trainingslehre im Reitsport, Entwicklung der Trainingsprogramme, Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur. Equiment GmbH entwickelt seit 2002 wirkungsvolle Strategien mit dem Ziel, damit Kunden zu unterstützen und verborgene Potenziale freizusetzen.

Equiment Gmbh ist fokussiert auf moderne Trainingslehre im Reitsport. Seit Jahren gehört Equiment GmbH zu einem der führenden Experten der Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur. Horst Becker ist Autor mehrerer Bücher und Filme zum Thema Pferdeausbildung.

