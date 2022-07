Pack4Food24 – Der Online Großhandel für Verpackungen und Gastronomiebedarf

Das B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf holt den Großhandel für Serviceverpackungen, Tischprodukte, Hygienartikel und Reinigungsmittel ins Internet.

Pack4Food24.de ist ein B2B Onlineshop für den breiten Bedarf an modernen Verpackungen, praktischen Einweglösungen, aber auch qualitativen Reinigungs- und Hygieneprodukten für den professionellen täglichen Bedarf in Restaurants, Bars, Imbissbetrieben, aber auch bei Einzelhändlern, Lebensmittelproduzenten und diversen öffentlichen Einrichtungen.

Allerdings ist der Begriff Onlineshop bei Pack4Food24 wohl zu kurz gefasst, denn das Bestell- und Informationsportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH wartet mit Leistungen auf, welche die Vorteile des stationären Großhandel an vielen Punkten mit denen des Onlinehandels verbindet.

An erster Stelle steht natürlich ein riesiges Sortiment, auf welches Gastronomen und gastronomisch geprägte Unternehmen und Einrichtungen zugreifen können. Neben einigen tausend Standardartikeln können die Kunden auch Sondergrößen anfragen, oder individuell bedruckte Lösungen wie Servietten, Kaffeebecher, Foodboxen, Pizzakartons, usw. realisieren.

Mit einem leistungsstarken Logistiknetzwerk erreicht Pack4Food24 nicht nur Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dem Kerngebiet der Kundenstruktur, auch für Kunden z.B. aus den USA, Japan, oder England konnten in der Vergangenheit schon Bestellungen realisiert werden. Grundsätzlich versucht das Team des Verpackungsspezialisten aus Mitteldeutschland immer alles für die Kunden möglich zu machen.

Hier haben wir dann auch schon den nächsten wichtigen Begriff, der die Leistungsfähigkeit von Pack4Food24 umschreibt, das Team. Motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen auf verschiedensten Kommunikationswegen zur Verfügung wenn es darum geht Probleme zu lösen, Informationen zu geben, oder auch einmal nur eine Bestellung aufzugeben wenn man gerade einmal nicht dazu kommt diese selbst im Netz zu tätigen.

Sie führen ein eigenes Unternehmen, haben keine Zeit für aufwendige Besorgungen im C+C Markt, oder sind immer aufs neue genervt wenn Sie die gekauften Produkte mühsam in Ihr Geschäft transportieren müssen? Dann schauen Sie doch einmal bei Pack4Food24.de vorbei und finden heraus, wie Sie Ihr Tagesgeschäft erleichtern und optimieren können.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Bildquelle: Adobe Stock Lizenz 269905011