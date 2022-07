Freie Fahrt für starke Frauen

Buchempfehlung: Toter Winkel

Maria Katharina Stein war eine der ersten und wenigen Frauen in einer von Männern dominierten Berufswelt. Von der Chefsekretärin zur Fahrlehrerin – sie wagte den Sprung ins kalte Wasser in einer Zeit, in der sich Frauen täglich vermeintlich witzige Sprüche über ihre fahrerischen Qualitäten anhören mussten und wenig ernst genommen wurden.

„Toter Winkel“ ist das Debüt der in Berlin lebenden Autorin; mit hohem Unterhaltungswert erzählt Heidrun Steinert, was ihr und ihren FahrschülerInnen während des Unterrichts passiert ist, wie lange es manchmal bis zum ersehnten Führerschein dauert, wie viel Freiheit mit diesem verbunden sein kann und wie wichtig der Beruf für die Allgemeinheit ist.

Leserstimme:

„Ich danke der Schriftstellerin Heidrun Steinert für das gelungene Werk Toter Winkel. Die Aufmachung, das Design entspricht dem wunderbar erzählten Inhalt.“ (Olaf B.; Quelle: Amazon)

„Es ist ein Buch, welches zum Nachdenken anregt; man wünscht den Gedanken und Anregungen der Autorin eine möglichst weite Verbreitung. Dabei sollte ihr Buch vor allem auch von in der Verkehrspolitik Verantwortlichen gelesen werden und zum Handeln anregen.“ (Dr. med. Th. Krohn; Quelle: Schreiben desselbigen)

„Toter Winkel“, Heidrun Steinert, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-730-3, Taschenbuch, 157 Seiten, 12€/13CHF

Erhältlich im stationären Buchhandel, online und beim Verlag.

