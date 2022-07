Angenehmer Schlaf dank professioneller Fliegengitter

Wer kennt es nicht: Im Frühling und im Spätsommer, wenn die lästigen Insekten einem den Schlaf rauben.

Gerade in etwas feuchteren Gebieten und bei heißen Temperaturen, ist es nicht möglich bei geschlossenem Fenster Schlaf zu finden und man steht morgens völlig ermattet und dazu zerstochen von Insektenbissen auf. Und so soll man nun seinen Arbeitstag verbringen, oder in der Schule lernen?

Man hat aber auch schon alles versucht, ob mit elektrischen Insektenvernichtern oder einfachen Fliegengitter vom Discounter oder Baumarkt, die nicht nur seltsam in der Montage sind (sofern sie dann halten wollen) sondern nur wenig oder kurzfristig Abhilfe bringen oder sehr oft erneuert werden müssen.

Eine langfristige Lösung muss her.

Bei Insektenschutz Klumpp finden Sie die richtige Lösung: Wir bieten Ihnen maßangefertigte, hochwertige und langlebige Fliegengitter Lösungen.

Sie haben mehr Wohnqualität und sind insektenfrei bei geöffnetem Fenster.

Große Vielfalt und individueller Schutz, maßgefertigte Insektenschutzgitter aus über 300 Varianten.

Umweltfreundlich und langlebig.

Geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz vor Insekten – ohne chemische Keule.

Bedienerfreundlich und sicher.

Wartungsarm, leicht zu reinigen und bewährt.

Unauffällig, formschön und hochwertig.

Individuelle Beratung, saubere und fachgerechte Montage durch unser Fachpersonal.

Marktgerechte Preise durch rationelle, präzise Fertigung und Organisation.

Qualität vom Marktführer erhalten Sie maßgefertigt von Insektenschutz Klumpp.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://insektenschutz-klumpp.de/fliegenschutzgitter-fuer-fenster-dachfenster-tueren/



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

