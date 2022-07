Luminea Home Control ZigBee-Wassermelder XMD-107.zigbee

Warnt zuverlässig bei Wasserlecks – sogar weltweit per App

– Alarmiert per Push-Nachricht bei Wasserlecks

– Flexible Befestigungs-Möglichkeiten per Klebepad oder Schrauben

– Automatische Funktionen mit weiteren Smart-Home-Geräten, z.B. Sirenen und mehr

– Kostenlose App ELESION für weltweite Benachrichtigung und mehr

– Per optionaler Gateway auch kompatibel zu Amazon Alexa und Apple HomeKit

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Warnt zuverlässig bei austretendem Wasser z.B. bei Rohrbruch, Schlauchschäden und undichten Stellen an Spülmaschine, Waschmaschine oder der Heizung. So beugt man schlimmeren Schäden vor.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten und einfach den Wassermelder über die ZigBee-Gateway mit dem WLAN-Netzwerk verbinden – schon erhält man im Fall des Falles eine Benachrichtigung auf das Smartphone oder Tablet – egal wo man sich gerade befindet. So kann man rasch eingreifen und Nachbarn oder Bekannte nach dem Rechten sehen lassen.

Kinderleicht installiert: Der ZigBee-Wassermelder von Luminea Home Control lässt sich per Klebepad oder Schrauben überall dort anbringen, wo Wasser unbemerkt auslaufen könnte. So sichert man schnell und einfach alle sensiblen Bereiche im Haus oder in der Wohnung.

Warnt auch bei schwacher Batterieleistung: Lässt die Leistung des Wassermelders nach, erhält man eine Benachrichtigung auf das Smartphone. So weiß man stets rechtzeitig, wann man die Batterien wechseln muss.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen! So ertönt z.B. eine Sirene, wenn der Wassermelder Alarm schlägt.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Alarmiert bei Wasserlecks z.B. in Waschküche, Bad, Küche, Keller u.v.m.

– ZigBee 3.0 für Steuerung per ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

– Unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

– Kostenloser App „ELESION“ für Android und iOS: für weltweite Push-Benachrichtigungen bei Alarm

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Aktivieren einer Sirene bei Auslösung eines Alarms u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Kabelgebundener externer Sensor

– Per optionaler Gateway auch kompatibel mit Amazon Alexa und Apple HomeKit

– Betriebstemperatur: 0 – 40 °C

– Einfache Befestigung per Klebepad oder Schrauben

– Warnt bei niedrigem Batteriestand

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 2 Jahre Laufzeit (bitte dazu bestellen)

– Länge Sensor-Kabel: 1 m

– Maße: 71 x 25 x 20 mm, Gewicht: 61 g

– Wassermelder XMD-107.zigbee mit Sensor inklusive Klebepad, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401661

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5233-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5233-3111.shtml

Auch als 2er- und 3er-Sets erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set ZigBee-Wassermelder XMD-107.zigbee mit externem Sensor, App

Preis: 28,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5246

Luminea Home Control 3er -Set Zigbee Wassermelder XMD-107.zigbee mit externem Sensor, App

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5247

Einbindung in das WLAN per Gateway:

Luminea Home ControlWLAN-Gateway für ZigBee- und Bluetooth-kompatible ELESION-Geräte

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5210

Presse-Information mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/CmdPXsCcHp9DG9b

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.