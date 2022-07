Feinkost und Delikatessen beim Gourmet Markt online bestellen

Feinste Bio-Schokoladen mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wie Orange, Zitrone, Zimt, Nüssen und vielen mehr mit hoher Qualität und Fairtrade kann man online bestellen und zu Hause genießen.

Dazu noch ein Wein aus Mallorca oder Prosecco aus Italien und den Abend einfach genießen mit seinen Freunden. Leckere Pasta und feine Saucen aus Italien, Oliven und Olivenöle aus Spanien und Mallorca sowie passenden Balsamicos und hochwertige Essige für einen besonderen Gaumen und hochwertiger Qualität für zu Hause. Eine große Auswahl von feinsten Lebensmittel bietet der Online Versand Anbieter www.gourmet-markt.de mit Top Angeboten. In den Sommermonaten passend zur Grillzeit kann man auch hervorragende Saucen wie Senfsorten oder Salsa Brava, Knoblauchsaucen oder Barbecue Sauce sowie einzigartige Ketchup Sorten aus Mallorca, Spanien und Deutschland einfach für seinen Grillabend online bestellen. Das Einkaufen der vielen Gourmet Produkte macht schon viel Freude.

Die Auswahl der vielen unterschiedlichen Delikatessen aus vielen Ländern, wie Deutschland, Spanien, Italien und Mallorca macht sicher jedem viel Spaß und man kann es zu Hause mit der Familie oder mit seinen Freunden genießen. So kann man sich ein wenig Urlaub nach Hause bestellen. Gerne auch ein Finca Urlaub vom Ferienhaus Anbieter www.mallorca-fincavermietung.com auf der Insel Mallorca im Mittelmeer. Pralinen und besondere Chips mit Trüffel oder Rosen sowie Keksgebäck sind eine großartige Begleitung für jeden Abend oder einfach mal zwischendurch. Marmeladen aus Deutschland und Mallorca und Honig aus Spanien, zu einem besonderen Frühstück im Garten kann man diese Gourmet Produkte ebenfalls bequem online bestellen. Auch die passende Keramik oder Salz- und Pfeffermühlen für einen schön gedeckten Tisch kann man online bestellen. Die Gewürze, sowie feine Salzsorten z.B. Flor de Sal aus Mallorca und andere Gewürze kann man für seinen Geschmack auswählen.

Man kann sich ein schönes Gourmet Paket zusammenstellen und seine Lieblings-Delikatessen online bestellen. Auch eine gute Idee zum Verschenken oder einfach mal einen Gourmet Gutschein auswählen. Es gibt sicher für jeden Feinschmecker ein passendes Produkt. Besondere Feinschmecker Delikatessen findet der Gourmet beim Online Anbieter www.gourmet-markt.de/collections/feinkost für Lieferungen in Deutschland und Österreich. Die Hersteller der Delikatessen und Feinkost achten auf hochwertige Qualität, nachhaltige Herstellung und feinsten Geschmack, sodass man im Gaumen sofort den Unterschied erschmeckt. Feinkost und Delikatessen für Lebensfreude. Ein Motto das man schmecken und probieren kann im Gourmet Markt online bestellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Schlangenbader Str. 40

65344 Eltville am Rhein

Deutschland

fon ..: 06129 4999990

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

Pressekontakt:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Schlangenbader Str. 40

65344 Eltville am Rhein

fon ..: 06129 4999990

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de