Gebäudeenergieberatung wird zu einem weit übergreifenden Gesamtkomplex bei der Energietransformation

Hajo Schörle hat zusammen mit dem GIH ein neues Lese-, Bastel-, Mal- und Rätselbuch entwickelt. Das Buch können Hausenergieberater bei ihrer Beratung einsetzen und so den Nachwuchs mit einbinden.

Nach „Ladeweile“ ist dies das zweite großformatige Lese-, Rätsel-, Mal- und Bastelbuch das sich mit dem Thema Energie beschäftigt. Dieses mal mit der Energie rund ums Haus. Wobei auch hier der Blick auf das Gesamte gelenkt werden soll. So werden auch Themen wie Solar- und Windenergie, Elektromobilität und Energiesparen behandelt. Entwickelt wurde das Buch in Zusammenarbeit mit den Gebäudeenergieberater:innen des GIH e. V. Baden-Württemberg. So gilt dieses Buch auch als ideale Ergänzung bei Beratungsgesprächen, um die ganze Familie mit einzubeziehen und für die Themen zu sensibilisieren. Auch wenn die Geschichten und die Bildsprache niederschwellig scheint, so sind die nachgelagerten Themen doch sehr komplex. Von der energetischen Sanierung bis hin zum speichern von Energie lokal oder mit E-Fahrzeugen, von der eigenen Energieerzeugung bis hin zur Einsparung und Ressourcen schonendem Nutzen von Energie. Und vielleicht gelingt es ja, durch diese Transformation ein hohes Maß an Unabhängigkeit zu erreichen bei gleichzeitiger Reduktion des CO2 Ausstoßes.

Hajo Schörle beschäftigt sich bereits seit den 1990ern mit den Themen Energie und E-Mobilität. Er ist als Berater und Organisator von entsprechenden Veranstaltungen seit vielen Jahren bekannt und ist seit 2021 nebenbei als Lehrbeauftragter für das Fach Elektromobilität an der Hochschule tätig. Sein Interesse gilt dem Blick auf das Ganze. Daher ist für ihn der Generationsübergreifende Zusammenhang wichtig. Dabei ist klar, dass die Kinder von Heute, in Zukunft vieles besser machen müssen um die begangenen Fehler wieder auszugleichen. Grund genug, gerade Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und ihre Fragen als Herausforderung ernst zu nehmen.

Dieses Buch ist in Versandhandel und stationären Buchhandel oder direkt im Verlagsshop erhältlich.

Für Firmen und Organisationen bietet der Verlag Sonderauflagen mit eigenem Branding an Infos dazu finden Sie unter diesem Link.

Da steckt ja ganz schön viel Energie drin

40 Seiten, DINA 4 Querformat, Geheftet, Recyclingpapier

ISBN-13: 978-392634556

Preis: 12,50 EUR

