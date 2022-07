SEO-Content für Unternehmen: Das macht gute Texte aus

SEO-Texte mit Mehrwert: optimiert für Menschen und Algorithmen. Der Trend im Online-Marketing geht zu hochwertigen Inhalten.

Content is king – kaum ein Satz hat das Online-Marketing mehr geprägt. Dabei hat sich die Bedeutung im Lauf der Jahre verschoben. Galt früher die reine Text-Masse als Faktor für mehr Sichtbarkeit, ist längst die Qualität in den Fokus gerückt. Mit anderen Worten: Hochwertige Texte sind die Krönung für guten Content.

Vom Algorithmus zum Menschen

In der Frühzeit des Content-Marketings gab es eine goldene Regel: Keywords, Keywords, Keywords! Dabei entstanden Texte, die diesen Namen nicht verdienten. Das war den Nutzerinnen und Nutzern der späten 90er herzlich egal. Die Möglichkeit, online zu shoppen oder nach Handwerkern zu suchen, war so einzigartig, dass alles andere im Hintergrund blieb.

„Heute ist Digitalisierung Normalität“, resümiert Patrick Bothe, Leiter für SEO-Content der grönmate Medienagentur. Und er führt weiter aus: „Nur ein Produkt und ein paar Keywords anzubieten, reicht nicht mehr aus, um sichtbar zu werden.“

Die Ansprüche an Content sind gestiegen. Das haben die Suchmaschinen wie Google erkannt und mittlerweile über 200 verschiedene Rankingfaktoren definiert. Wer eine Produkt- oder Kategoriebeschreibung schreiben lässt, berücksichtigt das am besten, um oben zu landen.

Rankingfaktor Qualität

„Wir unterteilen die Faktoren in zwei Bereiche: technik- und leserbezogene“, erläutert Patrick Bothe das Konzept seiner Agentur. Zu den leserbezogenen Faktoren zählt zum Beispiel die Verweildauer. Je länger sich Leser und Leserinnen mit den Inhalten beschäftigen, umso höher steigt die Seite im Ranking. „Das ist mit leerem Content nicht zu erreichen“, betont der SEO-Stratege.

Bei grönmate spricht das Team aus diesem Grund vom Rankingfaktor Qualität. Und dem haben sie sich verschrieben. Das bedeutet zum Beispiel, dass alle Texte in journalistischer Qualität verfasst und zweimal lektoriert werden. Zudem erfolgt die Betextung in enger Absprache mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern.

„SEO bedeutet Möglichkeiten, nicht Pflichten“

Patrick Bothe ist es wichtig, SEO als Chance zu begreifen. Die technischen Anforderungen vom Linkbuilding bis zur Keyword-Verteilung lassen sich mit handwerklichem Geschick alle erfüllen – davon ist er überzeugt. „Daraus einen lebendigen Text zu machen, ist die Krönung für den Content.“

Was macht einen guten SEO-Text aus?

Auf diese Frage antwortet der SEO-Spezialist bewusst nicht mit einem Satz. Für ihn kommt es darauf an, dass das Gesamtbild stimmt. „Ganz wichtig ist für mich der Faktor Authentizität. Wenn ich einen kurzen und knappen Stil pflege, ist es irritierend, wenn ich plötzlich zehn Sätze brauche, um auf den Punkt zu kommen, um noch fünf Keywords unterzujubeln. Dann sind andere Elemente gefragt: Infoboxen, Listen, FAQs. Das ergibt im Ergebnis die gleiche Keyworddichte, aber einen viel spannenderen und stimmigen Seiteninhalt.“ Dafür orientieren sich die Autoren bei grönmate am Corporate Wording des Unternehmens – oder entwickeln es selbst, sodass eine einheitliche Unternehmenskommunikation von der Webseite bis zur Pressemitteilung entsteht.

Passt das zum eigenen Bedarf? Aktuell gibt es ein Angebot, um die Leistungen der grönmate medienagentur kennenzulernen. Probetexte bis 500 Wörter sind unverbindlich – Kosten erst, wenn der Text gefällt und gekauft wird. Weitere Informationen gibt es unter:

grönmate ist eine digitale Werbeagentur mit realen Ideen. Einzigartiger Content und nachhaltige Lösungen sind die Schwerpunkte des Schaffens.

Kontakt

grönmate GmbH & Co. KG

Patrick Bothe

Schloßplatz 9

31675 Bückeburg

01794404261

info@groenmate.de

https://www.groenmate.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.