Marketingexperte gibt 3 Tipps für die optimale YouTube Werbeanzeige

Die Antwort auf diese Frage liefern Zielgruppenbesitzpartner – bereits etablierte Anbieter, die die gleiche Zielgruppe bedienen, jedoch nicht in Konkurrenz zum eigenen Angebot stehen. Konkret könnten Besitzpartner YouTube-Kanäle sein, deren Videos sich inhaltlich mit verwandten Themen auseinandersetzen. Bei deren Zuschauern ist es am wahrscheinlichsten, dass sie grundsätzlich an Produkten und Leistungen interessiert wären, die das Gezeigte sinnvoll ergänzen.

Abschließend gilt es, die nun am beworbenen Produkt interessierten Zuschauer abzuholen. Dies gelingt am besten, wenn ihnen am Ende des Werbevideos klar gesagt wird, was sie als Nächstes tun können. Ein gut sichtbarer Call to Action wie „Sichere dir jetzt dein Exemplar!“ oder „Weitere Infos gibt es hier“ in Kombination mit einem Link zur Website sorgt dafür, dass Zuschauer ihren Weg zum Angebot finden. Sind ergänzende Informationen erforderlich, damit das Publikum weiß, was es zu erwarten hat, sollten sie an dieser Stelle geliefert werden.