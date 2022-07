Erfolg durch innere Motivation – lebe Dein Leben!

Wie wichtig ist die innere Motivation, um große Ziele erreichen zu können? Große Ziele bringen Erfolg und können ein erfülltes Leben initiieren.

Wir leben in einer schnelllebigen und sehr erfolgsbetonten Welt. Wir haben als Menschen große Herausforderungen zu meistern, im Beruf, im Sport und auch im privatem Leben. Und viele Menschen können sich mit diesen Erfolgen, die an sie gerichtet sind, zufrieden geben, denn diese bringen durchaus auch Anerkennung.

Doch sind diese Erfolge im Außen meist nicht so langlebig, dass sie die Menschen ein ganzes Leben lang ausfüllen und befriedigen.

Menschen, die durch ständigen Stress zum Burnout kommen können ein Lied davon singen, denn sie merken dann, wie dieses selbst erschaffene Kartenhaus des äußeren Erfolges plötzlich in sich zusammenfällt.

Auch Menschen, die in der Mitte des Lebens bemerken oft, dass dieses nach außen gerichtete Leben wirklich echte Befriedigung gibt. Als Midlife-Crisis wird dies bei uns im Westen beschrieben, aus ayurvedischer Sicht ist dies der Übergang von der Pitta-Lebensphase zur Vata-Lebensphase.

Die Pitta-Lebensphase hat bei den meisten Menschen eine erfolgsorientierte, nachdieser außen gerichtete Ausrichtung. Anerkennung von außen ist meist sehr wichtig.

Die Vata-Lebensphase geht es sehr oft um mehr Sinnhaftigkeit. Menschen reflektieren in dieser Übergangsphase, ob das bisherige Leben beruflich wie auch privat, z.B. in Beziehungen noch sinnhaft und erfüllend ist. Manch einer drängt dieses „in Frage stellen des Lebens“ einfach weg und macht so weiter wie bisher, doch auch viele Menschen bekommen eine Aufbruchstimmung.

Sie wissen genau, da gibt es etwas im Inneren, was verwirklicht werden möchte, aber es ist noch nicht so ganz klar, was es ist. Manchmal ist es aber auch klar, was man erreichen möchte, aber diese Idee ist so groß, dass man es sich gar nicht vorstellen kann, dass man selbst das erreichen kann.

Was ist es, was uns dazu befähigt, alle Ziele zu erreichen, egal wie groß diese auch sein mögen? Nun geht es darum, eine innere Motivation zu finden, denn nur diese führt uns wirklich in die Tiefe. Niemand im Außen kann uns so motivieren. Diese „Intrinsic-Motivation“ ist eine einfache und natürliche Substanz, die uns dazu verhilft selbst kleine oder größere Hindernisse zu überwinden.

Man unterscheidet eine extrinsische und intrinsische Motivation.

Die extrinsische Motivation ist eine, die von außen, also außerhalb unserem eigenen Wesen, die Reize setzt. Die Erwartungshaltung der Eltern, des Ehepartners oder des Chefs, das können extrinsische Faktoren sein. Wenn z.B. von außen Druck oder Angst erzeugt wird, das kann uns schon dazu motivieren, mehr zu tun, aber diese muss ständig auf neue Reize setzen, damit man nicht wieder in eine Erstarrung und in Gleichgültigkeit verfallen.

Weitere Extrinsische Faktoren können sein:

Mehr Geld angeboten zu bekommen, für einen Job, der uns eigentlich nicht liegt. Wenn wir diesen ausüben, einfach nur des Geldes wegen, das wäre ein solcher extrinsischer Faktor.

Ein Vorgesetzter, der eine Kündigung in Aussicht stellt, wenn man nicht regelmäßig Überstunden macht, das wäre auch so ein extrinsischer Faktor.

Bei einer Zugfahrt hörte ich ein Gespräch von 2 Personen, die als Radiomoderatoren arbeiten wollten. Der eine erzählte, dass er bei einem bekannten englischen Radiosender ein Praktikum machen wollte, dort war die Erwartungshaltung, dass man mindestens 2 Stunden täglich mehr arbeiten müsse, um ein guter und förderungswürdiger Mitarbeiter zu sein.

Allen wird klar sein, solche Motivatoren funktionieren nur eine bestimmte Zeit. Oft ist Krankheit dann der Faktor, der uns verzagen lässt und der uns dazu führt, aufzugeben.

Ein extrinsischer Faktor kann aber auch sein, wenn wir nach einem Titel streben, nur um dann z.B. als „Herr Doktor“ oder „Professor“ angesprochen werden zu können.

Der Studiengang, die scheinbare finanzielle Sicherheit, Angst, Machtstreben und der Wunsch, einer bestimmten sozialen Schicht angehören zu wollen, können solche extrinsische Motivationsfaktoren sein.

Äußere Motivation, also die extrinsische Motivation mag zwar zu den ersehnten Zielen führen, sie bringen uns aber selten die innere Zufriedenheit, die so wichtig ist für unsere Seele. Die seelische Zufriedenheit und das innerlich „Erfüllt sein“, das sind Faktoren, die oft erst in der Mitte des Lebens stärker zum Tragen kommen. Diese führen dann meist, wo schon angesprochen, zu der Midlifecrisis oder zu anderen Sinnkrisen, die uns zeigen wollen: Da ist etwas zu reflektieren und gegebenenfalls auch zu korrigieren.

Weit wirkungsvoller ist natürlich die andere Form der Motivation, die intrinsische Motivation. Diese kann Berge versetzen und uns Kräfte schenken, dass wir im wahrsten Sinne des Worte „über uns herauswachsen können“.

In Studien zeigte sich, dass drei Faktoren die innere Motivation besonders aktivieren:

Der Wunsch, autonom zu sein.

Bei der äußeren Motivation machen wir insbesondere das, was andere uns als Ziele auftragen, z.B. einen bestimmten Umsatz, oder eine bestimmte Menge an Abschlüssen, z.B. bei Versicherungen.

In diesem Fall haben wir meist nur den Abschluss im Sinn und nicht mehr das, was für eine lange Kundenbindung wichtig ist: Dem Wunsch, dem Kunden das zu geben, was er wirklich braucht, um ein Problem zu lösen oder um einen besonderen „Genuss oder Erfolg zu haben“.

Dieser Faktor: Was braucht der andere, um weniger Probleme oder um mehr Erfüllung zu haben, dass führt zu einem inneren „Erfüllt sein“ und dass wir Kunden haben, die uns auch empfehlen.

Dieses „autonom sein“ ist die Grundlage für eine dauerhafte Motivation. Ich kann meinem Leben wirklich die Richtung geben, die mich wirklich zufrieden und glücklich macht.

Der Wunsch nach Meisterschaft.

Lernen ist eine Herausforderung, denn sie bedingt, dass wir etwas noch nicht können und eine Anstrengung uns erst dahin bringt, es zu können. Lernen kann am Anfang schwerfällig sein, je mehr Fertigkeiten wir entwickeln, desto mehr Spaß haben wir dabei und desto mehr erfüllt uns das, was wir tun.

Das erlebe ich immer wieder in meine Ayurvedaschule. Zu Beginn ist dieses „fehlende“ Wissen um die ayurvedische Lehre eine Herausforderung. Je mehr die Teilnehmer der Kurse und Ausbildungen ihre Fertigkeiten entwickeln, desto größer wird auch der Wunsch, noch mehr wissen zu wollen. Gerade Ayurveda ist ja ein ganz besonderes und ganzheitliches Konzept, das alle Lebensbereiche umschließt.

Heute rief mich ein Absolvent der Ayurveda-Schwangerenmassage an. Er führt ein Ayurveda-Wellness-Zentrum an der Ostsee. Er berichtete mir, wie erfüllend es ist, das positive Feedback von den schwangeren Frauen zu bekommen, für die diese Massage etwas ganz Besonderes ist. Er meinte: Mittlerweile macht er bei schwangeren Frauen fast 2/3 der Behandlungen nur noch diese ayurvedische Schwangerenmassage.

Sinnhaftigkeit des Tuns.

Im Laufe des Lebens wir bei ganz vielen Menschen die Frage: wie sinnhaft ist das, was ich tue für die Menschen, die es bekommen und wie sinnhaft ist es für mich, immer wichtiger.

Gerade in der Mitte des Lebens wird diese Sinnhaftigkeit immer wichtiger. Wenn ich Menschen darin berate, was sie in Zukunft tun wollen, dann ist das Thema Sinnhaftigkeit ein wichtiger Faktor dafür, dass sie die Bereitschaft entwickeln, das ayurvedische Ganzheitssystem zu lernen, ins eigene Leben zu integrieren und dann auch noch als Beruf sinnerfüllt auszuüben.

Ganz wichtig ist es für mich in der Beratung, dass die Menschen ein Gefühl bekommen, wie wichtig es für ihren Erfolg ist, dass sie authentisch sind, dass sie wirklich das tun, was sie erfüllt und was für sie „Sinn macht“.

Wir können sicher einige Prinzipien der äußeren Motivation auch dazu nutzen, die innere Motivation zu aktivieren, bzw. zu verstärken.

Ziele setzen

Auch bei der inneren Motivation gilt es Ziele zu setzen und ein Konzept zu entwickeln, diese Ziele schrittweise zu verwirklichen.

Belohnung

Das Belohnungssystem ist auch für die innere Motivation ein wichtiger Erfolgsfaktor. Sich etwas zu gönnen und sich für etwas zu belohnen, das sind wundervolle Augenblicke, die man ganz bewusst wahrnehmen sollte. Hierzu gehört auch die Dankbarkeit – dankbar zu sein für das, was man erreicht hat. Oft erstickt man diese Dankbarkeit mit dem Wissen, was alles noch erreicht werden muss.

Im hier und jetzt sein.

Den Augenblick ganz bewusst wahrnehmen, denn nur im Augenblick kann man empfinden, „angekommen zu sein“. Wenn wir immer nur in der Zukunft irgendwo ankommen wollen, dann wird man nicht oder deutlich weniger erreichen können

Motivierende Dinge zu finden

Eine Möglichkeit ist, sich mit motivierenden Menschen zu umgeben. Menschen, die selbst ganzheitliche Ziele haben. So kann man sich gegenseitig unterstützen, die eigene Ziele weiter zu folgen.

Gefühle haben eine besondere Kraft, dass wir unsere Ziele mit Leichtigkeit erreichen können. Die Ziele mit solchen Gefühlen zu verbinden, das kann zu Quantensprüngen führen.

