5 Schritte zum Setzen von SMARTen Zielen.

SMART ist ein Akronym, das für die fünf Attribute von effektiven Zielen steht: spezifisch, messbar, ansprechend, realistisch und zeitlich begrenzt.

? Diese Kriterien sind wichtig, um sicherzustellen, dass deine Ziele klar und erreichbar sind. Lass uns einige Beispiele für SMARTe Ziele betrachten:

1. Spezifische Ziele:

Dein Ziel sollte klar und präzise sein. Beispielsweise ist es kein klares Ziel, „mehr Geschäft“ zu generieren. Stattdessen sollte das Ziel lauten: „Generiere 100 neue Kunden in den nächsten 3 Monaten.“

2. Messbare Ziele:

Dein Ziel sollte messbar sein, damit du weißt, ob du es erreicht hast oder nicht. Wenn dein Ziel nicht messbar ist, wird es schwierig sein, den Fortschritt zu verfolgen und zu wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist.

3. Ansprechende Ziele:

Deine Ziele sollten motivierend sein und dich dazu anspornen, hart zu arbeiten, um sie zu erreichen. Wenn deine Ziele nicht ansprechend genug sind, wirst du möglicherweise keine Motivation haben, um sie zu erreichen.

4. Realistische Ziele:

Deine Ziele sollten realistisch sein und innerhalb deiner Möglichkeiten liegen. Wenn deine Ziele unrealistisch sind, wirst du möglicherweise enttäuscht sein und aufgeben, bevor du überhaupt begonnen hast.

5. Zeitlich begrenzte Ziele:

Deine Ziele sollten zeitlich begrenzt sein, damit du einen klaren Zeitplan hast und weißt, wann du sie erreichen möchtest. Wenn deine Ziele nicht zeitlich begrenzt sind, könntest du leicht die Motivation verlieren und aufgeben.

Nun, da du weißt, was SMARTe Ziele sind und wie du sie erfolgreich setzen kannst, ist es an der Zeit, deine eigenen Ziele zu formulieren und zu verfolgen. Durch das Setzen von SMARTen Zielen kannst du dich selbst besser motivieren, deine Zeit effektiver nutzen und langfristig erfolgreicher sein.

Erreiche mit SMARTen Zielen mehr, als Du Dir vorstellen kannst

SMARTe Ziele sind ein bewährter Weg, um Ziele zu setzen und zu erreichen. Du stellst sicher, dass deine Ziele klar, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich begrenzt sind. Durch das Setzen von SMARTen Zielen weißt du genau, was du erreichen willst und wann du es erreichen willst. Mit S+P Seminare erlernst du die wichtigsten fünf Schritte und setzt noch heute SMARTe Ziele!

Zielgruppe zum Seminar „5 Schritte zum Setzen von SMARTen Zielen.“

Geschäftsführer, Prokuristen, Vertriebsvorstände, Führungskräfte aus dem Vertrieb,

Mitarbeiter/Innen aus den Bereichen Vertrieb, Kundenbetreuung und Key-Account-Management.

Dein Nutzen mit dem Seminar „5 Schritte zum Setzen von SMARTen Zielen.“

Wie du dein Team in eine neue Ära führst

Klare Ziele – mit dem SMARTen Ziel-System einfach und effektiv erreichen

Feedback als Werkzeug der Führung

Führen in der digitalen Welt

Seminarprogramm

Wie du dein Team in eine neue Ära führst

Führen im 21. Jahrhundert – die neuen Herausforderungen für Führungskräfte

Rollenkonflikte – Erwartungen an die Führungskraft

Wie du deinen Führungsstil für die Hybrid-Ära entwickelst

Mitarbeiter einbeziehen und an den Unternehmenszielen beteiligen

Mit den richtigen Methoden erfolgreich sein

Mit der VeSiEr-Methode Kompetenzen entwickeln

Keeper-Test: So baust Du ein Spitzenteam auf

Feedback als Werkzeug der Führung

Das Unternehmen verändern “ Aufbau einer Innovationskultur

Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

Wie kommuniziere ich schwierige Themen und Kritik

Führen in der digitalen Welt

Objectives und Key Results für mehr Fokus im Unternehmen

Golden Circle Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Was ändert sich mit OKR?

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Wöchentliches OKR-Review im Jahresgespräch

Quartals-Review statt jährliche Beurteilungsgespräche

Erfolgreich sein – mit SMARTen Zielen den Weg zum Erfolg finden: S+P Seminare sind der Schlüssel!

S+P bietet innovative und praxisnahe Seminare für Fach- und Führungskräfte. Wir vermitteln unseren Teilnehmern fundierte Kenntnisse und praktische Fertigkeiten, die sie sofort in ihrem beruflichen Alltag umsetzen können.

Unsere erfahrenen Trainer sind Praktiker mit langjähriger Erfahrung in ihrem Fachgebiet. Sie vermitteln das Wissen auf eine verständliche und anschauliche Weise, so dass unsere Teilnehmer die Inhalte schnell aufnehmen und anwenden können.

S+P Seminare sind interaktiv gestaltet und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und ihr Wissen zu testen. Durch die kleinen Seminargruppen können wir auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen und individuell auf Fragen eingehen.

10 % Talent, 90 % Arbeit – die S+P Tool Box macht es dir einfach. Denn wir glauben an dich und deine Fähigkeiten.

In der S+P Tool Box findest du Arbeitshilfen und Tools, die dir helfen, deine Arbeit schneller und effektiver zu erledigen. Die Werkzeuge in der Tool Box helfen dir, dich besser zu organisieren und Informationen besser zu verstehen und zu behalten. Diese Arbeitshilfen sind ideal für Fach- und Führungskräfte, die ihren Erfolg verbessern und ihre Leistung steigern möchten.

Schneller Karriere machen

S+P Seminare sind der Schlüssel! Es gibt einen Grund, warum so viele Menschen erfolgreich in ihrer Karriere sind: Sie haben den richtigen Rat und die richtige Unterstützung von Anfang an bekommen. Wenn du also darüber nachdenkst, deine Karriere voranzutreiben, ist es wichtig, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Eine dieser Entscheidungen ist, ob du an einem S+P-Seminar teilnehmen solltest.

S+P-Seminare sind eine großartige Möglichkeit, um schneller in deiner Karriere voranzukommen. Diese Seminare bieten dir die Chance, von den Besten zu lernen und deine Fähigkeiten zu verbessern. Außerdem hast du die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und dein Netzwerk zu erweitern. All diese Dinge können dir helfen, schneller in deiner Karriere voranzukommen.

Wenn du also überlegst, ob du an einem S+P-Seminar teilnimmst, hier sind ein paar Gründe, warum du es tun solltest:

1. Du lernst von den Besten.

S+P-Seminare werden von erfahrenen Profis geleitet, die wissen, wie man erfolgreich ist. Dies bedeutet, dass du die Chance hast, von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zu profitieren.

2. Du verbesserst deine Fähigkeiten.

In einem S+P-Seminar hast du die Möglichkeit, deine Fähigkeiten zu verbessern und neue Kenntnisse zu erwerben. Dies kann dir helfen, schneller in deiner Karriere voranzukommen und mehr Erfolg zu haben.

3. Du knüpfst neue Kontakte.

Du lernst nicht nur von den Besten, sondern knüpfst auch neue Kontakte. Diese neuen Kontakte können dir helfen, weitere Möglichkeiten in deiner Karriere zu eröffnen.

4. Du hast Spaß.

Lerne nicht nur, sondern hab auch Spaß! S+P-Seminare sind eine großartige Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen und gemeinsam zu lernen.

